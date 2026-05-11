दुश्मनों पर कहर बरपाएगी ये घातक मिसाइल; एक लांच में परमाणु हथियारों से तबाह हो जाएंगे कई शहर, जानिए- कितनी विनाशक है अग्नि-V
MIRV तकनीक से लैस है अग्नि-V, एक साथ 5 हजार किमी दूर कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम, रडार-डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर.
Published : May 11, 2026 at 1:14 PM IST
हैदराबाद : दुनिया के कई देशों में चल रहे संघर्ष के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है. हाल ही में बमों को ज्यादा विनाशक बनाने वाले टेक्टीकल एडवांस्ड रेंज ऑग्मेंटेंशन (TARA) का परीक्षण किया गया. इसके बाद 8 मई को ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेड री-एंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) सिस्टम से लैस अग्नि-V की टेस्टिंग की गई. यह एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है. इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास पहले से इस टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलें हैं.
प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) की प्रेस रिलीज के अनुसार अग्नि-V मिसाइल करीब 5 हजार किमी दूर आसमान से एक साथ कई अलग-अलग ठिकानों पर परमाणु हमला कर सकती है. टेस्टिंग के दौरान इस मिसाइल ने हिंद महासागर में फैले कई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बनाया. वैज्ञानिकों ने जमीन और जहाजों पर लगे खास उपकरणों के जरिए इसकी निगरानी की. इस परीक्षण की कामयाबी ने अपने देश को बड़ी उपलब्धि से नवाजा है. इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है.
अग्नि-V मिसाइल की खासियत क्या है?, इस पर कब से काम शुरू हुआ था?, अग्नि सीरीज की भारतीय सेना के पास कितनी मिसाइलें हैं?. उनकी खासियत क्या हैं?, Nuclear-capable मिसाइलों की उपलब्धता में दुनिया के टॉप 10 देश कौन से हैं, उनके पास कौन सी मिसाइलें हैं?, परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलों के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है?. अपने देश में कुल कितनी मिसाइले हैं?. MIRV तकनीक क्या है?. दुनिया के किन देशों के पास इस तकनीक की मिसाइलें हैं?, उनकी खासियत क्या है?. पढ़िए ऐसे कई सवालों के जवाबों पर आधारित रिपोर्ट...
अग्नि 5 मिसाइल की क्या है खासियत? : अग्नि-V मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेड री-एंट्री व्हीकल (MIRV) लगा है. यह एक ही बार के लांच में कई परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है. इसके अलावा एक साथ कई टारगेट पर कहर भी बरपा सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अग्नि 5 भारत की दूसरी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है. यह 5 हजार किमी दूर दुश्मनों के ठिकाने को तबाह कर सकती है. अहम बात ये है कि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी भी रडार या डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है.
यह भी पढ़ें : तय लिमिट से कम कमा रहे 64% श्रमिक; 88% को नहीं मिला स्थायी रोजगार, नौकरी देने में चीन-वियतनाम से पीछे है अपना देश
50 टन है वजन, 17.5 मीटर है लंबाई : missilethreat.csis.org के डेटा के अनुसार अग्नि-V मिसाइल की बनावट काफी खास है. यह मिसाइल 17.5 मीटर लंबी है. इसकी चौड़ाई करीब 2 मीटर है. इसका कुल वजन 50,000 किलोग्राम (50 टन) है. यह मिसाइल 1100 किलोग्राम का परमाणु हथियार ले जा सकती है. इसकी कुल वजन ढोने की क्षमता (थ्रो वेट) 1650 किलोग्राम है. इसकी उड़ान को सटीक बनाने के लिए आधुनिक Navigation System का इस्तेमाल किया गया है. इसके कारण यह मिसाइल रास्ता नहीं भटकती है. इसमें लगा थ्रस्ट कंट्रोल सिस्टम इसे उड़ान के दौरान अपनी दिशा और रास्ता खुद एडजस्ट करने की क्षमता प्रदान करता है.
