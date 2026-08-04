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3 साल में 18 लाख विदेशी इलाज के लिए पहुंचे भारत; 176 देशों तक फैला ई-मेडिकल वीजा नेटवर्क

हैदराबाद : Medical tourism on boom : अपने देश का हेल्थ केयर सिस्टम लगातार तरक्की कर रहा है. दुनिया के करीब 176 देशों के लोग कैंसर समेत विभिन्न बीमारियों के इलाज और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भारत आ रहे हैं. पिछले 5 साल में ऐसे लोगों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है. साल 2024 से लेकर 2025 तक 18 लाख से भी ज्यादा विदेशी मेडिकल वीजा पर अपने देश में आ चुके हैं.

फिक्की (FICCI) और अन्य वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर का हेल्थ केयर बाजार करीब 139.17 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है. इसमें अपने देश की हिस्सेदारी करीब 3.4% है. भारत का घरेलू हेल्थकेयर बाजार करीब 33 लाख करोड़ रुपये का है. प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार इस बाजार में अस्पताल क्षेत्र की 80% हिस्सेदारी है. दुनियाभार में कुल जेनेरिक दवाओं की डिमांड का करीब 20% अकेले भारत ही पूरी करता है.

हाल ही में संसद में मध्य प्रदेश के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने मेडिकल टूरिज्म पर सरकार से कई सवाल पूछे थे. उन्होंने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए क्या-क्या एक्शन प्लान लागू किए जा रहे हैं?, भारत आने वाले विदेशी मरीजों की संख्या कितनी है?, क्या सरकार ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीजा प्रोसेस को और आसान बनाया हैं?, ऐसे तमाम प्रश्न किए थे. हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री अनुप्रिया पटेल ने इनके जवाब दिए.

मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में तमाम संभावनाएं : मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि दुनियाभर में मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में तमाम संभावनाएं हैं. इसका लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है. इस सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, प्राइवेट अस्पतालों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम कर रहा है. सरकार अलग-अलग योजनाओं के जरिए मेडिकल-वेलनेस टूरिज्म को प्रमोट कर रही है.

साल 2023 में 6 लाख लोग आए थे भारत : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार साल 2023 में मेडिकल वीजा यानी जिसमें ई-वीजा भी शामिल है, इस कैटेगरी के वीजा पर भारत में 6 लाख 43 हजार 541 लोग आए थे. इसी तरह मेडिकल अटेंडेंट और मेडिकल अटेंडेंट ई-वीजा पर 15 हजार 650 लोग इलाज के सिलसिले में अपने देश में आए थे. हालांकि साल 2023 में आयुष और आयुष अटेंडेंट कैटेगरी वीजा से कोई भी विदेशी भारत नहीं आया था. साल 2023 में इलाज के लिए कुल 6 लाख 59 हजार 191 लोग भारत आए थे.

साल 2024-25 में इलाज के लिए कम विदेशी आए : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में इलाज के सिलसिले में भारत आने वाले विदेशियों की संख्या कुछ कम रही. वर्ष 2024 में मेडिकल वीजा पर 6 लाख 24 हजार 761, मेडिकल अटेंडेंट वीजा पर 18 हजार 510, आयुष वीजा पर 1054 जबकि आयुष अटेंडेंट वीजा पर 104 विदेशी भारत आए थे. साल 2024 में उपचार के लिए कुल 6 लाख 44 हजार 429 विदेशी भारत आए थे. वहीं साल 2025 में कुल 5 लाख 8 हजार 330 विदेशी भारत आए थे.

मेडिकल इमरजेंसी में जल्द मिल जाता है वीजा : विदेश मंत्रालय के अनुसार यदि विदेश में रह रहे किसी व्यक्ति की तबीयत ज्यादा खराब है, ऐसे हाल में उसे तुरंत इलाज के लिए भारत आने की जरूरत है तो सरकार बिना किसी देरी के वीजा जारी कर देती है. ऐसी परिस्थिति में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय की शर्तों के आधार पर मेडिकल और आयुष वीजा मुहैया कराने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाता है. किसी भी देश के मरीज या उनके परिजन वहां मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं. सरकार ने ऐसे मामलों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.

साल 2025 में बांग्लादेश से आए थे सबसे ज्यादा मरीज : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के डेटा के अनुसार दुनिया के करीब 176 देशों से लोग इलाज के सिलसिले में भारत आते हैं. इन देशों में बांग्लादेश, इराक, उज्बेकिस्तान, सोमालिया, तुर्कमेनिस्तान, ओमान और केन्या ऐसे देश हैं, जहां के सबसे ज्यादा मरीज अलग-अलग बीमारियों के इलाज और अंग प्रत्यारोपण के लिए भारत आते हैं. साल 2025 में बांग्लादेश के 3 लाख से भी ज्यादा मरीज भारत आए थे. यह अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा रहा. जबकि इराक दूसरे स्थान पर था.