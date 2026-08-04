3 साल में 18 लाख विदेशी इलाज के लिए पहुंचे भारत; 176 देशों तक फैला ई-मेडिकल वीजा नेटवर्क
कैंसर समेत कई बीमारियों के इलाज और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अपने देश को चुन रहे विदेशी, 5 साल में दोगुनी हुई संख्या.
Published : August 4, 2026 at 5:00 PM IST
हैदराबाद : Medical tourism on boom : अपने देश का हेल्थ केयर सिस्टम लगातार तरक्की कर रहा है. दुनिया के करीब 176 देशों के लोग कैंसर समेत विभिन्न बीमारियों के इलाज और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भारत आ रहे हैं. पिछले 5 साल में ऐसे लोगों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है. साल 2024 से लेकर 2025 तक 18 लाख से भी ज्यादा विदेशी मेडिकल वीजा पर अपने देश में आ चुके हैं.
फिक्की (FICCI) और अन्य वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर का हेल्थ केयर बाजार करीब 139.17 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है. इसमें अपने देश की हिस्सेदारी करीब 3.4% है. भारत का घरेलू हेल्थकेयर बाजार करीब 33 लाख करोड़ रुपये का है. प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार इस बाजार में अस्पताल क्षेत्र की 80% हिस्सेदारी है. दुनियाभार में कुल जेनेरिक दवाओं की डिमांड का करीब 20% अकेले भारत ही पूरी करता है.
हाल ही में संसद में मध्य प्रदेश के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने मेडिकल टूरिज्म पर सरकार से कई सवाल पूछे थे. उन्होंने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए क्या-क्या एक्शन प्लान लागू किए जा रहे हैं?, भारत आने वाले विदेशी मरीजों की संख्या कितनी है?, क्या सरकार ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीजा प्रोसेस को और आसान बनाया हैं?, ऐसे तमाम प्रश्न किए थे. हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री अनुप्रिया पटेल ने इनके जवाब दिए.
मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में तमाम संभावनाएं : मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि दुनियाभर में मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में तमाम संभावनाएं हैं. इसका लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है. इस सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, प्राइवेट अस्पतालों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम कर रहा है. सरकार अलग-अलग योजनाओं के जरिए मेडिकल-वेलनेस टूरिज्म को प्रमोट कर रही है.
साल 2023 में 6 लाख लोग आए थे भारत : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार साल 2023 में मेडिकल वीजा यानी जिसमें ई-वीजा भी शामिल है, इस कैटेगरी के वीजा पर भारत में 6 लाख 43 हजार 541 लोग आए थे. इसी तरह मेडिकल अटेंडेंट और मेडिकल अटेंडेंट ई-वीजा पर 15 हजार 650 लोग इलाज के सिलसिले में अपने देश में आए थे. हालांकि साल 2023 में आयुष और आयुष अटेंडेंट कैटेगरी वीजा से कोई भी विदेशी भारत नहीं आया था. साल 2023 में इलाज के लिए कुल 6 लाख 59 हजार 191 लोग भारत आए थे.
साल 2024-25 में इलाज के लिए कम विदेशी आए : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में इलाज के सिलसिले में भारत आने वाले विदेशियों की संख्या कुछ कम रही. वर्ष 2024 में मेडिकल वीजा पर 6 लाख 24 हजार 761, मेडिकल अटेंडेंट वीजा पर 18 हजार 510, आयुष वीजा पर 1054 जबकि आयुष अटेंडेंट वीजा पर 104 विदेशी भारत आए थे. साल 2024 में उपचार के लिए कुल 6 लाख 44 हजार 429 विदेशी भारत आए थे. वहीं साल 2025 में कुल 5 लाख 8 हजार 330 विदेशी भारत आए थे.
मेडिकल इमरजेंसी में जल्द मिल जाता है वीजा : विदेश मंत्रालय के अनुसार यदि विदेश में रह रहे किसी व्यक्ति की तबीयत ज्यादा खराब है, ऐसे हाल में उसे तुरंत इलाज के लिए भारत आने की जरूरत है तो सरकार बिना किसी देरी के वीजा जारी कर देती है. ऐसी परिस्थिति में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय की शर्तों के आधार पर मेडिकल और आयुष वीजा मुहैया कराने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाता है. किसी भी देश के मरीज या उनके परिजन वहां मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं. सरकार ने ऐसे मामलों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.
साल 2025 में बांग्लादेश से आए थे सबसे ज्यादा मरीज : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के डेटा के अनुसार दुनिया के करीब 176 देशों से लोग इलाज के सिलसिले में भारत आते हैं. इन देशों में बांग्लादेश, इराक, उज्बेकिस्तान, सोमालिया, तुर्कमेनिस्तान, ओमान और केन्या ऐसे देश हैं, जहां के सबसे ज्यादा मरीज अलग-अलग बीमारियों के इलाज और अंग प्रत्यारोपण के लिए भारत आते हैं. साल 2025 में बांग्लादेश के 3 लाख से भी ज्यादा मरीज भारत आए थे. यह अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा रहा. जबकि इराक दूसरे स्थान पर था.
