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चीन के बराबर पहुंचने वाली है हमारी लेदर इंडस्ट्री, जानें डिटेल

इंडिया में चीन के बराबर पहुंचने वाली है हमारी लेदर इंडस्ट्री. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: देखिए, बात अगर लेदर इंडस्ट्री की करें तो जिस तरह से पूरे देश और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में हमारे लेदर कारोबारी हाई क्वॉलिटी लेदर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे देखते हुए ये ठोस दावा किया जा सकता है, कि आने वाले समय में भारत लेदर कारोबार के मामले में चीन के बराबर या उससे आगे निकल जाएगा. वहीं, यूपी भी तमिलनाडु के बराबरी पर आने वाला है. हमारा निर्यात लगातार बढ़ रहा है. यहां जो चमड़े के उत्पाद बन रहे हैं, उनकी मांग विदेशों में लगातार बढ़ती जा रही है. कुछ चुनौतियां और दिक्कतें जरूर निर्यातकों के सामने आई हैं पर उन्हें दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से लगातार प्रयास जारी हैं. सरकार हमेशा उद्यमियों, निर्यातकों के साथ खड़ी है. कानपुर के एक निजी होटल में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) के रीजनल चैप्टर के अवॉर्ड समारोह में शामिल होने आए सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार वरिष्ठ आईएएस अफसर अवनीश अवस्थी ने ये बातें कहीं. उन्होंने लेदर इंडस्ट्री को लेकर ईटीवी भारत संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई अहम जानकारियां भी साझा कीं, जो यहां प्रस्तुत हैं:

सेल्फ प्रोडक्शन बढ़ने से आयात घटा, दुनिया के कई देशों संग एफटीए भी हो रहे: सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा, देश के जो लेदर कारोबारी हैं, उनके सामने एक ऐसा भी दौर रहा, जब देश से लेदर या लेदर उत्पादों का 80 प्रतिशत तक आयात होता था, और 20 प्रतिशत निर्यात. मगर, अब स्थिति बदल चुकी है. जैसे ही निर्यातकों ने सेल्फ प्रोडक्शन बढ़ाया, तो अब 80 प्रतिशत निर्यात होता है और करीब 20 प्रतिशत ही आयात.

इंडिया में चीन के बराबर पहुंचने वाली है हमारी लेदर इंडस्ट्री. (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा, कारोबारियों ने कभी उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया. इसी वजह से कई यूरोपीय देश, अमेरिका, साउथ अफ्रीका सहित अन्य में भारतीय चमड़ा उत्पादों की मांग खूब होती जा रही है. कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ये भी कहा, कि मौजूदा समय में नामचीन कंपनी एनवीडिया के एक वरिष्ठ अफसर भी अब लेदर का प्रयोग फिर से करने लगे हैं. कभी उन्होंने लेदर पहनना छोड़ दिया था. हालांकि, अब वह लेदर जैकेट का उपयोग कर रहे हैं. चमड़ा संबंधी नीति में मॉडिफिकेशन कराएंगे, कानपुर में सीएम की इच्छा हो लेदर कांक्लेव: सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा, चमड़ा कारोबारियों से चमड़ा नीति को लेकर कई बातें हुई हैं. हमें बताया गया, कि उस नीति में न्यूनतम निवेश की सीमा राशि 50 करोड़ रुपये रखी गई है. पर कारोबारी इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं. इंडिया में चीन के बराबर पहुंचने वाली है हमारी लेदर इंडस्ट्री. (ईटीवी भारत) इस राशि को न्यूनतम पांच से 10 करोड़ रुपये के बीच रखने का प्रस्ताव उद्योग निदेशालय के माध्यम से शासन और सीएम योगी तक भेजा गया है. इसको लेकर उन्होंने कहा कि, इस पर सीएम से बात करेंगे और लेदर कारोबारियों के हित में फैसला हो और नीति में संशोधन दिखे इसका पूरा प्रयास होगा. इसी तरह बताया, कि अब कानपुर में पहली बार दिसंबर अंत तक लेदर कांक्लेव कराने की योजना बनी है. खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं, इस तरह का कार्यक्रम कानपुर में हो. जिससे कानपुर के लेदर कारोबारियों को कारोबार विस्तार का मौका मिल सके और वह प्रोत्साहित हों.