रख-रखाव का खर्च कम, कहीं भी ले जाना आसान : missilethreat.csis.org के डेटा के मुताबिक अग्नि-V कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है. यह सील बंद पाइप (कनस्तर) के अंदर रहती है. इसे कोल्ड-लांच तकनीक से छोड़ा जाता है. गैस के दबाव से मिसाइल को पाइप से बाहर उछाला जाता है. हवा में जाने के बाद इसका मुख्य इंजन चालू हो जाता है. कैनिस्टराइज्ड होने के कारण यह खराब मौसम और धूल-मिट्टी से बची रहती है. इसकी वजह से इसके रख-रखाव का खर्च काफी कम हो जाता है. इसे सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाया जा सकता है. हमले के लिए तैयार होने में इस मिसाइल को काफी कम समय लगता है.
Advanced Agni missile with MIRV (Multiple Independently Targeted Re-Entry Vehicle) system was successfully tested from Dr. APJ Abdul Kalam Island, Odisha on 08th May 2026.— DRDO (@DRDO_India) May 9, 2026
The missile was flight tested with Multiple payloads, targeted to different targets spatially distributed… pic.twitter.com/W7ufT7pwbt
साल 2008 में हुई थी अग्नि-V को बनाने की शुरुआत : अमेरिकन वेबसाइट missilethreat.csis.org के अनुसार भारत में शक्तिशाली मिसाइल अग्नि-V को बनाने की शुरुआत DRDO ने साल 2008 में की थी. इसे DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर (RCI) और एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी (ASL) जैसी प्रमुख प्रयोगशालाओं ने मिलकर तैयार किया. शुरुआत में वैज्ञानिकों के बीच यह अग्नि-III+ नाम से प्रचलित हुआ. बाद में एक के बाद प्रयोग से इसकी ताकत बढ़ती चली गई. इसके बाद इसकी बढ़ी हुई शक्ति और क्षमताओं को देखते हुए साल 2010 में इसे आधिकारिक रूप से अग्नि-V नाम दे दिया गया.
यह भी पढ़ें : भारत में पाकिस्तान-श्रीलंका से भी कम डॉक्टर; यूपी-बिहार-झारखंड में सबसे ज्यादा क्राइसिस, वर्कफोर्स में बड़े गैप से हर साल जा रही 16 लाख लोगों की जान
साल 2012 से चल रहा परीक्षण, वर्षों की मेहनत के बाद कामयाबी : अमेरिकन वेबसाइट missilethreat.csis.org के अनुसार अग्नि-V मिसाइल अग्नि-III का ही एक उन्नत रूप है. इस स्टेज में इसकी मारक क्षमता काफी बढ़ा दी गई है. अग्नि-V चलती-फिरती मिसाइल है. इसे ट्रक या मोबाइल लांचर से आसानी से लांच किया जा सकता है. यह सॉलिड-फ्यूल तकनीक पर आधारित है. साल 2012 में भारत में सॉलिड-फ्यूल वाली मिसाइल का टेस्ट किया गया था. इसके बाद 2013, 2015, 2016, 2018 और 2025 में भी टेस्ट किए गए. समय के साथ इस मिसाइल में सुधार होता गया. साल 2026 का सफल ट्रायल इसका सबूत है.
साल 2019 में भारतीय सेना का हिस्सा बनी अग्नि-V मिसाइल : अग्नि-V के लिए साल 2018 काफी अहम माना जाता है. DRDO और सेना की 'स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड' ने मिलकर इसके तीन बड़े परीक्षण किए. ये काफी सफल भी रहे. ये टेस्ट 18 जनवरी, 3 जून और 10 दिसंबर को किए गए. परीक्षण के दौरान मिसाइल को खास सील-बंद डिब्बे (कनस्तर) से लांच किया गया. परीक्षणों में मिलती सफलता के बाद साल 2019 में अग्नि-V की पहली खेप को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया. पहले के ट्रायल में यह मिसाइल एक समय में एक ही लक्ष्य को भेदती थी. साल 2026 के परीक्षण में MIRV तकनीक का प्रदर्शन किया गया. यानी अब यह मिसाइल कई लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है.
अपने देश में अग्नि सीरीज की कितनी मिसाइलें? : अपने देश में अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें बन चुकी हैं. जबकि छठवीं पर भी काम जारी है. इन पांच मिसाइलों को अग्नि-I, अग्नि-II, अग्नि-III, अग्नि-IV और अग्नि-V के नाम से जाना जाता है. इन सभी की मारक क्षमता और खासियत अलग-अलग है. इसी साल अप्रैल में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के चेयरमैन डॉ. समीर वी. कामत ने जानकारी दी थी कि अग्नि-6 बैलिस्टिक मिसाइल के लिए संगठन पूरी तरह तैयार है. इसे लेकर सरकार की हरी झंडी का इंतजार है. इस मिसाइल की मारक क्षमता 10 से 12 हजार किलोमीटर तक हो सकती है.
