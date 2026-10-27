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भारत को भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए: पीएम मोदी

पीएम मोदी ( PTI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत को भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए, नवाचार के क्षेत्र में साहसिक कदम उठाने चाहिए और इनके विकास में दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए.

उन्होंने साथ ही कहा कि देश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई सोच और नये आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. मोदी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी-2026) को संबोधित करते हुए कहा कि देश का लक्ष्य भारत और दुनिया के लिए और वर्तमान तथा भविष्य के वास्ते नयी तकनीक का निर्माण करना और उसे सही दिशा देना है.