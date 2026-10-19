भारत में 29 लाख नए हॉस्पिटल बेड की जरूरत; जानिए ग्लोबल बेंचमार्क से कितना पीछे है अपना देश?
सीबीआरई की रिपोर्ट, अपने देश में प्रति एक हजार मरीजों पर केवल 1.6 बेड, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों का हेल्थ केयर सिस्टम कमजोर.
Published : October 19, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Hospital Beds CBRE : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार लोगों की औसत उम्र में इजाफा हुआ है, लेकिन वे स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं. यानी कैंसर, मधुमेह, डिमेंशिया जैसी बीमारियों का लोड बढ़ रहा है. इसके लिए कई देशों को अपने हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत बनाने की जरूरत है. हाल ही में आई अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म सीबीआरई की रिपोर्ट भारत में हॉस्पिटल और बेड बढ़ाने पर जोर दे रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है. मरीजों को समय से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए केवल पारंपरिक और बड़े अस्पतालों पर ही निर्भर रहना ठीक नहीं है. इसके लिए पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र खासकर भारत को नए हेल्थ केयर फॉर्मेट्स बढ़ाने की आवश्यकता है. भारत में अभी प्रति एक हजार मरीजों पर केवल 1.6 हॉस्पिटल बेड हैं. जबकि इतने मरीजों पर वैश्विक मानक 3.3 बेड का है.
हेल्थ केयर संसाधनों की कमी संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अपने देश में 29 लाख और हॉस्पिटल बेड की जरूरत है. इसके अलावा 260 करोड़ स्क्वायर फीट का अस्पताल एरिया भी बढ़ाना होगा. वहीं अमेरिकी संस्था आईएचएमई (Institute for Health Metrics and Evaluation) के अनुसार साल 1950 की तुलना में अब लोगों की उम्र 20 साल से भी ज्यादा बढ़ गई है. दुनिया के सभी देशों और क्षेत्रों में लोगों की अकाल मौतों में कमी आई है. हालांकि इसके बावजूद उनका जीवन स्वस्थ नहीं है.
भारत में नए अस्पताल बनाने के साथ बेड भी बढ़ाने होंगे : सीबीआरई (Coldwell Banker Richard Ellis) की ओर से जारी Beyond Core: A 2035 View of India’s Alternate Sectors - Part I नाम से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में आबादी के हिसाब से अस्पतालों और बेड की काफी कमी है. दुनियाभर में औसतन प्रति एक हजार मरीजों पर करीब 3.3 अस्पताल बेड उपलब्ध हैं. जबकि भारत में यह आधे से भी कम है. यानी यहां केवल 1.6 बेड ही हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को इस वैश्विक दायरे से मुकाबले के लिए बेड भी बढ़ाने होंगे. 260 करोड़ स्क्वायर फीट का अस्पताल एरिया भी बढ़ाना होगा. यानी नए अस्पताल बनाने होंगे.
छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में इलाज का संकट : CBRE की रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड जैसे कई राज्यों में हार्ट अटैक, कैंसर और डायबिटीज यानी नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं. इसकी तुलना में इन राज्यों में अस्पताल और बेड कम पड़ जा रहे हैं. इससे यहां के मरीजों के सामने कई बार इलाज का भी संकट खड़ा हो जाता है. वहीं दक्षिण के राज्यों के लोगों की कमाई भी ठीक है. वहां इलाज भी बेहतर मिलता है, इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं होती है.
भारत को मजबूत अस्पतालों के नेटवर्क की जरूरत : CBRE के इंडिया, साउथ-ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के चेयरमैन और CEO अंशुमान मैगजीन के मुताबिक स्वास्थ्य क्षेत्र, जमीन-जायदाद और बिल्डिंग आदि से जुड़े कारोबार के लिए भारत में काफी अवसर हैं. इसके पीछे इलाज की बढ़ती डिमांड के अलावा कई अन्य भी कारण हैं. इसे देखते हुए भारत को बहुत बड़े और मजबूत अस्पतालों के नेटवर्क की जरूरत है. इससे बेहतर इलाज केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के हर कोने में इसका विस्तार होगा.
बिल्ट-टू-सूट मॉडल से दूर हो सकती है अस्पतालों की कमी : रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अस्पतालों की कमी को दूर करने के लिए बिल्ट-टू-सूट (BTS) का फॉर्मूला अपनाना होगा. यानी अस्पतालों की जरूरत के मुताबिक ठेके पर भवनों का निर्माण कराना. अभी भवन बन जाने के बाद उसे अस्पताल के लायक बनाने में काफी पैसा और समय बर्बाद होता है. पहले से अगर मेडिकल नियमों या अस्पताल ऑपरेटर की मांग के अनुसार भवन तैयार हो जाएं तो काफी राहत मिल सकती है.
