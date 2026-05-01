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मई में अधिक बारिश होने की संभावना, अल नीनो के मजबूत होने से गर्मी का मिला-जुला ट्रेंड

आईएमडी का कहना है कि मई के महीने में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

Clouds cover Thiruvananthapuram.
तिरुवनंतपुरम में छाए बादल. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 2:55 PM IST

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नई दिल्ली : भारत में मई के महीने में मिला जुला तापमान का पैटर्न रहने के साथ ही सामान्य से अधिक बारिश की स्थिति देखने को मिल सकती है. इस बारे में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने संकेत दिया है कि पूरे देश में बारिश "सामान्य से ज़्यादा" होने की संभावना है, जो दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का 110 प्रतिशत से ज़्यादा है.

मई 2026 के लिए अपने मासिक दृष्टिकोण में, आईएमडी ने कहा कि देश के बड़े हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. हालांकि, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के अलावा उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्से में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है.

इस बीच, ज़्यादातर इलाकों में रात का तापमान सामान्य से ज़्यादा गर्म रहने की उम्मीद है. उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के साथ-साथ आस-पास के प्रायद्वीपीय और उत्तर-पूर्वी इलाकों में अभी भी सामान्य से कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है.

आईएमडी ने कुछ खास इलाकों, खासकर हिमालय की तलहटी, पूर्वी तट के कुछ हिस्सों, और गुजरात और महाराष्ट्र में हीटवेव वाले दिनों में बढ़ोतरी का भी इशारा दिया है, भले ही बड़े पैमाने पर भविष्य का पूर्वानुमान या दृष्टिकोण संतुलित और नियंत्रित बना हुआ है.

देश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश अच्छी रहने की उम्मीद है, और अधिकतर इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है. हालांकि, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत और पूर्व-मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है. यह नजरिया बदलते समुद्री हालात के पृष्ठभूमि में आया है.

आईएमडी ने कहा कि प्रशांत महासागर में तटस्थ स्थितियां धीरे-धीरे एल नीनो की ओर बढ़ रही हैं और जलवायु मॉडल दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान इसके विकास को दिखाते हैं.

इसी समय, तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुवीय स्थितियां तटस्थ बनी हुई है, और मानसून के बाद के हिस्से में एक पॉजिटिव फेज़ आने की संभावना है. इन जलवायु का मिला-जुला असर आने वाले महीनों में बारिश के बंटवारे और तापमान पैटर्न पर असर डाल सकता है.

आईएमडी ने कहा कि कई इलाकों में दिन का तापमान तुलनात्मक रूप से कम रहने से देर से आने वाली रबी फसलों की कटाई में मदद मिल सकती है. लेकिन कुछ इलाकों में रात का ज़्यादा तापमान और स्थानीयकृत ऊष्मा तनाव फसल की पैदावार पर असर डाल सकता है, खासकर ग्रोथ के ज़रूरी स्टेज में.

सामान्य से अधिक बारिश से मिट्टी की नमी बेहतर होने और आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों में मदद मिलने की उम्मीद है. हालांकि कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश से कटाई के काम में रुकावट आ सकती है और पानी भरने और फंगल इन्फेक्शन से फसल खराब होने का खतरा बढ़ सकता है.

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