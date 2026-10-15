भारत-नेपाल की 1751 किमी खुली सीमा बनी ड्रग तस्करों का सेफ रूट, NCB की बड़ी बैठक में बना मेगा प्लान
नेपाल से जुड़े रूटों और राज्यों के बीच फैले नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर पैनी नजर रखी जा रही है. गौतम देबरॉय की बैठक.
Published : October 15, 2026 at 5:48 PM IST
नई दिल्लीः भारत-नेपाल सीमा पर ड्रग तस्करी के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बेहद तेज कर दी है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को मिली जानकारी के अनुसार दोनों देशों के बीच की 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा तस्करों के लिए काफी संवेदनशील बन चुकी है. इसी को देखते हुए अब ड्रग्स के मुख्य हॉटस्पॉट्स, नेपाल से जुड़े रूटों और राज्यों के बीच फैले नशीले पदार्थों के पूरे सप्लाई नेटवर्क पर पैनी नजर रखी जा रही है.
दरअसल, इस मुद्दे पर हाल ही में देहरादून में हुई राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति (JCC) की बैठक के दौरान विस्तार से चर्चा की गई थी. इस बैठक में केंद्रीय और राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बेहतर खुफिया जानकारी साझा करने और मिलकर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया था.
एनसीबी के उत्तरी क्षेत्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (DDG) आनंद प्रकाश तिवारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग, सशस्त्र सीमा बल (SSB), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), उत्तराखंड एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और खाद्य व औषधि प्रशासन (FDA) के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.
इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने गुरुवार को ईटीवी भारत (ETV Bharat) को बताया कि बैठक में ड्रग तस्करी के हॉटस्पॉट्स, नेपाल से जुड़े रूटों, सीमा पर धरपकड़, तस्करी के नए तरीकों, दवाओं और प्रीकर्सर (नशीले पदार्थ बनाने वाले केमिकल) के गलत इस्तेमाल, अवैध लैबोरेट्रीज और वित्तीय जांच जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई.
यह चर्चा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवर्तन एजेंसियां अब सिर्फ नशीले पदार्थों की छोटी या अलग-अलग खेप जब्त करने तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि वे सीमा पार के सप्लायर्स, अंतरराज्यीय ट्रांसपोर्टर्स, फाइनेंसरों और स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपस में जोड़ने वाले पूरे नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहती हैं.
नेपाल सीमा लगातार चुनौती बनी हुई है
उत्तराखंड नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है. जहां मुख्य सीमा चौकियां और उनसे जुड़े सड़क नेटवर्क कानूनी रूप से आवाजाही के लिए तो महत्वपूर्ण माध्यम हैं ही, साथ ही वे अवैध तस्करी के लिए संभावित रास्ते भी बन जाते हैं.
चंपावत जिले में बनबसा, टनकपुर क्षेत्र और पिथौरागढ़ जिले में धारचूला व झूलाघाट जैसी सीमा चौकियां, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं. इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और खुफिया जानकारी पर आधारित जांच के लिए सशस्त्र सीमा बल (SSB), राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल होना बेहद जरूरी है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत-नेपाल की खुली सीमा, लोगों की बड़े पैमाने पर आवाजाही और सीमा पार होने वाले व्यापारिक लेन-देन के कारण सुरक्षा और कानून व्यवस्था (इंफोर्समेंट) बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है. तस्कर सीमा पार नशीले पदार्थों को ले जाने के लिए परिवहन वाहनों, कोरियर और छोटी-छोटी खेपों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाद में उन्हें घरेलू नेटवर्क के जरिए बांट सकते हैं.
अधिकारी के अनुसार, किन विशेष सीमा चौकियों पर ड्रग तस्करी सबसे ज्यादा सक्रिय है, इसकी पहचान करने के लिए हर मामले की जब्ती और जांच के रिकॉर्ड की जरूरत होती है.
भारत-नेपाल सीमा का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तक भी है, जिसके कारण राज्यों की सीमाओं के बीच आपसी तालमेल होना बेहद जरूरी है. अधिकारी ने कहा कि देहरादून की बैठक ने इन चुनौतियों की मिलकर समीक्षा करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसमें सीमा सुरक्षा, ड्रग्स जांच, खुफिया जानकारी जुटाने, कस्टम्स इंफोर्समेंट और वित्तीय जांच के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियों को एक साथ लाया गया.
नशीले पदार्थों की जब्ती के आंकड़े
इस सीमा क्षेत्र में नशीले पदार्थों की जब्ती से जुड़े सरकारी आंकड़े भी नेपाल की सीमा से लगे पांच भारतीय राज्यों में इस समस्या के बड़े पैमाने को रेखांकित करते हैं. उत्तराखंड में साल 2023 में 1,981 किलोग्राम और साल 2025 में 2,997 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए. राज्य में साल 2024 के दौरान भी 2,725 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए गए थे.
इस बैठक का एक मुख्य परिणाम यह रहा कि उत्तराखंड एएनटीएफ को पिछले पांच वर्षों के गांजे की तस्करी के उन सभी बड़े मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिनमें ओडिशा को स्रोत के रूप में पहचाना गया था. साथ ही, इसके मूल स्रोत पर ही सप्लाई नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए ओडिशा के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने को कहा गया है.
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि उत्तराखंड के भीतर पकड़े जाने वाले केवल कूरियरों और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स तक ही जांच को सीमित न रखकर, इसके मुख्य स्रोत और पूरी सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके.
फाइनेंशियल ट्रेल्स और कानूनी कार्रवाई
एजेंसियों ने वित्तीय जांच, 'प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' एक्ट के तहत निवारक कार्रवाई, एनडीपीएस अदालतों की स्थापना और डिजिटल जांच में क्षमता निर्माण की समीक्षा की. अधिकारी ने बताया कि चर्चा में खुफिया जानकारी साझा करने को मजबूत करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया.
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