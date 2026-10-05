भारत को सभी बड़ी शक्तियों के साथ जुड़ने की जरूरत: विदेश मंत्री जयशंकर
कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि अमेरिका को भारत का सबसे बड़ा आर्थिक और व्यापारिक साझेदार बताया. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 9:41 PM IST
नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत को सभी प्रमुख शक्तियों के साथ एक साथ जुड़ने की जरूरत है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक रिश्ते में प्रगति अन्य मोर्चों पर संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है. नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन (Kautilya Economic Conclave) में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि अमेरिका भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदारों में से एक है. उन्होंने इसे भारत का सबसे बड़ा आर्थिक और व्यापारिक खाता और एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार बताया.
भारत ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को आवाजा दी: जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत की विदेश नीति 'बदलाव के दौर' से गुजर रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोच यानी किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही या गलत मानने वाले दृष्टिकोण से बचना चाहिए और हर रिश्ते को सोच-समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संभालना चाहिए.
बदलते ग्लोबल ऑर्डर पर विदेश मंत्री ने कहा कि पुराने गठबंधनों के ढांचे अब कमजोर हो गए हैं और दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है. उन्होंने रेखांकित किया कि चीन और अन्य अर्थव्यवस्थाओं के उदय ने नई राजनीतिक और रणनीतिक वास्तविकताओं को जन्म दिया है. जयशंकर ने कहा कि भारत को ग्लोबल साउथ की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा.
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अपने हालिया बयानों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि भारत ने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, जो ग्लोबल साउथ के कई देशों को प्रभावित करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि संकट के दौरान भारत ने ईंधन के स्रोतों और उर्वरक खरीद में बढ़ोतरी की थी.
उन्होंने कहा, 'मैं वास्तव में जो बात कह कर रहा था, वह ग्लोबल साउथ की एक व्यापक भावना और उनके बड़े हितों से जुड़ी थी. ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल साउथ, भारत जैसे देश से उम्मीद करता है कि वह उस मंच पर जाए और उनकी बातों को मजबूती से रखे. किसी न किसी को तो यह करना ही होगा. और कई देशों की नजर में, वह 'कोई' कम से कम भारत जैसे देशों में से एक है. इसलिए, एक नया आर्किटेक्चर (नई व्यवस्था), या जैसा कि आपने इसे कहा, एक नया रेखागणित (new geometry) अस्तित्व में आ रहा है, क्योंकि पुरानी गठबंधन संरचनाएं एक तरह से ढीली पड़ गई हैं."
उन्होंने यह भी कहा कि चीन के उदय ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर नई मजबूरियां और नई प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं. एक पुनर्संतुलन (Rebalancing) पहले से ही चल रहा है. कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं का भी उदय हुआ है, और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से अपने साथ अधिक राजनीतिक प्रभाव भी लाती हैं.
चीन के बारे में, सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज योंग बून येओ (George Yong Boon Yeo) ने कहा कि चीन अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक विशेषताओं के कारण वैश्विक आधिपत्य (global hegemon) की भूमिका नहीं चाहेगा. उन्होंने कहा कि भारत ने बड़ी महाशक्तियों के बीच खुद को अच्छी तरह से स्थापित किया है और उसे चीन की तरह खतरनाक नहीं माना जाता है.
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देश, जापान, यूरोप और अमेरिका चाहते हैं कि भारत का विकास हो, जबकि भारत का बड़ा घरेलू बाजार उसकी एक मुख्य ताकत बना हुआ है.
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