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खदानों में बैटरी क्रांति: डीजल से इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ता माइनिंग सेक्टर

बैटरी संचालित मशीनों की खासियत यह है कि इनमें पावर सप्लाई के लिए लंबी केबल की जरूरत नहीं होती. इसका मतलब है, केबल की लागत में कमी, केबल डैमेज से जुड़े जोखिम में कमी और मशीनों की मोबिलिटी में बढ़ोतरी. लेकिन इसके साथ ही एक नया सवाल भी खड़ा होता है, बैटरी कितनी सुरक्षित है?

मौजूदा समय में कई मशीनों को बिजली पहुंचाने के लिए भारी-भरकम केबल का इस्तेमाल किया जाता है. ये केबल महंगे भी होते हैं और खदान के भीतर लगातार मूवमेंट के कारण इनके क्षतिग्रस्त होने की आशंका भी बनी रहती है. माइन लाइन की मैनेजिंग डायरेक्टर नंदनी चक्रवर्ती के मुताबिक, पिछले 47 वर्षों से अंडरग्राउंड माइनिंग के इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से जुड़ी कंपनी के अनुभव में केबल से जुड़ी चुनौतियां लगातार सामने आती रही हैं.

इसीलिए माइनिंग के लिए तैयार की जाने वाली इलेक्ट्रिक मशीनों का डिजाइन सामान्य इलेक्ट्रिक वाहनों से बिल्कुल अलग होना होगा. मशीन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से लेकर बैटरी पैक, कनेक्टर, मोटर और चार्जिंग सिस्टम तक को माइंस की सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप विकसित करना होगा.

अंडरग्राउंड माइंस में मीथेन गैस सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है. कोयले की परतों से निकलने वाली यह गैस कुछ परिस्थितियों में विस्फोट का कारण बन सकती है. ऐसे में मशीन के किसी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट, बैटरी सिस्टम या कनेक्शन से निकलने वाली चिंगारी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है.

यानी चुनौती सिर्फ बैटरी की क्षमता बढ़ाने की नहीं है. असली चुनौती है ऐसी बैटरी और इलेक्ट्रिक मशीन तैयार करना, जो खदान के कठिन और संवेदनशील वातावरण में भी सुरक्षित तरीके से काम कर सके.

उनका कहना है कि सरफेस पर इस्तेमाल होने वाली बैटरी मशीनों को जब अंडरग्राउंड माइंस में उतारा जाएगा तो उनकी डिजाइन और सुरक्षा मानकों में बदलाव करना होगा. वजह साफ है, खदान के अंदर का वातावरण सामान्य नहीं होता. वहां ज्वलनशील गैसों की मौजूदगी मशीनों के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा करती है.

डीजीएमएस के इलेक्ट्रिकल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अजय सिंह के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट और माइनिंग दोनों क्षेत्रों में तकनीकी बदलाव तेजी से हो रहे हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और माइनिंग सेक्टर भी इस बदलाव से अछूता नहीं रहेगा.

माइनिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है. जिस खदान में दशकों से डीजल की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही है, वहां आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मशीनों की आवाज सुनाई दे सकती है. सरफेस पर बैटरी से चलने वाले वाहन और उपकरणों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है. अब अगली चुनौती है इन्हीं तकनीकों को अंडरग्राउंड माइनिंग तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाना.

हालांकि, जमीन के नीचे का माहौल सामान्य सड़कों से बिल्कुल अलग होता है. यहां मीथेन जैसी ज्वलनशील गैस, धूल, गर्मी, पानी और सीमित जगह के बीच मशीनों का संचालन होता है. ऐसे में बैटरी से चलने वाली मशीन को सिर्फ इलेक्ट्रिक बनाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उसे खदान के खतरनाक वातावरण के मुताबिक सुरक्षित भी बनाना होगा.

धनबाद: कोयला खदानों में अब तक डीजल और केबल से संचालित मशीनों का दबदबा रहा है. लेकिन बदलते वक्त के साथ माइनिंग सेक्टर भी अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है. सरफेस माइनिंग में बैटरी से चलने वाले वाहन और उपकरण दिखाई देने लगे हैं, जबकि अंडरग्राउंड माइनिंग में भी इनका इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी चल रही है.

माइनिंग में बैटरी का इस्तेमाल बढ़ने के साथ बैटरी सेफ्टी सबसे अहम मुद्दा बनकर सामने आ रही है. सामान्य इलेक्ट्रिक वाहन में बैटरी फेल होने या गर्म होने का जोखिम एक चिंता है, लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में यही जोखिम कई गुना गंभीर हो सकता है. इसलिए बैटरी सिस्टम को इस तरह डिजाइन करना होगा कि तापमान बढ़ने, शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी खराबी की स्थिति में भी वह सुरक्षित रहे. इसके लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, तापमान मॉनिटरिंग, फायर प्रोटेक्शन और गैस सेफ्टी जैसे कई पहलुओं पर एक साथ काम करना होगा.

माइनिंग में इलेक्ट्रिक मशीनों को सुरक्षा मानक के अनुरूप ढालना बड़ी चुनौती

यही वजह है कि माइनिंग सेक्टर में इलेक्ट्रिक मशीनों की एंट्री धीरे-धीरे हो रही है. तकनीक उपलब्ध है, लेकिन उसे माइनिंग के सुरक्षा मानकों के अनुरूप ढालना अभी बड़ी चुनौती है. डीजल से चलने वाली मशीनें कार्बन डाइऑक्साइड समेत कई प्रदूषक तत्व उत्सर्जित करती हैं. अंडरग्राउंड माइंस में इसका असर सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वहां काम करने वाले कर्मियों के कामकाजी वातावरण पर भी पड़ता है.