लीज पर ली जा रही जमीन और बिल्डिंग : रिपोर्ट के मुताबिक अब अस्पताल खोलने के लिए जमीन और बिल्डिंग लंबे समय के लीज पर ली जा रही है. इससे अस्पतालों को काफी राहत मिली है. उन्हें अब बिल्डिंग खरीदने या बनाने की झंझट से छुटकारा मिल गया है. वे इस बचत का इस्तेमाल आधुनिक मेडिकल मशीनें लाने में कर रहे हैं. भारतीय शहरों में छोटी सर्जरी वाले डे-केयर सेंटर, रिहैबिलिटेशन, आई-केयर, IVF और वैक्सीनेशन सेंटर आदि तेजी से खुल रहे हैं.
ताइवान में इलाज की व्यवस्था शानदार : इसी महीने अमेरिकी मैगजीन CEOWORLD की रिपोर्ट में दुनिया के 110 देशों की हेल्थ केयर सिस्टम की रैंकिंग जारी की गई है. इसके अनुसार अस्पताल, बेड और इलाज आदि के इंतजामों में ताइवान नंबर वन है. इस देश का हेल्थ केयर स्कोर अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है. यानी इस देश में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के जूझ रहे लोगों को डॉक्टरों की उपलब्धता और बेड खाली होने का इंतजार नहीं करना पड़ता है.
इन देशों में भी इलाज के बेहतर इंतजाम : CEOWORLD के डेटा के मुताबिक दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर है. जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे पायदान पर है. इसके अलावा बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स , ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड और पुर्तगाल में भी अस्पताल, बेड आदि की काफी उपलब्धता है. वहां मरीजों के इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता है. ये देश टॉप 10 से बाहर हैं लेकिन टॉप 20 में शामिल हैं.
क्यों आगे हैं ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश? : दुनिया के सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा वाले टॉप देशों में एशिया के तीन जबकि यूरोप के 5 देश शामिल हैं. ताइवान में सरकारी बीमा प्रणाली है. इससे वहां के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलती है. दक्षिण कोरिया भी अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की वजह से आगे है. इस रैंकिंग में यह देखा गया है कि ताइवान समेत किसी अन्य देश में अस्पताल और इलाज की व्यवस्था कितनी पर्याप्त मात्रा में हैं. वहां की इलाज की व्यवस्था कैसी है, बेड, तकनीक और डॉक्टरों का नेटवर्क कितना मजबूत है.
लंबी उम्र और ज्यादा स्वस्थ जीवन में सिंगापुर नंबर वन : मेडिकल स्टाफ और दवाओं की उपलब्धता, लेटेस्ट उपकरण आदि के मामले में जहां ताइवान नंबर वन है, वहीं ब्रिटेन की लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के अनुसार कम पैसे में इलाज, लंबी उम्र और ज्यादा स्वस्थ जीवन के मामले में दुनियाभर में सिंगापुर नंबर वन है. यहां कम खर्च में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी परेशानी के बेहतरीन इलाज मिलता है. लेगाटम समृद्धि सूचकांक विभिन्न देशों की समृद्धि और खुशहाली को मापता है. जापान इस मामले में दूसरे स्थान पर है. दक्षिण कोरिया तीसरे, ताइवान चौथे जबकि चीन पांचवें स्थान पर है.
इन देशों का हेल्थ केयर सिस्टम सबसे ज्यादा खराब : अमेरिकी मैगजीन CEOWORLD की साल 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में मिस्र का हेल्थ केयर सिस्टम सबसे ज्यादा खराब है. विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत अन्य संस्थाओं के मुताबिक इसके पीछे की प्रमुख वजह वहां के अस्पतालों का खस्ताहाल होना और दवाओं की कमी है. ईरान इस मामले में दूसरे, ग्वाटेमाला तीसरे, तंजानिया चौथे जबकि तुर्कमेनिस्तान पांचवें पायदान पर है.
भारत में 69 हजार से भी अधिक अस्पताल : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के मुताबिक भारत में सरकारी और निजी मिलाकर कुल 69 हजार से भी अधिक अस्पताल हैं. वहीं आयुष मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में 13 लाख 86 हजार 150 एलोपैथिक डॉक्टर हैं. जबकि आयुष चिकित्सा पद्धति में 7 लाख 51 हजार 768 चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं. वहीं कुछ अन्य आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार अपने देश के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों की ज्यादा कमी है. मिजोरम में काफी कम चिकित्सक हैं.
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