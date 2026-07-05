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इंडो-नेपाल बॉर्डर पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही बंद, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए छूट

भारत-नेपाल सीमा पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी. एसएसबी के फैसले का ग्रामीणों ने विरोध किया.

देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर नई व्यवस्था
देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर नई व्यवस्था (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 5, 2026 at 1:42 PM IST

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मधुबनी : भारत-नेपाल सीमा पर रात के समय आवाजाही को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. एसएसबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सीमा बंद रखने का फैसला लागू करने की घोषणा की है. हालांकि इस निर्णय का सीमावर्ती ग्रामीणों ने विरोध किया है और इसे उनके दैनिक जीवन पर असर डालने वाला बताया है.

देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर नई व्यवस्था : मधवापुर स्थित एसएसबी कैंप में आयोजित बैठक के बाद 48वीं बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार देश की सुरक्षा को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगी. इस दौरान केवल मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

रोजमर्रा के सामान को छूट, भारी माल पर पाबंदी : कमांडेंट ने स्पष्ट किया कि रोजमर्रा के उपयोग के सामान की आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी. लेकिन भारी मात्रा में सामान के आयात-निर्यात या परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है.

बैरिकेडिंग पर ग्रामीणों ने जताया विरोध : सीमा के कई रास्तों पर एसएसबी द्वारा बैरिकेडिंग किए जाने के बाद शुक्रवार शाम मधवापुर एसएसबी कैंप में अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई. यह बैठक करीब ढाई घंटे तक चली, लेकिन किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी.

वार्ता में शामिल रहे कई अधिकारी : बैठक में 48वीं बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र कुमार, डिप्टी कमांडेंट हरि नारायण जाट, बेनीपट्टी एसडीएम सारंग पानी पांडे, बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, सीओ सुनील कुमार, थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

ग्रामीणों ने रखी अपनी मांग : बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि रात 10 बजे के बाद सीमा बंद करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इमरजेंसी और शादी-विवाह जैसे जरूरी मामलों में आवाजाही की सुविधा मिलनी चाहिए. उनका कहना था कि रास्ते पूरी तरह बंद होने से बच्चों की स्कूल आवाजाही, रसोई गैस की आपूर्ति, सेफ्टी टैंक और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रभावित होंगी.

बेटी-रोटी के रिश्ते का दिया हवाला : ग्रामीणों ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच वर्षों से बेटी-रोटी का संबंध रहा है. दोनों देशों के सीमावर्ती लोग बिना किसी बड़ी बाधा के एक-दूसरे के यहां आते-जाते रहे हैं. ऐसे में सीमा पर सख्ती से उनके सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों पर भी असर पड़ेगा.

बेनतीजा रही बातचीत : बैठक में सहमति नहीं बनने के कारण बातचीत बेनतीजा रही. अब यह देखना होगा कि ग्रामीण आगे क्या रुख अपनाते हैं और एसएसबी सीमा के रास्तों को पूरी तरह बंद कराने की प्रक्रिया किस तरह लागू करती है. फिलहाल सीमावर्ती इलाकों में इस फैसले को लेकर नाराजगी और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

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