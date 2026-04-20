ETV Bharat / bharat

Explainer : नेपाल की बालेन शाह सरकार का नया फरमान, क्या भारत से टूट जाएगा रोटी-बेटी का रिश्ता?

100 रुपए से अधिक मूल्य के सामान पर लगेगी कस्टम ड्यूटी : नेपाल ने नया प्रावधान लागू करते हुए भारत से ले जाए जाने वाले 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दिया है. यह शुल्क 5 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक हो सकता है. इसके चलते भारत-नेपाल से सटे बिहार के इलाके वाले कस्बों के बाजार में मंदी आ गई है.

नेपाल ने बनाया सख्त कस्टम नियम : दरअसल, यह तनाव केवल एक घटना तक सीमित नहीं है. इसके पीछे नेपाल सरकार का हालिया सख्त कस्टम नियम भी बड़ा कारण बनकर सामने आया है. नेपाल की बालेन सरकार ने पुराने नियम को सख्ती से अनुपालन करा रहे हैं.

एसएसबी ने किया हस्तक्षेप : स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल को हस्तक्षेप करना पड़ा. उनके प्रयासों के बाद नेपाल में जब्त किए गए वाहनों को छोड़ा गया, तब जाकर हालात सामान्य हो सके.

विरोध में नेपाली वाहनों पर भी रोक : घटना के विरोध में भारतीय पक्ष के लोगों ने भी नेपाल से आने वाले वाहनों को रोक दिया. देखते ही देखते सीमा पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई और दोनों तरफ आवाजाही बाधित हो गई.

स्थानीय लोगों में आक्रोश : बताया जाता है कि नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों के वाहनों को रोका गया और कुछ मामलों में अभद्र व्यवहार की शिकायत भी सामने आई. इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है.

सीतामढ़ी बॉर्डर पर भारतीय वाहनों की जब्ती : सीतामढ़ी जिले के भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में हाल ही में जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने इस बदलते माहौल को और स्पष्ट कर दिया है. सोनबरसा प्रखंड के इंदरवा के पास नेपाली सुरक्षाकर्मियों द्वारा भारतीय वाहनों को रोककर जब्त किए जाने से अचानक तनाव फैल गया.

नेपाल सरकार के नए फैसले से तनाव : नेपाल की बालेन सरकार के इस नए फैसलों ने इस 'सहज संबंध' पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दोनों देशों में इस फैसले का विरोध हो रहा है. सीमा पर बढ़ती सख्ती, कस्टम ड्यूटी की वसूली और वाहनों की जब्ती जैसी घटनाओं ने दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर दी है.

पटना : सीमाएं केवल नक्शे पर खींची लकीरें नहीं होतीं, बल्कि वे संस्कृतियों, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी को जोड़ने का माध्यम भी होती हैं. भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराना 'रोटी-बेटी' का संबंध इसी गहराई का प्रतीक रहा है. लेकिन 15 अप्रैल 2026 को नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले ₹100 से अधिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी वसूलने का नया नियम लागू किया, जिससे विवाद पैदा हो गया.

''इससे हमारा कारोबार ठप हो जाएगा. हम रोजाना 50-60 हजार का माल नेपाल ले जाते थे. अब 100 रुपये से ऊपर के हर सामान पर ड्यूटी? यह तो लूट है! पहले खुला व्यापार था, अब सब बंद. हमारा रोजगार छिन जाएगा.''- अविनाश कुमार, स्थानीय व्यापारी, मोतिहारी

समझिए नए कस्टम शुल्क का गणित : अगर आप रक्सौल बॉर्डर पर 1000 रुपए का सामन खरीदकर नेपाल की ओर जाते हैं तो बॉर्डर पर उस सामान की कीमत कस्टम ड्यूटी चुकाने के बाद बढ़ जाएगी. क्योंकि अगर सामानों की कैटेगरी 15 फीसदी की सीमा में होगी तो उसपर 150 रुपए का सीमा शुल्क लगेगा, 13 फीसदी वैट पर 149.5 रुपए देना होगा. इस तरह 1000 का सामान आपको 1299.5 रुपए में पड़ेगा. यही वजह है कि नेपाल से लोग भारत से सटे बॉर्डर पर खरीददारी को नहीं आ रहे हैं.

