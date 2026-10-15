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भारत-नेपाल की 1751 किमी खुली सीमा बनी ड्रग तस्करों का सेफ रूट, NCB की बड़ी बैठक में बना मेगा प्लान

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्लीः भारत-नेपाल सीमा पर ड्रग तस्करी के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बेहद तेज कर दी है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को मिली जानकारी के अनुसार दोनों देशों के बीच की 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा तस्करों के लिए काफी संवेदनशील बन चुकी है. इसी को देखते हुए अब ड्रग्स के मुख्य हॉटस्पॉट्स, नेपाल से जुड़े रूटों और राज्यों के बीच फैले नशीले पदार्थों के पूरे सप्लाई नेटवर्क पर पैनी नजर रखी जा रही है.

दरअसल, इस मुद्दे पर हाल ही में देहरादून में हुई राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति (JCC) की बैठक के दौरान विस्तार से चर्चा की गई थी. इस बैठक में केंद्रीय और राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बेहतर खुफिया जानकारी साझा करने और मिलकर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया था.