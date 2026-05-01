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वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में समस्या के बावजूद सरकार ने उपभोक्ताओं को झटके से बचायाः पुरी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ( ANI )

By PTI 4 Min Read

सूरत : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में गंभीर व्यवधान पैदा होने के बावजूद भारत ने घरेलू आपूर्ति को स्थिर बनाए रखा और उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय कीमतों के झटके से बचाया. पुरी ने दक्षिण गुजरात के लिए आयोजित ‘वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण 60 दिनों से जारी आपूर्ति बाधाओं के बावजूद भारत मजबूती से खड़ा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने वैश्विक झटकों को सीधे उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय राजकोषीय स्तर पर समायोजित किया. पुरी ने कहा कि संकट शुरू होने के बाद से पिछले 60 दिनों के दौरान कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन की आपूर्ति की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है, जिससे देशभर में निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकी है. उन्होंने कहा, “वैश्विक आपूर्ति शृंखला के प्रमुख मार्गों और उत्पादों में 20-30 प्रतिशत तक व्यवधान आने पर कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता. ढुलाई और बीमा लागत बढ़ती है, आपूर्ति में देरी होती है और देशों को कठिन फैसले लेने पड़ते हैं.” पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के बावजूद भारत ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान देश में खुदरा स्तर पर कीमतों में शून्य वृद्धि हुई, जबकि कई देशों में ईंधन की कीमतों में तेज उछाल देखा गया. पुरी के मुताबिक, 28 फरवरी से 23 अप्रैल के बीच कई देशों में ईंधन कीमतें 40 प्रतिशत तक बढ़ीं, जबकि अमेरिका में डीजल कीमतों में 58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. ब्रिटेन में डीजल 26 प्रतिशत एवं पेट्रोल 11 प्रतिशत महंगा हुआ, जबकि जर्मनी एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों में कीमतें करीब 19.8 प्रतिशत बढ़ीं.