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इंडो-नेपाल बॉर्डर पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही बंद, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए छूट

मधुबनी : भारत-नेपाल सीमा पर रात के समय आवाजाही को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. एसएसबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सीमा बंद रखने का फैसला लागू करने की घोषणा की है. हालांकि इस निर्णय का सीमावर्ती ग्रामीणों ने विरोध किया है और इसे उनके दैनिक जीवन पर असर डालने वाला बताया है.

देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर नई व्यवस्था : मधवापुर स्थित एसएसबी कैंप में आयोजित बैठक के बाद 48वीं बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार देश की सुरक्षा को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगी. इस दौरान केवल मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

रोजमर्रा के सामान को छूट, भारी माल पर पाबंदी : कमांडेंट ने स्पष्ट किया कि रोजमर्रा के उपयोग के सामान की आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी. लेकिन भारी मात्रा में सामान के आयात-निर्यात या परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है.

बैरिकेडिंग पर ग्रामीणों ने जताया विरोध : सीमा के कई रास्तों पर एसएसबी द्वारा बैरिकेडिंग किए जाने के बाद शुक्रवार शाम मधवापुर एसएसबी कैंप में अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई. यह बैठक करीब ढाई घंटे तक चली, लेकिन किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी.

वार्ता में शामिल रहे कई अधिकारी : बैठक में 48वीं बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र कुमार, डिप्टी कमांडेंट हरि नारायण जाट, बेनीपट्टी एसडीएम सारंग पानी पांडे, बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, सीओ सुनील कुमार, थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.