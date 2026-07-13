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कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन अल-थानी के निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक, तिरंगा आधा झुकाया

कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक ( ANI )

नई दिल्ली: गहरे सम्मान और साझा दुख को दिखाते हुए आज राष्ट्रपति भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडा आधा झुका हुआ है, क्योंकि भारत कतर के पूर्व अमीर, शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है. राष्ट्रीय राजधानी की सबसे ऊंची जगहों पर इसी तरह की श्रद्धांजलि देते हुए ऐतिहासिक संसद भवन और संविधान सदन (पुरानी संसद भवन) के ऊपर भी आज तिरंगा आधा झुका हुआ है. राजधानी के पावर के मेन कॉरिडोर में दिखाया गया गहरा सम्मान मशहूर साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक बिल्डिंग में भी दिखता है, जो दिवंगत नेता, जिन्हें प्यार से फादर आमिर के नाम से जाना जाता था, को देश की गहरी श्रद्धांजलि है. उनका 12 जुलाई को 74 साल की उम्र में निधन हो गया. विदेश मंत्रालय (MEA) ने रविवार को घोषणा की थी कि सोमवार 13 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और दिवंगत शासक के सम्मान में सभी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम रोक दिए जाएंगे. जबकि कतर सरकार ने रविवार को उनके निधन की पुष्टि की, मौत का कारण नहीं बताया गया. आज दूसरे जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जगहों पर भी राष्ट्रीय श्रद्धांजलि के ऐसे ही भावुक नजारे दिख रहे हैं, जहाँ कृषि भवन, रेल भवन, एयर फ़ोर्स बिल्डिंग और सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स के ऊपर राष्ट्रीय झंडा आधा झुका हुआ है, क्योंकि देश इस दुख की घड़ी में शाही परिवार और कतर के लोगों के साथ एकजुटता दिखा रहा है. रविवार को जारी विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, भारत सरकार ने शेख हमद की हमेशा रहने वाली विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय शोक का यह दिन शुरू किया. मंत्रालय ने कहा, 'भारत सरकार ने 13 जुलाई 2026 को कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी के सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है. शोक के दिन पूरे भारत में उन सभी बिल्डिंग्स पर नेशनल फ्लैग आधा झुका रहेगा, जहाँ रेगुलर नेशनल फ्लैग फहराया जाता है, और उस दिन कोई ऑफिशियल एंटरटेनमेंट नहीं होगा.' विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू भारत सरकार की ऑफिशियल शोक संवेदनाएँ देने के लिए कतर जाएँगे.