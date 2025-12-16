ETV Bharat / bharat

भारत को 2047 तक विकसित देश बनने के लिए तकनीक और मूल्यों को मजबूत करने की जरूरत : राष्ट्रपति मुर्मू

युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी में है.

Prez Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदि जगद्गुरु श्री शिवरात्रिश्वर शिवयोगी महास्वामीजी की 1066वीं जयंती समारोह के उद्घाटन समारोह में पहुंचीं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 9:52 PM IST

मांड्या (कर्नाटक): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि जैसे-जैसे भारत 2047 तक एक विकसित देश के विजन की ओर बढ़ रहा है, देश को टेक्नोलॉजी की पावर और वैल्यूज की मजबूती, दोनों की जरूरत है.

राष्ट्रपति जिले के मालवल्ली में आदि जगद्गुरु श्री शिवरात्रिश्वर शिवयोगी महास्वामीजी की 1066वीं जयंती समारोह के उद्घाटन पर बोल रही थीं. यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि, जैसे-जैसे हम 2047 तक डेवलप्ड भारत के विजन की ओर बढ़ रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी की ताकत और मूल्यों की मजबूती, दोनों की जरूरत है.

Prez Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एयरपोर्ट पर स्वागत (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि, एक डेवलप्ड भारत के लिए मॉडर्न एजुकेशन को मोरल विजडम के साथ, इनोवेशन को एनवायरनमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को सोशल इनक्लूजन के साथ, और प्रोग्रेस को कम्पैशन के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस होलिस्टिक विजन के साथ काम कर रही है.

युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए, मुर्मू ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी में है, जिनकी किस्मत न सिर्फ उनके स्किल्स और नॉलेज से बल्कि उनकी ईमानदारी और मकसद की भावना से भी तय होगी. उन्होंने यह भी कहा कि, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे युवाओं में है. उनकी एनर्जी, क्रिएटिविटी, वैल्यूज और कैरेक्टर में है. भारत की किस्मत न सिर्फ युवाओं के स्किल और नॉलेज से बल्कि उनकी ईमानदारी और मकसद की भावना से भी बचेगी.

राष्ट्रपति ने कहा कि महास्वामीजी का जीवन और शिक्षाएं हजार साल से भी ज्यादा समय बाद भी अनगिनत लोगों को प्रेरित और राह दिखाती रहेगी. उन्होंने कहा कि अलग-अलग समय के संतों ने ज्ञान और करुणा से इंसानियत को रोशन किया है और समाज को याद दिलाया है कि सच्ची महानता अधिकार या पैसे में नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और आध्यात्मिक ताकत में है.

Prez Murmu
आदि जगद्गुरु श्री शिवरात्रिश्वर शिवयोगी महास्वामीजी की 1066वीं जयंती समारोह के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू (ETV Bharat)

10वीं सदी में सुत्तूर में जगद्गुरु श्री वीरसिंहासन महासंस्थान मठ की स्थापना को याद करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि जो एक पवित्र आध्यात्मिक केंद्र के रूप में शुरू हुआ, वह धीरे-धीरे सामाजिक बदलाव के लिए एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा. उन्होंने आगे कहा कि यह मठ ज्ञान के एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ जिसने पीढ़ियों को अनुशासन, भक्ति और करुणा के मूल्यों के साथ पाला-पोसा.

उन्होंने आगे कहा कि, सुत्तूर का अटूट गुरु वंश इस महान परंपरा की आत्मा रहा है, जिसने पीढ़ियों से आध्यात्मिक मूल्यों को बचाकर और मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि आदि जगद्गुरु महास्वामीजी ने कड़े आध्यात्मिक अनुशासन और गहरे अंदरूनी ज्ञान का उदाहरण दिया.

मुर्मू ने जगद्गुरु डॉ. शिवरात्रि देशिकेंद्र महास्वामीजी के योगदान पर भी जोर दिया और कहा कि उनकी दूर की सोच और दयालु जनसेवा की विरासत से लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है, खासकर धर्म, शिक्षा, हेल्थकेयर और संस्कृति के क्षेत्र में.

कर्नाटक को 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर जैसे संतों की पवित्र भूमि बताते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि उनका 'काम ही पूजा है' का संदेश मानवता को प्रेरणा देता रहता है. उन्होंने खुशी जताई कि यह सोच सुत्तूर मठ के आदर्शों और कामों में दिखती है, जहां आध्यात्मिक खोज और समाज सेवा साथ-साथ चलते हैं.

Prez Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कर्नाटक दौरा (ETV Bharat)

राष्ट्रपति ने कहा कि मठ के मार्गदर्शन और संरक्षण में, जेएसएस महाविद्यापीठ भारत के उन खास संस्थानों में से एक बनकर उभरा है जो शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए समर्पित हैं. उन्होंने कहा, "दुनिया भर के संस्थानों के साथ, यह युवा दिमागों को आकार देने, हेल्थकेयर देने, महिलाओं को मजबूत बनाने, ग्रामीण समुदायों को ऊपर उठाने, संस्कृति को बचाने और एक समावेशी समाज को मज़बूत करने में लगा हुआ है."

सुत्तूर मठ को सामाजिक विकास का एक अहम हिस्सा बताते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि तेजी से बदलते और अनिश्चितता के इस दौर में सामाजिक मेलजोल, नैतिक लीडरशिप, युवाओं को मजबूत बनाने और अंदर की हिम्मत बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन जरूरी है.

राष्ट्रपति ने कहा कि सुत्तूर मठ जैसे संस्थान इस राष्ट्रीय कोशिश में अहम भूमिका निभाते हैं, और कहा कि आध्यात्मिक संस्थान दया, सहनशीलता, आपसी सम्मान और सामूहिक ज़िम्मेदारी जैसे मूल्यों को बनाए रखते हैं, जो एक मेलजोल वाली आधुनिक दुनिया के लिए जरूरी हैं.

उन्होंने सुत्तूर मठ जैसे संस्थानों से युवा दिमागों को प्रेरित करते रहने, ज़िम्मेदार नागरिकों को तैयार करने और कल के भारत के आर्किटेक्ट को गाइड करने की अपील की.