बैटरी संचालित मशीनों के इस्तेमाल से सीधे तौर पर टेलपाइप उत्सर्जन खत्म हो जाता है. इससे खदान के अंदर डीजल के धुएं और उससे जुड़ी प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है. यानी इलेक्ट्रिक मशीनों की चर्चा सिर्फ लागत और तकनीक की नहीं, बल्कि माइन सेफ्टी, वर्कर हेल्थ और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है. हालांकि, इलेक्ट्रिक मशीनों की शुरुआती कीमत डीजल मशीनों की तुलना में अधिक हो सकती है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी रनिंग कॉस्ट कम होने से लंबे समय में आर्थिक फायदा मिल सकता है.

खदान में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में करना होगा बदलाव

ईसीएल के जीएम सर्वेश कुमार के मुताबिक, डीजल की खपत कम होने से एक तरफ आयात पर निर्भरता घटेगी, तो दूसरी तरफ प्रदूषण में भी कमी आएगी. बैटरी मशीनों में शुरुआती निवेश ज्यादा जरूर है, लेकिन ईंधन और ऑपरेशन की लागत में कमी आने की संभावना है. यही कारण है कि कोयला कंपनियां धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक विकल्पों पर विचार कर रही हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन को खदान में उतारने के लिए सिर्फ मशीन बदलना पर्याप्त नहीं होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदलना पड़ेगा.

डीजल वाहन को सड़क पर चलाने के लिए जिस तरह की सड़क की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में रोड कंडीशन ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है. खराब सड़क का सीधा असर बैटरी की खपत, वाहन की रेंज और मशीन के प्रदर्शन पर पड़ सकता है. यानी इलेक्ट्रिक माइनिंग की तैयारी में चार्जिंग स्टेशन से लेकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तक कई मोर्चों पर काम करना होगा.

माइनिंग में मशीनों को लंबे समय तक लगातार काम करना पड़ता है. अगर मशीन को बार-बार चार्जिंग के लिए रोकना पड़े तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है. इसलिए माइनिंग सेक्टर के लिए ऐसी बैटरी तकनीक की जरूरत होगी जिसकी क्षमता अधिक हो, चार्जिंग कम समय में हो और लंबे समय तक लगातार काम किया जा सके. यहीं पर बैटरी स्वैपिंग, फास्ट चार्जिंग और बेहतर बैटरी मैनेजमेंट जैसी तकनीकें भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

कोयला खदान (Etv Bharat)

दुनिया के कई देश भारत से बढ़े आगे

दुनिया के कई देश इस दिशा में भारत से आगे बढ़ चुके हैं. चीन, रूस और स्वीडन जैसे देशों में माइनिंग सेक्टर में इलेक्ट्रिक और बैटरी आधारित मशीनों पर तेजी से काम हो रहा है. भारत के लिए यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरत, खनिज उत्पादन और औद्योगिक विकास में माइनिंग सेक्टर की बड़ी भूमिका है. अगर भविष्य की खदानें कम प्रदूषण, कम शोर, कम केबल और कम डीजल खपत के साथ चलती हैं, तो इसका असर सिर्फ खदान तक सीमित नहीं रहेगा. इसका फायदा पूरे ऊर्जा और पर्यावरण तंत्र को मिल सकता है.

लेकिन भारत में इस बदलाव की राह में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हमारी मौजूदा खदानें इलेक्ट्रिक क्रांति के लिए तैयार हैं? इसका जवाब पूरी तरह हां या ना में नहीं दिया जा सकता. सरफेस एरिया में बैटरी मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है. लेकिन अंडरग्राउंड माइनिंग में प्रवेश के लिए मशीन की डिजाइन, बैटरी सेफ्टी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंडीशन, वेंटिलेशन और नियामकीय मानकों पर एक साथ काम करना होगा.

तकनीक जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, उसी के अनुरूप सुरक्षा नियमों को भी अपडेट करने की जरूरत होगी. डीजीएमएस के मौजूदा नियमों के साथ नई तकनीक के लिए नए सुरक्षा प्रावधान विकसित करना भी इस बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा.

सोचिए, जिस खदान में आज डीजल इंजन की आवाज और धुएं के बीच मशीनें कोयला निकाल रही हैं, वहां आने वाले वर्षों में बैटरी से चलने वाली मशीनें काम करती नजर आएं. न केबल का झंझट, न डीजल की खपत, न उसी स्तर का धुआं, लेकिन इसके बदले नई तकनीक के साथ नई चुनौतियां भी होंगी.

बैटरी को सुरक्षित बनाना होगा. मशीन को गैस-प्रूफ और माइनिंग के अनुकूल बनाना होगा. चार्जिंग सिस्टम को सुरक्षित करना होगा और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इलेक्ट्रिक मशीनों के हिसाब से तैयार करना होगा. यानी माइनिंग का इलेक्ट्रिफिकेशन सिर्फ मशीन बदलने की कहानी नहीं है. यह पूरी माइनिंग व्यवस्था को नए सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया है.

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