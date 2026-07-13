कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन अल-थानी के निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक, तिरंगा आधा झुकाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हमद को श्रद्धांजलि दी, उन्हें एक आगे की सोचने वाले स्टेट्समैन के रूप में याद किया.
Published : July 13, 2026 at 9:41 AM IST
नई दिल्ली: गहरे सम्मान और साझा दुख को दिखाते हुए आज राष्ट्रपति भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडा आधा झुका हुआ है, क्योंकि भारत कतर के पूर्व अमीर, शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है.
राष्ट्रीय राजधानी की सबसे ऊंची जगहों पर इसी तरह की श्रद्धांजलि देते हुए ऐतिहासिक संसद भवन और संविधान सदन (पुरानी संसद भवन) के ऊपर भी आज तिरंगा आधा झुका हुआ है. राजधानी के पावर के मेन कॉरिडोर में दिखाया गया गहरा सम्मान मशहूर साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक बिल्डिंग में भी दिखता है, जो दिवंगत नेता, जिन्हें प्यार से फादर आमिर के नाम से जाना जाता था, को देश की गहरी श्रद्धांजलि है. उनका 12 जुलाई को 74 साल की उम्र में निधन हो गया.
विदेश मंत्रालय (MEA) ने रविवार को घोषणा की थी कि सोमवार 13 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और दिवंगत शासक के सम्मान में सभी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम रोक दिए जाएंगे. जबकि कतर सरकार ने रविवार को उनके निधन की पुष्टि की, मौत का कारण नहीं बताया गया.
आज दूसरे जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जगहों पर भी राष्ट्रीय श्रद्धांजलि के ऐसे ही भावुक नजारे दिख रहे हैं, जहाँ कृषि भवन, रेल भवन, एयर फ़ोर्स बिल्डिंग और सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स के ऊपर राष्ट्रीय झंडा आधा झुका हुआ है, क्योंकि देश इस दुख की घड़ी में शाही परिवार और कतर के लोगों के साथ एकजुटता दिखा रहा है. रविवार को जारी विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, भारत सरकार ने शेख हमद की हमेशा रहने वाली विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय शोक का यह दिन शुरू किया.
मंत्रालय ने कहा, 'भारत सरकार ने 13 जुलाई 2026 को कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी के सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है. शोक के दिन पूरे भारत में उन सभी बिल्डिंग्स पर नेशनल फ्लैग आधा झुका रहेगा, जहाँ रेगुलर नेशनल फ्लैग फहराया जाता है, और उस दिन कोई ऑफिशियल एंटरटेनमेंट नहीं होगा.' विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू भारत सरकार की ऑफिशियल शोक संवेदनाएँ देने के लिए कतर जाएँगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हमद को श्रद्धांजलि दी, उन्हें एक आगे की सोचने वाले स्टेट्समैन के रूप में याद किया जिन्होंने कतर को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बनाया और साथ ही भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया.
एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमें कतर के शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर बहुत दुख है. वह एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने कतर को डेवलपमेंट और खुशहाली के बड़े लेवल तक पहुँचाया. हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के रूप में भी याद करते हैं जिनसे मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली विज़िट के दौरान मिलने का सम्मान मिला था.' उन्होंने कहा, 'मैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, और शाही परिवार और कतर के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.'
शेख हमद ने 1995 में कतर का नेतृत्व संभाला, और अपने 18 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश को उसके इतिहास के सबसे बदलाव लाने वाले दौर में से एक में गाइड किया. उन्हें बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधारों के जरिए कतर को पूरी तरह से मॉडर्न बनाने, उसकी इंटरनेशनल प्रोफ़ाइल को बढ़ाने और एक प्रमुख एनर्जी एक्सपोर्टर और ग्लोबल आर्बिट्रेटर के रूप में उसकी स्थिति के लिए आधार तैयार करने के लिए जाना जाता है.
उन्होंने कतर के विशाल लिक्विफाइड नेचुरल गैस सेक्टर को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए, जिससे यह छोटा खाड़ी देश एक प्रमुख ग्लोबल एलएनजी एक्सपोर्टर बन गया. इस एनर्जी विस्तार ने बहुत सारी संपत्ति जमा की, जिससे कतर इंटरनेशनल फाइनेंस में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया, जबकि उनके शासन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मॉडर्नाइज़ेशन ड्राइव के ज़रिए दोहा के आर्किटेक्चरल लैंडस्केप को भी पूरी तरह से बदल दिया, जिससे देश की इंटरनेशनल प्रतिष्ठा बढ़ी.
2013 में शेख हमाद ने पद छोड़ने का फैसला किया और अपनी मर्ज़ी से अपने बेटे शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को अधिकार सौंप दिया, यह देखते हुए कि अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी नए नजरिए के साथ देश को आगे बढ़ाए.