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क्या 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी बन पाएगा भारत? जानिए, क्या कहती है नीति आयोग की रिपोर्ट

नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अब सिर्फ सामान की खपत करने वाला देश नहीं, बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दहलीज पर है.

NITI Aayog Report
2047 तक भारत के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का रास्ता: नीति आयोग की रिपोर्ट. (@NITIAayog)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2026 at 2:03 PM IST

9 Min Read
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क्या भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा 'बाज़ार' बना रहेगा या फिर वह चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा 'कारखाना' बनेगा? साल 2047 तक 30 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर की महा-अर्थव्यवस्था बनने के सफर में भारत के सामने एक बहुत बड़ा मौका और उतनी ही बड़ी चुनौती है. नीति आयोग और क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट ने उन 12 मुख्य सेक्टर्स की पहचान की है, जो भारत की किस्मत बदल सकते हैं.

लेकिन क्या सिर्फ उत्पादन बढ़ा देने से बात बन जाएगी? या हमें अपनी सोच और नीतियों को भी बदलना होगा? आइये, आज की इस विशेष विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि सोलर, केमिकल और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में भारत की असली ताकत क्या है...?

साल 2047 तक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया का केंद्र बनने के भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक सटीक रणनीति की जरूरत होगी. इस रणनीति में बड़े पैमाने पर काम करना, बाजार में मुकाबला करने की क्षमता, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट से जुड़ना शामिल है. यह रिपोर्ट एक ऐसे जरिए के रूप में तैयार की गई है जो चुनिंदा क्षेत्रों को समय के साथ अपने उत्पादन तंत्र को और मज़बूत करने का रास्ता दिखाएगी.

नीति आयोग ने 'क्रिसिल इंटेलिजेंस' के साथ मिलकर 62 मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों की जांच की. इनमें से 12 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनमें भारत को दुनिया का लीडर बनाने की क्षमता है. इन चुनिंदा क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स (बड़ी मशीनें), इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, रक्षा और ड्रोन, फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा उद्योग, स्टील, चमड़ा और जूते-चप्पल, टेलीकॉम उपकरण और सौर ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं.

भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का महत्व

साल 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सफर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ी और ज़रूरी भूमिका निभानी होगी. मौजूदा समय में, देश की कुल अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी केवल 17.5% है.

अगर तुलना करें तो दुनिया के कुल मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी साल 1995 के 5 प्रतिशत से बढ़कर साल 2023 में लगभग 32 प्रतिशत हो गई है. वहीं दूसरी तरफ, इसी दौरान भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.5 प्रतिशत से बढ़कर सिर्फ 3.2 प्रतिशत ही हो पाई है.

चीन से बाहर जा रही सप्लाई चेन का भारत कैसे फायदा उठा सकता है

जैसे-जैसे दुनिया की बड़ी कंपनियां अपना उत्पादन नेटवर्क चीन से बाहर ले जा रही हैं, केमिकल क्षेत्र में भारत के लिए विकास के बहुत बड़े मौके बन रहे हैं. भारत का बड़ा घरेलू बाजार, इंजीनियरिंग और रिसर्च की बढ़ती क्षमताएं, चीन पर निर्भरता कम करने की दुनिया की इच्छा और भारतीयों की बढ़ती कमाई- ये सभी बातें भारत के भविष्य को और मजबूत बनाती हैं.

अगर भारत अपनी सरकारी नीतियों, बुनियादी ढांचे और काम करने की क्षमताओं की कमियों को मिलकर ठीक कर ले, तो वह केवल सामान की खपत करने वाले देश से बदलकर दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बन सकता है.

क्षेत्रवार क्षमता

  • केमिकल क्षेत्रः उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2030 तक भारत में केमिकल्स की घरेलू खपत 290 से 310 बिलियन (अरब) डॉलर तक पहुंच जाएगी, लेकिन साल 2024 में मुख्य आयात बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 8% के आसपास थी. यह उद्योग दुनिया के कुल केमिकल बाजार का 3 से 3.5% है और उत्पादन के मामले में दुनिया में छठे और एशिया में चौथे नंबर पर आता है. वित्त वर्ष 2025 में इस सेक्टर की कुल कीमत 200 से 220 बिलियन डॉलर आंकी गई थी.
  • कपड़ा उद्योगः भारत का कपड़ा और पहनावा उद्योग देश के सबसे जरूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में से एक है. यह देश की कुल जीडीपी में लगभग 2%, मैन्युफैक्चरिंग जीवीए (GVA) में 11% और कुल व्यापारिक निर्यात (एक्सपोर्ट) में 9% का योगदान देता है. खेती के बाद यह सेक्टर रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो 4.5 करोड़ (45 मिलियन) से अधिक लोगों को आजीविका देता है और छोटे एवं मध्यम उद्योगों के विकास में मदद करता है.
  • वित्त वर्ष 2025 में, भारत ने 37.7 बिलियन डॉलर के कपड़ा उत्पादों का निर्यात किया और वैश्विक कपड़ा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.1% थी, जिससे यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश बन गया.
  • दूरसंचार क्षेत्रः भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार है, जहां 120 करोड़ (1.2 बिलियन) से ज़्यादा ग्राहक हैं. यहां लगभग 85% टेलीकॉम पहुंच है और करीब 75% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. डिजिटल बुनियादी ढांचे और 5G टेलीकॉम उपकरणों की बढ़ती मांग के कारण भारत के पास इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका है.
  • रिन्यूएबल एनर्जीः भारत के लिए सोलर पीवी (सौर ऊर्जा पैनल) मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक बेहतरीन मौका बन गया है. देश में सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता साल 2014 के 2.3 गीगावाट (GW) से बढ़कर अगस्त 2025 में 100 गीगावाट तक पहुंच गई, जबकि सोलर सेल बनाने की क्षमता 1.2 गीगावाट से भी कम से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है.
  • सोलर सेल और मॉड्यूल के वैश्विक निर्यात (एक्सपोर्ट) में भारत की हिस्सेदारी जो साल 2014 में 1% से भी कम थी, वह साल 2024 और 2025 की पहली छमाही में क्रमशः 3% और 4% तक पहुंच गई.

