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नेपाल चाय संकट की मार: बिहार के सीमावर्ती इलाकों में व्यापार ठप, सैकड़ों मजदूरों का रोजगार छीना

किशनगंज: बिहार में नेपाल चाय संकट का असर दिखने लगा है. भारतीय चाय बोर्ड की नीति के कारण नेपाल से भारत आयात होने वाली चाय पर ब्रेक लग गया है. बिहार से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में रोजगार की समस्या उतपन्न हो गयी है. बिहार के किशनगंज का गलगलिया बॉर्डर नेपाल से चाय आयात का प्रमुख केंद्र है. नेपाल की ओर से आने वाले ट्रकों के रुकने और सैंपलिंग प्रक्रिया जटिल होने के कारण ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक ड्राइवरों और क्लीनर का धंधा मंदा पड़ गया है.

व्यवसाय पर मार, बाजारों में मंदी: सीमांचल के कई गोदामों में नेपाल से आने वाली खुली चायपत्ती की पैकेजिंग, छंटाई और ब्लेंडिंग का काम होता था. आयात ठप होने से इन प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम करने वाले बिहार के स्थानीय मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है. स्थानीय होटल, ढाबों, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों और फुटकर व्यापारियों की दैनिक कमाई पर बुरा असर पड़ा है.

भारत-नेपाल के बीच चाय का रिश्ता: बता दें कि भारत-नेपाल के बीच दशकों पुराना चाय व्यापार इन दिनों बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है. भारतीय चाय बोर्ड द्वारा सीमा पर लागू की गई नई नीति से नेपाल के चाय उद्योग की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है. भारतीय बाजार में निर्यात बाधित होने के कारण नेपाल के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों इलाम, कन्याम, फिक्कल, सूर्योदय, पाथीभारा और झापा में मंदी के आसार हैं.

क्या है नीति?: दरअसल, टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने भारत में आयात होने वाली विदेशी चाय की गुणवत्ता की जांच के लिए एक नीति लागू की है. इस नीति के तहत विदेशों से निर्यात होने वाली चाय की हर खेप की गुणवत्ता की जांच की जाएगी. पहले यह प्राइवेट लैब के माध्यम से टेस्ट होकर आता था, लेकिन अब इसे सरकारी लैब में टेस्ट करना होगा. जब तक रिपोर्ट नहीं आयेगी, तब तक बिक्री पर रोक लगी रहेगी.

गोदामों में कैद करोड़ों की चाय: नेपाल के चाय उद्योग से जुड़े संगठनों के अनुसार लाखों किलो तैयार चाय भारतीय बाजार में प्रवेश का इंतजार कर रही है, जिससे नेपाल और भारत दोनों तरफ के गोदामों में तैयार चाय का स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है. बागानों में उत्पादन तो जारी है, लेकिन सीमा पार बिक्री नहीं हो पा रही है.

चाय की फैक्ट्री (ETV Bharat)

फंसी फैक्ट्रियों की पूंजी: इससे उद्यमियों की भारी-भरकम पूंजी फंस गई है. फैक्ट्रियों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है. कई चाय फैक्ट्रियां पूरी तरह बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं. उद्योग संगठनों का कहना है कि यदि जल्द इस गतिरोध का कोई ठोस समाधान नहीं निकला, तो पूरे चाय क्षेत्र में बड़े आर्थिक संकट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

आजीविका की समस्या: इस मंदी का सीधा असर नेपाल के स्थानीय किसानों पर पड़ रहा है. चाय कारखानों द्वारा खरीद कम किए जाने से किसानों को अपनी हरी पत्तियों की बिक्री की चिंता सताने लगी है. किसानों को भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि यदि कारखाने बंद होते हैं तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी. इसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में एक गंभीर मानवीय और आर्थिक संकट पैदा होने का डर सता रहा है.

एसोसिएशन ने उठायी आवाज: सूर्योदय ऑर्थोडॉक्स टी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस तकनीकी समस्या के पीछे के कारणों को उजागर किया है. संगठन के अनुसार नई एसओपी के तहत चल रही जटिल गुणवत्ता जांच, जोखिमपूर्ण व अपारदर्शी परिणाम और स्टोरेज के अभाव जैसी समस्याओं के कारण नेपाल से भारत की तरफ चाय निर्यात ठप है. भारतीय चाय बोर्ड टेस्टिंग के लिए गए नमूनों की रिपोर्ट महीनों तक जारी नहीं करता है.