यह भी पढ़ें : शोर से हर साल 73 हजार लोगों की मौत; वर्ष 2050 तक दुनिया के 2 अरब लोग हो जाएंगे बहरे, हॉर्न-इंडस्ट्री या लाउडस्पीकर, जानिए- कौन मचा रहा ज्यादा हल्ला
MIRV तकनीक क्या है?, किन देशों के पास इस टेक्नोलॉजी की मिसाइले हैं : फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (FAS) और आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री वीकल एक खास तकनीक है. इससे कई न्यूक्लियर हथियारों को अलग-अलग स्थानों के लिए टारगेट करना आसान हो जाता है. अपने देश के अलावा यह तकनीक अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस के पास भी है. पाकिस्तान ने भी साल 2017 में MIRV तकनीक पर आधारित मिसाइल के परीक्षण का दावा किया था.
दुनिया के किन देशों के पास परमाणु सक्षम मिसाइलें हैं? : स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (FAS) के डेटा के अनुसार भारत के अलावा रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलें हैं. वहीं केवल परमाणु हथियारों की बात करें तो अमेरिका और रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं. अमेरिका के पास कुल 5177 जबकि रूस के पास कुल 5459 परमाणु हथियार हैं. साल 2025 तक भारत समेत दुनिया के 9 देशों के पास कुल 912,241 न्यूक्लियर हथियार थे. इस मामले में भारत दुनिया में छठवें स्थान पर है.
कुछ दिनों पहले TARA हथियार का भी हुआ था परीक्षण : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज के अनुसार अग्नि-V के परीक्षण के एक दिन पहले यानी 7 मई को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने टेक्टीकल एडवांस्ड रेंज ऑग्मेंटेंशन (TARA) की टेस्टिंग की थी. उड़ीसा के तट पर इसका भी परीक्षण किया गया था. टीएआरए एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है. यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है. इसे हैदराबाद स्थित इमारात अनुसंधान केंद्र (आरसीआई) ने डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया है.
मिसाइल-बम को घातक बना देता है TARA : TARA दूर से ही जमीनी ठिकानों को सटीक तरीके से नष्ट कर सकता है. यह बहुत किफायती है. यह हवा में तैरते यानी ग्लाइड करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता है. इसे किसी भी वॉरहेड (राकेट या मिसाइल का अगला हिस्सा) पर लगाया जा सकता है. इसे वायुसेना के विमान से छोड़ा जाता है. इसके बाद यह एक्टिव हो जाता है. कुल मिलाकर TARA को जिस भी बम या मिसाइल पर फिट किया जाता है तो और घातक बन जाता है. किसी भी तरह का पारंपरिक बम सीधे नीचे गिरता है. उस दौरान टारगेट इधर-उधर होने पर उसका निशाना चूक सकता है. जबकि TARA की मदद से बम टारगेट तक आसानी से पहुंच सकता है.
ये भी पढ़ें
- 36 साल में आधी हो गई गरीबी; दुनिया के एक अरब लोग निकले कंगाली से बाहर, 40 करोड़ महिलाएं अभी भी तंगहाल
- इंडिया गेहूं उत्पादन में टॉप-2, इकोनॉमी चौथे पायदान पर, जानिए 4 साल से निर्यात क्यों था शून्य
- ज्यादा मोबाइल चलाने से बच्चे हो रहे ऑटिज्म के शिकार; तीन साल की उम्र तक अधिक खतरा
- न्याय में देरी...5.4 करोड़ केस पेंडिंग; दिल्ली-हरियाणा में केस पेंडेंसी 3 गुना बढ़ी, यूपी-महाराष्ट्र में पेंडिंग केस हुए दोगुना
- महिला-पुरुष अनुपात में सुधार; एक हजार लड़कों पर अब 917 लड़कियां, हायर एजुकेशन में पुरुषों से आगे महिलाएं, कॉरपोरेट में भी दबदबा