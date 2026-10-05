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भारत को सभी बड़ी शक्तियों के साथ जुड़ने की जरूरत: विदेश मंत्री जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के समापन सत्र को संबोधित करते हुए. ( PTI )

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत को सभी प्रमुख शक्तियों के साथ एक साथ जुड़ने की जरूरत है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक रिश्ते में प्रगति अन्य मोर्चों पर संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है. नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन (Kautilya Economic Conclave) में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि अमेरिका भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदारों में से एक है. उन्होंने इसे भारत का सबसे बड़ा आर्थिक और व्यापारिक खाता और एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार बताया.

भारत ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को आवाजा दी: जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत की विदेश नीति 'बदलाव के दौर' से गुजर रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोच यानी किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही या गलत मानने वाले दृष्टिकोण से बचना चाहिए और हर रिश्ते को सोच-समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संभालना चाहिए.

बदलते ग्लोबल ऑर्डर पर विदेश मंत्री ने कहा कि पुराने गठबंधनों के ढांचे अब कमजोर हो गए हैं और दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है. उन्होंने रेखांकित किया कि चीन और अन्य अर्थव्यवस्थाओं के उदय ने नई राजनीतिक और रणनीतिक वास्तविकताओं को जन्म दिया है. जयशंकर ने कहा कि भारत को ग्लोबल साउथ की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा.

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अपने हालिया बयानों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि भारत ने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, जो ग्लोबल साउथ के कई देशों को प्रभावित करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि संकट के दौरान भारत ने ईंधन के स्रोतों और उर्वरक खरीद में बढ़ोतरी की थी.

उन्होंने कहा, 'मैं वास्तव में जो बात कह कर रहा था, वह ग्लोबल साउथ की एक व्यापक भावना और उनके बड़े हितों से जुड़ी थी. ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल साउथ, भारत जैसे देश से उम्मीद करता है कि वह उस मंच पर जाए और उनकी बातों को मजबूती से रखे. किसी न किसी को तो यह करना ही होगा. और कई देशों की नजर में, वह 'कोई' कम से कम भारत जैसे देशों में से एक है. इसलिए, एक नया आर्किटेक्चर (नई व्यवस्था), या जैसा कि आपने इसे कहा, एक नया रेखागणित (new geometry) अस्तित्व में आ रहा है, क्योंकि पुरानी गठबंधन संरचनाएं एक तरह से ढीली पड़ गई हैं."