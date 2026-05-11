ETV Bharat / bharat

दुश्मनों पर कहर बरपाएगी ये घातक मिसाइल; एक लांच में परमाणु हथियारों से तबाह हो जाएंगे कई शहर, जानिए- कितनी विनाशक है अग्नि-V

अग्नि-5 काफी घातक है. ( Photo Credit; PIB And Getty )