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धनकुबेरों का बढ़ता कुनबा; भारत में एक साल में 26 नए अरबपति बने, दुनिया में सबसे ज्यादा बिलेनियर्स वाला तीसरा देश

भारत में कितने अरबपति, सूची में कितनी महिलाएं? : forbes की ओर से जारी अरबपतियों की सूची में कुल 229 भारतीय अरबपतियों को स्थान मिला है. इनकी कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन है जबकि साल 2025 में इनकी संपत्ति 941 अरब डॉलर थी. ओपी जिंदल ग्रुप की मुखिया सावित्री जिंदल ने तीसरी सबसे अमीर भारतीय और देश की सबसे अमीर महिला का स्टेटस बनाए रखा. सूची में कुल 20 भारतीय महिला अरबपति शामिल हैं. वहीं दुनियाभर की स्थिति की बात करें तो सूची में कुल 481 महिलाएं हैं. साल 2025 से यह संख्या 406 थी. अमेरिका की एलिस वॉल्टन करीब 134 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं.

सूची में 1 अरब डॉलर की संपत्ति वाले कई युवा और प्रभावशाली उद्यमियों को भी स्थान मिला है. इनमें फिनटेक कंपनी 'रेजरपे' के संस्थापक हर्षिल माथुर और शशांक कुमार, 'ग्रो' के ललित केशरे और एडटेक प्लेटफॉर्म 'फिजिक्स वाला' के अलख पांडे और प्रतीक बूब शामिल हैं. इनके अलावा, मालाबार गोल्ड के एमपी अहमद और टेगा इंडस्ट्रीज के मदन मोहनका भी इस प्रतिष्ठित अरबपति क्लब का हिस्सा बने हैं. कुल मिलाकर इस साल 99 भारतीय अरबपतियों की हालत बेहतर हुई है.

ये 26 भारतीय पहली बार बने अरबपति : forbes की सूची में 26 नए भारतीय अरबपतियों को भी स्थान मिला है. सचिन अग्रवाल, संजीव शाह और अलुरु जगदीश प्रसाद प्रत्येक 1.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इस सूची में शामिल हैं. ये क्रमशः ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं और दवा उद्योग (ग्रेन्यूल्स इंडिया) से जुड़े हैं. इनके बाद परितोष गर्ग, आदित्य खेमका (सीपी प्लस) और बालाजी वेफर्स के संस्थापक चंदूभाई विरानी और कांजीभाई विरानी का स्थान आता है. इनमें प्रत्येक की कुल संपत्ति 1.1 अरब डॉलर है.

लिस्ट में 'फिजिक्सवाला' के अलख पांडे और प्रतीक बूंब जैसे कई नए चेहरों को भी जगह मिली है. वहीं इस मामले में पाकिस्तान ने भी दुनिया को चौंकाया है. साल 2010 के बाद पाकिस्तान का भी एक अरबपति इस सूची में शामिल हुआ है. 16 साल बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तान का कोई अरबपति इस सूची में जगह बनाने में कामयाब हो पाया है.

लिस्ट के अनुसार पूरी दुनिया में चीन दूसरे पायदान पर है. इसी तरह जर्मनी चौथे, रूस पांचवें, इटली छठवें, कनाडा सातवें स्थान पर है. हमेशा की तरफ इस बार की लिस्ट में मुकेश अंबानी 99.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय हैं. पहली बार इस लिस्ट में 26 नए भारतीय अरबपतियों को जगह मिली है. अब भारत में कुल अरबपतियों की संख्या 229 हो गई है. अपने देश की लक्ष्मी मित्तल ने हर दिन 274 करोड़ की कमाई सबको हैरान कर दिया.

हैदराबाद : साल 2026 में तेजी से दुनिया के अमीरों की तिजोरी भर रही है. इससे अरबपतियों की संख्या में इजाफा हुआ है. भारत में एक ही साल में 26 अरबपति बढ़ गए. हाल ही में फोर्ब्स ने साल 2026 की वर्ल्ड्स बिलेनियर्स की लिस्ट जारी की. इसमें दुनिया के 80 देशों के 3428 अरबपति शामिल हैं. इनके पास कुल 20.1 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति है. सबसे ज्यादा अरबपतियों के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है. जबकि भारत तीसरे स्थान पर है.

देश के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)

दुनिया की टॉप 10 अमीर महिलाओं में 5 अमेरिका की : फ्रांस की रहने वाली फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट दूसरे स्थान पर हैं. अमेरिका की जूलिया कोच तीसरे स्थान पर हैं. चिली की आइरिस फॉन्टबोना चौथे स्थान पर हैं, अमेरिका की जैकलीन मार्स पांचवें स्थान पर हैं. स्विट्जरलैंड की राफेला अपोंटे-डायमंट छठवें स्थान पर हैं. भारत की सावित्री जिंदल दुनिया में सातवें नंबर पर हैं. अमेरिका की मिरियम एडेलसन आठवें स्थान पर हैं. अमेरिका की एबिगेल जॉनसन नौवें स्थान पर हैं. चीन की झेंग शुलियांग 10वें स्थान पर हैं. एलिस वॉल्टन को लेकर टॉप 10 अरबपति महिलाओं में 5 अमेरिका की ही रहने वाली हैं.

