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क्या 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी बन पाएगा भारत? जानिए, क्या कहती है नीति आयोग की रिपोर्ट

2047 तक भारत के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का रास्ता: नीति आयोग की रिपोर्ट. ( @NITIAayog )

क्या भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा 'बाज़ार' बना रहेगा या फिर वह चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा 'कारखाना' बनेगा? साल 2047 तक 30 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर की महा-अर्थव्यवस्था बनने के सफर में भारत के सामने एक बहुत बड़ा मौका और उतनी ही बड़ी चुनौती है. नीति आयोग और क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट ने उन 12 मुख्य सेक्टर्स की पहचान की है, जो भारत की किस्मत बदल सकते हैं.

लेकिन क्या सिर्फ उत्पादन बढ़ा देने से बात बन जाएगी? या हमें अपनी सोच और नीतियों को भी बदलना होगा? आइये, आज की इस विशेष विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि सोलर, केमिकल और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में भारत की असली ताकत क्या है...?

साल 2047 तक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया का केंद्र बनने के भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक सटीक रणनीति की जरूरत होगी. इस रणनीति में बड़े पैमाने पर काम करना, बाजार में मुकाबला करने की क्षमता, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट से जुड़ना शामिल है. यह रिपोर्ट एक ऐसे जरिए के रूप में तैयार की गई है जो चुनिंदा क्षेत्रों को समय के साथ अपने उत्पादन तंत्र को और मज़बूत करने का रास्ता दिखाएगी.

नीति आयोग ने 'क्रिसिल इंटेलिजेंस' के साथ मिलकर 62 मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों की जांच की. इनमें से 12 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनमें भारत को दुनिया का लीडर बनाने की क्षमता है. इन चुनिंदा क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स (बड़ी मशीनें), इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, रक्षा और ड्रोन, फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा उद्योग, स्टील, चमड़ा और जूते-चप्पल, टेलीकॉम उपकरण और सौर ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं.

भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का महत्व

साल 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सफर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ी और ज़रूरी भूमिका निभानी होगी. मौजूदा समय में, देश की कुल अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी केवल 17.5% है.

अगर तुलना करें तो दुनिया के कुल मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी साल 1995 के 5 प्रतिशत से बढ़कर साल 2023 में लगभग 32 प्रतिशत हो गई है. वहीं दूसरी तरफ, इसी दौरान भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.5 प्रतिशत से बढ़कर सिर्फ 3.2 प्रतिशत ही हो पाई है.

चीन से बाहर जा रही सप्लाई चेन का भारत कैसे फायदा उठा सकता है

जैसे-जैसे दुनिया की बड़ी कंपनियां अपना उत्पादन नेटवर्क चीन से बाहर ले जा रही हैं, केमिकल क्षेत्र में भारत के लिए विकास के बहुत बड़े मौके बन रहे हैं. भारत का बड़ा घरेलू बाजार, इंजीनियरिंग और रिसर्च की बढ़ती क्षमताएं, चीन पर निर्भरता कम करने की दुनिया की इच्छा और भारतीयों की बढ़ती कमाई- ये सभी बातें भारत के भविष्य को और मजबूत बनाती हैं.