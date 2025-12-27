देश में मलेरिया के मामले घटे...पर झारखंड, MP, राजस्थान और हरियाणा को लेकर बड़ा अलर्ट
आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट नई दिल्ली में जारी की गयी.
Published : December 27, 2025 at 7:10 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: भारत ने बीते एक दशक में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में बड़ी प्रगति की है, लेकिन म्यांमार और बांग्लादेश से होने वाला सीमा-पार संक्रमण अब भी देश के पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती जिलों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. यह खुलासा आईसीएमआर- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च (ICMR-NIMR) और नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल (NCVBDC) की हालिया तकनीकी रिपोर्ट में हुआ, जिसे हाल ही में नई दिल्ली में जारी किया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक, रोजगार, व्यापार और सामाजिक कारणों से होने वाली सीमा-पार आवाजाही, त्योहारों, मेलों और बड़े आयोजनों के दौरान आबादी का अचानक बढ़ना मलेरिया फैलने के प्रमुख कारण हैं. इसके साथ ही, मलेरिया फैलाने वाले प्रमुख मच्छर एनाफिलीज़ स्टीफेंसी का शहरी इलाकों में तेजी से फैलना शहरों में मलेरिया का खतरा बढ़ा रहा है.
सीमा पार आवाजाही से खतरा
रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार से सटे पूर्वोत्तर के जिले अब भी उच्च जोखिम वाले बने हुए हैं. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर असम के अधिकांश जिलों में मलेरिया के मामलों में तेज गिरावट दर्ज की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या बड़े ट्रांजिट कॉरिडोर के पास स्थित राज्यों में स्थानीय नियंत्रण हासिल करने के बाद भी मलेरिया दोबारा फैलने का खतरा बना रहता है.
विशेषज्ञों की राय
ईटीवी भारत से बातचीत में प्रसिद्ध जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाहकार बोर्ड सदस्य डॉ. सुनीला गर्ग ने बताया कि राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार आने-जाने वाली प्रवासी और मोबाइल आबादी भारत के मलेरिया उन्मूलन प्रयासों के लिए बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि प्रवासी लोग प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लास्मोडियम विवैक्स जैसे परजीवियों को कम संक्रमण या मलेरिया-मुक्त इलाकों तक पहुंचा सकते हैं.
डॉ. गर्ग के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवासी आबादी के जरिए मलेरिया का प्रसार अब भी आम है और बांग्लादेश व म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों में यह बीमारी गंभीर समस्या बनी हुई है.
प्रवासी आबादी कैसे फैलाती है मलेरिया
अध्ययन के मुताबिक, प्रवासी लोग संक्रमित रक्त के जरिए मलेरिया परजीवी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. इसके अलावा, नए इलाकों में पर्यावरणीय बदलाव कर वे एनाफिलीज़ मच्छरों के लिए नए प्रजनन स्थल भी बना देते हैं. डॉ. गर्ग ने बताया कि आंतरिक सीमाओं के आसपास रहने वाले लोग अक्सर जंगलों या निर्माण स्थलों जैसे जोखिम भरे इलाकों में रहते हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कम होती है. इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है.
राज्यों की स्थिति और चुनौतियां
रिपोर्ट के अनुसार, असम, मणिपुर और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड व मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में मलेरिया के कुल मामलों में कमी के साथ-साथ कुछ स्थानीय हॉटस्पॉट अब भी बने हुए हैं.
मलेरिया से जुड़े तथ्य
- नागालैंड में 2024 में मलेरिया के मामले घटकर सिर्फ 5 रह गए, राज्य लगभग उन्मूलन की स्थिति में है
- असम के अधिकतर जिलों में मामले घटे हैं, लेकिन सीमावर्ती जिले अब भी जोखिम में हैं
- त्रिपुरा में 2023 के 22 हजार मामलों से घटकर 2024 में 10 हजार मामले रह गए
- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रिपोर्टिंग बेहतर हुई है
मजबूत सुरक्षा की जरूरत
रिपोर्ट में मलेरिया के अधिक जोखिम वाले मौसम में इनडोर रेसिडुअल स्प्रे (IRS) और लॉन्ग-लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स (LLINs) की कवरेज बढ़ाने पर जोर दिया गया है. साथ ही, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर विस्तृत योजना बनाने की जरूरत बताई गई है. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सीमावर्ती गांवों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की मदद से मामलों की जल्दी पहचान और आबादी की आवाजाही पर नजर रखी जाए.
भारत की मौजूदा स्थिति
रिपोर्ट के अनुसार, 2015 से 2024 के बीच भारत में मलेरिया के मामलों में अनुमानित 82-85 प्रतिशत और मलेरिया से होने वाली मौतों में 78 प्रतिशत की कमी आई है. यह निगरानी, जांच, इलाज और वेक्टर कंट्रोल में लगातार निवेश का नतीजा है. रिपोर्ट का कहना है कि भारत 2030 तक स्वदेशी मलेरिया को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में अच्छी स्थिति में है.
उन्मूलन में बाधाएं
हालांकि, निजी क्लीनिकों और लैब में सामने आने वाले कई मामलों की नियमित रिपोर्टिंग नहीं होने से राष्ट्रीय आंकड़ों में खामियां बनी हुई हैं. ICMR-NIMR के निदेशक डॉ. अनुप अन्विकर के मुताबिक, निजी क्षेत्र की अधूरी रिपोर्टिंग, शहरी मलेरिया का बढ़ता खतरा, दवाओं और कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध जैसे नए जोखिम मलेरिया उन्मूलन की राह में चुनौती बन सकते हैं.
