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रक्सौल बॉर्डर पर बढ़ा खतरा! 11 संदिग्धों के इनपुट के बाद हाई अलर्ट पर इंडो-नेपाल बॉर्डर

रक्सौल: भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है. बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की. इस बैठक के तुरंत बाद रक्सौल सीमा पर चौकसी दोगुनी कर दी गई है. खासकर नेपाल से भारत में 11 संदिग्धों के प्रवेश की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं.

रक्सौल बॉर्डर पर हाई अलर्ट: सीमा पर आने-जाने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच हो रही है. संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि खुली सीमा का फायदा उठाकर कोई आपराधिक या आतंकी तत्व भारत में दाखिल न हो सके. सुरक्षा बलों ने पैदल गश्ती की रफ्तार तेज कर दी है.

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मजबूत किए जा रहे पिलर: सुरक्षा मजबूत करने के लिए सीमा स्तंभों पर भी खास फोकस है. 114.54 किलोमीटर लंबी इस सीमा पर कुल 1,237 पिलर स्थापित हैं. इनमें से 931 सुरक्षित हैं, जबकि 73 क्षतिग्रस्त हैं. इनके निरीक्षण और मरम्मत के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है. अतिक्रमण हटाने की दिशा में भी तेजी आई है. 121 मामलों में से 117 का निष्पादन हो चुका है.

हाई लेवल मीटिंग के बाद बढ़ाई गई चौकसी: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बैठक में साफ निर्देश दिए कि कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी. डीजीपी विनय कुमार ने कहा, "सीमा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जाएगी."

11 संदिग्धों की घुसपैठ की सूचना: संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है. रक्सौल अनुमंडल के एसपी और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी दिन-रात ड्यूटी पर तैनात हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अब सीमा पर सख्ती साफ नजर आ रही है. सबसे चिंताजनक नेपाल से 11 संदिग्धों के भारत प्रवेश की खबर है. खुफिया एजेंसियों को इनके बारे में पुख्ता इनपुट मिला है. ये संदिग्ध आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हो सकते हैं.