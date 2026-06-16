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नेपाल चाय संकट की मार: बिहार के सीमावर्ती इलाकों में व्यापार ठप, सैकड़ों मजदूरों का रोजगार छीना

भारतीय चाय बोर्ड की नीति के कारण नेपाल से भारत आयात होने वाली चाय पर संकट आ गया है. सीमावर्ती इलाकों में रोजगार की समस्या.

Nepal Tea Export Crisis
नेपाल चाय संकट की मार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 16, 2026 at 2:58 PM IST

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किशनगंज: बिहार में नेपाल चाय संकट का असर दिखने लगा है. भारतीय चाय बोर्ड की नीति के कारण नेपाल से भारत आयात होने वाली चाय पर ब्रेक लग गया है. बिहार से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में रोजगार की समस्या उतपन्न हो गयी है. बिहार के किशनगंज का गलगलिया बॉर्डर नेपाल से चाय आयात का प्रमुख केंद्र है. नेपाल की ओर से आने वाले ट्रकों के रुकने और सैंपलिंग प्रक्रिया जटिल होने के कारण ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक ड्राइवरों और क्लीनर का धंधा मंदा पड़ गया है.

व्यवसाय पर मार, बाजारों में मंदी: सीमांचल के कई गोदामों में नेपाल से आने वाली खुली चायपत्ती की पैकेजिंग, छंटाई और ब्लेंडिंग का काम होता था. आयात ठप होने से इन प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम करने वाले बिहार के स्थानीय मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है. स्थानीय होटल, ढाबों, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों और फुटकर व्यापारियों की दैनिक कमाई पर बुरा असर पड़ा है.

भारत-नेपाल के बीच चाय का रिश्ता: बता दें कि भारत-नेपाल के बीच दशकों पुराना चाय व्यापार इन दिनों बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है. भारतीय चाय बोर्ड द्वारा सीमा पर लागू की गई नई नीति से नेपाल के चाय उद्योग की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है. भारतीय बाजार में निर्यात बाधित होने के कारण नेपाल के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों इलाम, कन्याम, फिक्कल, सूर्योदय, पाथीभारा और झापा में मंदी के आसार हैं.

क्या है नीति?: दरअसल, टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने भारत में आयात होने वाली विदेशी चाय की गुणवत्ता की जांच के लिए एक नीति लागू की है. इस नीति के तहत विदेशों से निर्यात होने वाली चाय की हर खेप की गुणवत्ता की जांच की जाएगी. पहले यह प्राइवेट लैब के माध्यम से टेस्ट होकर आता था, लेकिन अब इसे सरकारी लैब में टेस्ट करना होगा. जब तक रिपोर्ट नहीं आयेगी, तब तक बिक्री पर रोक लगी रहेगी.

गोदामों में कैद करोड़ों की चाय: नेपाल के चाय उद्योग से जुड़े संगठनों के अनुसार लाखों किलो तैयार चाय भारतीय बाजार में प्रवेश का इंतजार कर रही है, जिससे नेपाल और भारत दोनों तरफ के गोदामों में तैयार चाय का स्टॉक लगातार बढ़ता जा रहा है. बागानों में उत्पादन तो जारी है, लेकिन सीमा पार बिक्री नहीं हो पा रही है.

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चाय की फैक्ट्री (ETV Bharat)

फंसी फैक्ट्रियों की पूंजी: इससे उद्यमियों की भारी-भरकम पूंजी फंस गई है. फैक्ट्रियों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है. कई चाय फैक्ट्रियां पूरी तरह बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं. उद्योग संगठनों का कहना है कि यदि जल्द इस गतिरोध का कोई ठोस समाधान नहीं निकला, तो पूरे चाय क्षेत्र में बड़े आर्थिक संकट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

आजीविका की समस्या: इस मंदी का सीधा असर नेपाल के स्थानीय किसानों पर पड़ रहा है. चाय कारखानों द्वारा खरीद कम किए जाने से किसानों को अपनी हरी पत्तियों की बिक्री की चिंता सताने लगी है. किसानों को भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि यदि कारखाने बंद होते हैं तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी. इसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में एक गंभीर मानवीय और आर्थिक संकट पैदा होने का डर सता रहा है.