भारत का आयात

  • रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक आयात में भारत की 8% की हिस्सेदारी का मुख्य कारण 'पंचामृत लक्ष्य' हैं, जिसके तहत साल 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी (जैसे सौर और पवन ऊर्जा) से पूरा करना है.
  • वित्त वर्ष 2025 के शुरुआती 11 महीनों में भारत का आयात काफी हद तक सोलर मॉड्यूल और सेल की वजह से था, जो 322 अरब रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 515 अरब रुपये था. वित्त वर्ष 2025 में आयात में यह गिरावट 'ALMM' (मंजूरशुदा मॉडल्स और निर्माताओं की सूची) के नियम को दोबारा लागू किए जाने की वजह से आई.
  • पिछले 20 वर्षों में भारत का आयात तीन गुना बढ़ गया है, जिसकी विकास दर लगभग 15% रही है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है. इसके बाद चीन और ब्राजील का नंबर आता है. साल 2020 से 2024 के बीच, भारत ने कुल 4 से 5 बिलियन डॉलर का आयात किया, जबकि उसका निर्यात सिर्फ 0.6 से 1 बिलियन डॉलर ही रहा.

भारत का एक्सपोर्ट बास्केट

  • पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल: यह भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली वस्तु है, जो भारत के कुल निर्यात मूल्य का 14% हिस्सा है. इस कैटेगरी का निर्यात मूल्य बहुत तेजी से बढ़ा है, जो वित्त वर्ष 2017 के 31,137 मिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 62,550 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है.
  • हीरा और आभूषणः वित्त वर्ष 2025 तक भारत से हीरा और आभूषण का निर्यात 26,319 मिलियन डॉलर के मूल्य तक पहुंच गया. यह वित्त वर्ष 2025 के कुल निर्यात का 6% है, जो इसे मूल्य के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी निर्यात होने वाली वस्तु बनाता है.
  • दवाइयां : दवाइयां भारत से निर्यात होने वाली चौथी सबसे बड़ी वस्तु बनकर उभरी हैं. इसका निर्यात मूल्य 22,026 मिलियन डॉलर रहा, जो भारत के कुल निर्यात पिटारे का 5% हिस्सा है.
  • प्रसंस्कृत और अप्रसंस्कृत मालः भारत के कुल निर्यात का 70% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का है, जबकि बाकी 30% हिस्से में मुख्य रूप से कच्चे या बहुत कम प्रसंस्कृत सामान शामिल हैं. कृषि और उससे जुड़े उत्पाद, बेस मेटल्स, और बिना कटे या आधे-अधूरे प्रसंस्कृत रत्न जैसे क्षेत्र यह दिखाते हैं कि भारत आज भी कम प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात पर निर्भर है.

मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का रास्ता

रिपोर्ट के अनुसार, भारत सिर्फ उत्पादन बढ़ाकर ही मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता. इसके लिए ऐसे व्यवसायों की जरूरत है जो नई तकनीकों को अपना सकें, बड़े पैमाने पर सामान बना सकें और कीमत व गुणवत्ता दोनों के मामले में दुनिया से मुकाबला कर सकें. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि तकनीक और हुनर को निखारने में निवेश किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाएं, बुनियादी ढांचे को सुधारा जाए और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को आसान बनाया जाए.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग उद्योगों के लिए कानून और नीतियां भी अलग तरह से बनाई जानी चाहिए. क्योंकि कपड़ा, केमिकल, टेलीकॉम उपकरण और सोलर उत्पादन- इन सभी के सामने अपनी अलग-अलग चुनौतियां हैं. मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए उद्योग और सरकार मिलकर काम कर सकते हैं और भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ा सकते हैं. इस दिशा में किया गया एक साझा और तालमेल भरा प्रयास देश को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा.

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