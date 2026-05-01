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मई में अधिक बारिश होने की संभावना, अल नीनो के मजबूत होने से गर्मी का मिला-जुला ट्रेंड

तिरुवनंतपुरम में छाए बादल. ( PTI )

नई दिल्ली : भारत में मई के महीने में मिला जुला तापमान का पैटर्न रहने के साथ ही सामान्य से अधिक बारिश की स्थिति देखने को मिल सकती है. इस बारे में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने संकेत दिया है कि पूरे देश में बारिश "सामान्य से ज़्यादा" होने की संभावना है, जो दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का 110 प्रतिशत से ज़्यादा है. मई 2026 के लिए अपने मासिक दृष्टिकोण में, आईएमडी ने कहा कि देश के बड़े हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. हालांकि, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के अलावा उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्से में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. इस बीच, ज़्यादातर इलाकों में रात का तापमान सामान्य से ज़्यादा गर्म रहने की उम्मीद है. उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के साथ-साथ आस-पास के प्रायद्वीपीय और उत्तर-पूर्वी इलाकों में अभी भी सामान्य से कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है. आईएमडी ने कुछ खास इलाकों, खासकर हिमालय की तलहटी, पूर्वी तट के कुछ हिस्सों, और गुजरात और महाराष्ट्र में हीटवेव वाले दिनों में बढ़ोतरी का भी इशारा दिया है, भले ही बड़े पैमाने पर भविष्य का पूर्वानुमान या दृष्टिकोण संतुलित और नियंत्रित बना हुआ है.