बिना शुल्क और नए नियमों के साथ खर्च की तुलना

विवरण पुराने नियम (छूट के साथ) नए नियम (शुल्क के साथ) सामान की कीमत ₹1,000 ₹1,000 औसत सीमा शुल्क (15%) ₹0 ₹150 VAT (13%) ₹0 ₹149.5 (कीमत+शुल्क पर) कुल खर्च ₹1,000 ₹1,299.5

नए नियम से बिहार-नेपाल बॉर्डर इलाकों पर असर : इस नियम का सीधा असर सीमावर्ती इलाकों के लोगों पर पड़ रहा है, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों देशों के बाजारों पर निर्भर करती है. पहले जहां लोग बिना रोक-टोक आवाजाही करते थे, अब उन्हें हर छोटे सामान पर भी शुल्क देना पड़ रहा है.

तलाशी लेते नेपाल के जवान (ETV Bharat)

मोतिहारी के व्यापारियों ने लगाया आरोप : नेपाल सरकार ने यह कस्टम नियम 15 अप्रैल से लागू किया है. इसका मकसद अपना स्थानीय उद्योग बचाना और राजस्व बढ़ाना बताया जा रहा है. लेकिन भारत-नेपाल के बीच 1950 की व्यापार संधि में खुला व्यापार का प्रावधान है. व्यापारियों का आरोप है कि नेपाल एकतरफा फैसला ले रहा है.

''हम केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं. यह भारत-नेपाल के बीच 1950 की संधि का उल्लंघन है. अगर नियम नहीं बदला गया तो सीमा पर आंदोलन होगा. नेपाल में भारतीय सामान सस्ता मिलता था, इसलिए बिक्री अच्छी थी. 80% ड्यूटी लगेगी तो कीमतें दोगुनी हो जाएंगी. ग्राहक कौन खरीदेगा?''- स्थानीय व्यापारी, मोतिहारी

अररिया के व्यापारियों में बढ़ी चिंता : अररिया जिले के जोगबनी बॉर्डर से लेकर आमबारी तक करीब 28 किलोमीटर के क्षेत्र में इस नियम का असर धीरे-धीरे दिखने लगा है. हालांकि फिलहाल भीड़ कम है, लेकिन व्यापारियों में चिंता बढ़ती जा रही है.

नहर चौकर रक्सौल-नेपाल बॉर्डर (ETV Bharat)

स्थानीय कारोबार पर गंभीर असर : स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अगर यह नियम लंबे समय तक जारी रहा, तो उनके कारोबार पर गंभीर असर पड़ेगा. ग्राहक कम होंगे और सीमावर्ती बाजारों की रौनक खत्म हो सकती है.

नेपाल बॉर्डर से सटे बाजारों में व्यापार ठप : यहां आने वाले ज्यादातर ग्राहक नेपाली थे, जिन्हें कम कीमत में सामान मिल रहा था. मोतिहारी के रक्सौल बॉर्डर पर भी स्थिति अलग नहीं है. यहां से नेपाल के बीरगंज तक रोजाना बड़ी मात्रा में सामान जाता था, लेकिन अब व्यापार लगभग ठप होने की कगार पर है.

आजीविका पर संकट : व्यापारियों का कहना है कि 100 रुपये से ऊपर हर सामान पर टैक्स लगने से लागत बढ़ जाएगी और ग्राहक खरीदारी से पीछे हट जाएंगे. इससे छोटे व्यापारियों और मजदूरों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है.

वाहनों पर नजर रखती नेपाली पुलिस (ETV Bharat)

कस्टम ड्यूटी पर नेपाल सरकार का तर्क : बालेन सरकार का तर्क है कि यह कदम स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और राजस्व बढ़ाने के लिए उठाया गया है. लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर ज्यादा दिखाई दे रहा है.

76 सालों की परंपरा पर असर : विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और नेपाल के बीच 1950 की संधि के तहत खुले व्यापार और आवागमन की जो परंपरा रही है, उस पर इस तरह के एकतरफा फैसले असर डाल सकते हैं.

भारत-नेपाल सिर्फ बॉर्डर नहीं : भारत और नेपाल सिर्फ बॉर्डर नहीं हैं बल्कि संबंधों की डोर है. सबसे बड़ी चिंता 'रोटी-बेटी' के उस रिश्ते को लेकर है, जो वर्षों से दोनों देशों को जोड़ता आया है. सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध दोनों तरफ फैले हुए हैं.

भारत-नेपाल संबंध चुनौती पूर्ण : अगर इसी तरह सख्ती और नियम बढ़ते रहे, तो यह संबंध केवल कागजों तक सिमट कर रह सकता है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में यह मुद्दा भारत-नेपाल संबंधों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.

ये भी पढ़ें-