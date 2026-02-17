ETV Bharat / bharat

सस्ते ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बढ़ता भारत, IIT ISM ने विकसित की मैटेरियल, 50 रुपए से भी कम होगी कीमत

धनबाद: झारखंड के धनबाद स्थित Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad के भौतिकी विभाग के वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है. विभाग के INSPIRE फैकल्टी डॉ. शेख रियाजुद्दीन और उनकी टीम ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कम लागत वाला और प्रभावी इलेक्ट्रोड मैटेरियल तैयार किया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत को काफी कम करने में मदद करेगी और इसे आम लोगों और उद्योगों के लिए सुलभ बना सकेगी.

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को कम करना लक्ष्य

डॉ. शेख रियाजुद्दीन ने बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 में National Green Hydrogen Mission की शुरुआत की है. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को कम करना और देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है. उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में जिस मैटेरियल का इस्तेमाल होता है, वही सबसे महंगा हिस्सा होता है. अगर उस मैटेरियल की कीमत कम हो जाए, तो ग्रीन हाइड्रोजन सस्ती हो सकती है. उनकी टीम ने इसी दिशा में लगातार डेढ़ साल तक शोध किया और आखिरकार एक नया मैटेरियल तैयार करने में सफलता पाई.

कम ऊर्जा में बेहतर परिणाम

इस शोध कार्य में भौतिकी विभाग की पीएचडी छात्रा प्रियदर्शनी तामंग और उमर सुल्ताना ने भी अहम भूमिका निभाई. टीम ने कम लागत वाले और आसानी से मिलने वाले तत्वों मोलिब्डेनम, वैनेडियम, सल्फर और कार्बन का उपयोग कर एक नया कैटेलिस्ट तैयार किया है. कार्बन, जिसमें ग्रेफीन और ग्रेफाइट शामिल हैं, काफी सस्ता होता है. इसकी कीमत लगभग 60 रुपये प्रति किलो बताई जाती है. वैज्ञानिकों के अनुसार यह नया मैटेरियल पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने की प्रक्रिया को तेज करता है और कम ऊर्जा में बेहतर परिणाम देता है.

ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर से भी कम

वर्तमान समय में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए प्लेटिनम, पैलेडियम और रूथेनियम जैसे महंगे धातुओं का उपयोग किया जाता है. ये धातुएं भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं और इन्हें बाहर के देशों, जैसे चीन और दक्षिण अफ्रीका से मंगाना पड़ता है. यही वजह है कि ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत अभी लगभग 500 रुपये प्रति लीटर या उससे अधिक है. डॉ. रियाजुद्दीन का दावा है कि उनके द्वारा विकसित मैटेरियल से तैयार ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर से भी कम हो सकती है. यदि ऐसा संभव हुआ, तो यह ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति साबित होगी.