साल 2020 से दोगुनी हुई विदेशी मरीजों की संख्या : संसद में मंत्री अनुप्रिया पटेल की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के आंकड़े पेश किए गए. इसके अनुसार भले ही साल 2023 के बाद साल 2025 तक भारत आने वाले विदेशी मरीजों की संख्या में कुछ गिरावट आई है, लेकिन प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के अनुसार साल 2020 से साल 2025 से यह संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. साल 2020 में केवल एक लाख 83 मरीज ही भारत आए थे. जबकि साल 2025 में यह संख्या 5 लाख से ऊपर पहुंच गई.
किस देश में इलाज के लिए जाते हैं ज्यादा मरीज? : भारत के अलावा दुनिया के कई अन्य भी देश हैं, जहां इलाज के लिए दूसरे देशों से लोग जाते हैं. इसी साल जून में आई ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड की ओर से दुनिया के 50 मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन की सूची जारी की गई थी. इसके अनुसार तुर्की में सबसे ज्यादा विदेशी इलाज के लिए जाते हैं. दूसरे नंबर पर थाइलैंड जबकि तीसरे नंबर पर भारत है. इसी तरह मेक्सिको चौथे, दक्षिण कोरिया पांचवें, मलेशिया छठवें, कोस्टा रिका सातवें, सिंगापुर आठवें, संयुक्त अरब अमीरात नौवें जबकि कोलंबिया दसवें स्थान पर है.
क्यों इलाज के लिए भारत आ रहे विदेशी? : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के मुताबिक विकसित देश अमेरिका, यूके, कनाडा आदि में इलाज खर्च काफी ज्यादा है. घुटना बदलना, दिल के ऑपरेशन समेत कई जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए कई बार महीनों इंतजार करना पड़ता है. भारत की तुलना में वहां इसके लिए कई गुना ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ते हैं. कई अन्य देशों में हेल्थ केयर सिस्टम काफी कमजोर है, वहां बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है, इसलिए वहां के मरीज भारत का रुख करते हैं.
भारत में किन बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं लोग : विदेश से मरीज अलग-अलग बीमारियों के इलाज के लिए भारत आते हैं. PIB के अनुसार दूसरे देशों के ज्यादातर लोग दिल संबंधी बीमारियां, हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों, नसों और लिगामेंट्स से जुड़ी सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण, न्यूरोलॉजिकल उपचार, कॉस्मेटिक सर्जरी, दंत चिकित्सा, प्रजनन उपचार, आयुष आधारित वेलनेस थेरेपी और कैंसर के इलाज के लिए भारत आते हैं.
देश के 7 शहर मेडिकल टूरिज्म में आगे : पीआईबी के अनुसार दवाओं के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग तीसरे स्थान पर है. जबकि इन दवाओं से कमाई के मामले में 11वें स्थान पर है. वहीं स्काईस्कैनर के डेटा के मुताबिक भारत के 7 शहर मेडिकल टूरिज्म में सबसे आगे हैं. इनमें चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, गोवा, बेंगलुरु और कोच्चि शामिल हैं. चेन्नई में कार्डियक सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट आदि बड़े पैमाने पर होते हैं. मुंबई में कैंसर के इलाज के अलावा ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है. नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी, अहमदाबाद में किडनी समेत अन्य बीमारियों का इलाज होता है.
सरकार से विदेशियों को मिल रही कई सुविधाएं : गृह मंत्रालय की ओर से भी भारत इलाज के लिए आने वाले विदेशियों को कई तरह की राहत दी गई है. जैसे ई-मेडिकल वीजा की वैलिडिटी को 60 दिन से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया था. विदेशियों को अपने देश में तत्काल इमरजेंसी सेवाएं मिल जा रहीं हैं. पीआईबी के अनुसार अपने देश में सरकारी-प्राइवेट मिलाकर करीब 69 हजार 364 से भी अधिक सरकारी और निजी अस्पताल हैं. यहां करीब 12 लाख पंजीकृत चिकित्सक हैं.
ये भी पढ़ें
- दिल्ली-कर्नाटक समेत 5 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत से दोगुना; यूपी-बिहार की कमाई नेपाल से भी कम
- देश में 5 हजार बच्चों को मिला माता-पिता का साया; महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बच्चे लिए गए गोद
- महिला पहलवान यौन शोषण केस में 3 साल बाद बृजभूषण बरी; कुश्ती संघ की कुर्सी गंवाने से लेकर जानिए कब-कब क्या हुआ
- देश की 117 महिलाओं के पास 39 लाख करोड़ की संपत्ति; जानिए किस कैटेगरी में कौन है नंबर वन?