एसोसिएशन ने उठायी आवाज: सूर्योदय ऑर्थोडॉक्स टी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस तकनीकी समस्या के पीछे के कारणों को उजागर किया है. संगठन के अनुसार नई एसओपी के तहत चल रही जटिल गुणवत्ता जांच, जोखिमपूर्ण व अपारदर्शी परिणाम और स्टोरेज के अभाव जैसी समस्याओं के कारण नेपाल से भारत की तरफ चाय निर्यात ठप है. भारतीय चाय बोर्ड टेस्टिंग के लिए गए नमूनों की रिपोर्ट महीनों तक जारी नहीं करता है.

चाय डंप होने से भारी नुकसान: प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस जटिल जांच के कारण करीब 2 लाख किलोग्राम से अधिक तैयार नेपाली चाय भारतीय गोदामों में फंसी हुई है. दूसरी ओर नेपाल के घरेलू उद्योगों में भी 10 लाख किलोग्राम से अधिक तैयार चाय डंप होकर सड़ने की कगार पर है. बिक्री पूरी तरह ठप होने और इतनी बड़ी मात्रा में माल अटकने से चाय उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए के भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

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चाय की पत्तियों को छांटती मज़दूर (ETV Bharat)

अव्यावहारिक नियमों से बढ़ा गतिरोध: चाय एसोसिएशन का आरोप है कि यदि रिपोर्ट में गुणवत्ता कम पाई जाती है, तो उस चाय को भारतीय गोदामों में ही नष्ट करने जैसे अव्यावहारिक नियम थोपे जा रहे हैं. इन अनेक समस्याओं के कारण चाय उद्योग किसानों को हरी पत्ती का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं. ऐसी विषम परिस्थिति में संपूर्ण उद्योगपति बाध्य होकर फैक्ट्रियों का संचालन पूरी तरह बंद करने पर मजबूर हो गए हैं.

सीमावर्ती व्यापारिक केंद्रों पर मंदी की मार: इस संकट की मार काकरभिट्टा, पानीटंकी और गलगलिया जैसे प्रमुख सीमावर्ती व्यापारिक केंद्र भी बुरी तरह झेल रहे हैं. चाय व्यापार में आई इस ऐतिहासिक गिरावट के कारण सीमांचल में परिवहन, मजदूरी, पैकेजिंग और अन्य सहायक व्यवसाय प्रभावित होने लगे हैं. स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि यदि यह सीमा विवाद लंबा खिंचा तो इसका सीधा असर पूरे सीमांचल और सीमा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देगा.

Nepal Tea Export Crisis
नेपाल में चाय की खेती (ETV Bharat)

सीमा पर जांच और सैंपलिंग की जटिलता: इस गंभीर विषय पर इंडो नेपाल बॉर्डर के सीएचए हिमांशु कुमार ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि टी बोर्ड के नए नियमों के कारण ही यह बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है. सीमा पर जांच और सैंपलिंग की प्रक्रिया काफी जटिल हो गई है, जिससे ट्रकों को पास होने में बहुत अधिक समय लग रहा है. इस तकनीकी विषय पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ही आगे की नीति स्पष्ट कर सकते हैं.

दोनों देशों से हस्तक्षेप की गुहार: पूरे मामले पर सूर्योदय ऑर्थोडॉक्स टी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने दोनों देशों की सरकारों से तत्काल कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की है. संगठन का कहना है कि यह केवल व्यापारिक समस्या नहीं, बल्कि हजारों किसानों, श्रमिकों और उद्योगों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है. उद्योग जगत ने दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर संवाद स्थापित कर जल्द से जल्द एक व्यावहारिक और बीच का रास्ता निकालने की अपील की है.

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