अरबपतियों के लिहाज से साल 2025 दूसरा बेहतर साल : forbes 2026 की सूची में साल 2025 में अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर करने वाले अरबपतियों को शामिल किया गया है. पूरी दुनिया के 390 अरबपति ऐसे हैं जिन्हें पहली बार इस सूची में स्थान मिला. इस लिहाज से देखे तो पूरे साल में हर दिन एक से ज्यादा अरबपति जुड़ता गया. साल 2021 के बाद नए अरबपतियों के लिए यह अब तक का दूसरा सबसे अच्छा साल है. फोर्ब्स ने अपनी पहली रिच लिस्ट साल 2009 में जारी की थी.

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पाकिस्तान के एक अरबपति को भी मिला स्थान : पाकिस्तान के सुलेह आसिफ forbes की लिस्ट में शामिल हैं. वह कैलिफोर्निया की कंपनी कर्सर के को-फाउंडर हैं. यह कंपनी AI-पावर्ड कोड एडिटिंग टूल है. सुलेह की कुल संपत्ति 1.3 अरब डॉलर है. सुलेह ने MIT के तीन दोस्तों के साथ मिलकर कर्सर कंपनी बनाई. नवंबर 2025 में कर्सर की वैल्यू 29.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी. करीब 50,000 कंपनियों में लाखों सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड के छोटे हिस्से बनाने और एडिट करने के लिए Cursor का इस्तेमाल करते हैं. सुलेह पाकिस्तान के कराची के रहने वाले हैं.

कई युवा कम उम्र में ही बन गए अरबपति. (Photo Credit; ETV Bharat)

दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों के बारे में जानिए : forbes 2026 की लिस्ट के अनुसार एलन मस्क 839 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया में पहले स्थान पर हैं. इनकी मुख्य कंपनियां Tesla और SpaceX हैं. लैरी पेज 257 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं. वह Google के को-फाउंडर हैं. सर्गेई ब्रिन दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं. इनकी संपत्ति 237 अरब डॉलर है. यह भी Google के को-फाउंडर हैं. जेफ बेजोस चौथे स्थान पर हैं. इनकी संपत्ति 224 अरब डालर है. ये Amazon के संस्थापक हैं. मार्क जुकरबर्ग पांचवें स्थान पर हैं. इनकी संपत्ति 222 अरब डॉलर हैं. ये Facebook (Meta) के मालिक है.

अरबपतियों की लिस्ट में लैरी एलिसन दुनिया में छठवें स्थान पर हैं. इनकी कुल संपत्ति 190 अरब डॉलर हैं. ये Oracle कंपनी के मालिक हैं. बर्नार्ड अरनॉल्ट सांतवें स्थान पर हैं. इनकी संपत्ति 171 अरब डॉलर है. ये LVMH के मालिक हैं. जेन्सेन हुआंग आठवें स्थान पर हैं. इनकी संपत्ति 154 अरब डॉलर है. वॉरेन बफेट आठवें नंबर पर हैं. इनकी संपत्ति 149 अरब डॉलर हैं. अमांसियो ओर्टेगा नौवें स्थान पर हैं. संपत्ति 148 अरब डॉलर है. इस लिस्ट में एक से लेकर 6 नंबर के अलावा आठवें और नौंवे नंबर के अरबपति अमेरिका के ही रहने वाले हैं. बर्नार्ड अरनॉल्ट फ्रांस के जबकि अमांसियो स्पेन के रहने वाले हैं. यानी कुल 8 अरबपति अमेरिका के ही हैं.

जानिए किस देश में कितने अरबपति. (Photo Credit; ETV Bharat)

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5 म्यूजिशियन भी लिस्ट में शामिल : फोर्ब्स की सेलिब्रिटी बिलियनेयर्स 2026 की लिस्ट भी जारी की है. इसमें दुनियाभर के संगीत जगत के दिग्गजों को स्थान मिला है. दुनिया के सबसे अमीर म्यूजिशियन में अमेरिका के शॉन कोरी कार्टर हैं. इन्हें Jay‑Z के नाम से जाना जाता है. रैपर और एंटरप्रेन्योर Jay Z की साल 2026 में कुल संपत्ति करीब 2.8 अरब डॉलर है. अमेरिका की ही गायिका टेलर स्विफ्ट दूसरे स्थान पर हैं. उनकी दौलत तेजी से बढ़ी है. बारबाडोस देश की रिहाना अरबपति म्यूजिशियनों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार उनकी अनुमानित संपत्ति 1 अरब डॉलर है. अमेरिका की एक और म्यूजिक आइकन बेयोंसे चौथे स्थान पर हैं. उनकी भी संपत्ति करीब 1 अरब डॉलर है. यूएसए के हिप-हॉप प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर डॉ. ड्रे पांचवें स्थान पर हैं.

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