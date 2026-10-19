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भारत में 29 लाख नए हॉस्पिटल बेड की जरूरत; जानिए ग्लोबल बेंचमार्क से कितना पीछे है अपना देश?

अपने देश में काफी नए अस्पताल और बेड की जरूरत है. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Hospital Beds CBRE : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार लोगों की औसत उम्र में इजाफा हुआ है, लेकिन वे स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं. यानी कैंसर, मधुमेह, डिमेंशिया जैसी बीमारियों का लोड बढ़ रहा है. इसके लिए कई देशों को अपने हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत बनाने की जरूरत है. हाल ही में आई अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म सीबीआरई की रिपोर्ट भारत में हॉस्पिटल और बेड बढ़ाने पर जोर दे रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है. मरीजों को समय से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए केवल पारंपरिक और बड़े अस्पतालों पर ही निर्भर रहना ठीक नहीं है. इसके लिए पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र खासकर भारत को नए हेल्थ केयर फॉर्मेट्स बढ़ाने की आवश्यकता है. भारत में अभी प्रति एक हजार मरीजों पर केवल 1.6 हॉस्पिटल बेड हैं. जबकि इतने मरीजों पर वैश्विक मानक 3.3 बेड का है.