Bharat Taxi: ओला, उबर और रैपिडो की मनमानी नहीं चलेगी! भारत टैक्सी मचाएगी धूम

ओला, उबर और रैपिडो से मुकाबले के लिए ड्राइवर-स्वामित्व वाला विकल्प भारत टैक्सी लॉन्च कर दिया गया. इसमें ड्राइवरों का हित सर्वोपरि है.
Published : October 27, 2025 at 2:21 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 2:27 PM IST
हैदराबाद: ओला, उबर और रैपिडो जैसे कंपनियों की मनमानी अब नहीं चलेगी. केंद्र सरकार ने "भारत टैक्सी" नाम की एक नई कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है. यह देश की अपनी पहली सहकारी टैक्सी सेवा होगी.
"भारत टैक्सी" को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने लांच किया है. इसका उद्देश्य ड्राइवरों को भरपूर लाभ पहुंचाना है. इसके साथ ही यात्रियों को सरकारी, सुरक्षित और पारदर्शी टैक्सी सेवा मुहैया कराना है.
गौर करें तो भारत टैक्सी की सेवा नवंबर 2025 में दिल्ली में शुरू होगी. यह पायलट प्रोजेक्ट होगा. इसमें शुरुआत में 650 गाड़ियां और उनके मालिक-ड्राइवर होंगे. दिसंबर से इसे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने की योजना है.
भारत टैक्सी एक अभूतपूर्व, ड्राइवर-केंद्रित राइड-हेलिंग सेवा है, जो भारत के मोबिलिटी सेक्टर में क्रांति लाएगी. साथ ही ओला और उबर जैसे निजी एग्रीगेटर्स के मौजूदा प्रभुत्व को सीधे चुनौती देगी.
यह एक अनूठे सहकारी मॉडल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य ड्राइवरों के लिए समान आय और यात्रियों के लिए अनुमानित किराया प्रदान करना है.
सहकारी मॉडल और संस्थागत समर्थन: भारत टैक्सी मल्टी-स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के अंतर्गत संचालित होती है. यह एक नवोन्मेषी, समुदाय-संचालित उद्यम है. इसे एनसीडीसी, इफको, अमूल, कृभको, नेफेड, नाबार्ड, एनडीडीबी और एनसीईएल सहित प्रमुख सहकारी संस्थाओं के एक संघ का समर्थन प्राप्त है.
हालांकि इस पहल को सरकार के "सहकार से समृद्धि" (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) दृष्टिकोण के अनुरूप देखा जाता है. यह एक सहकारी संस्था के रूप में कार्य करती है.
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) तकनीकी और सलाहकार सहायता प्रदान करता है, और एकीकरण एवं निर्बाध डिजिटल अनुभव के लिए डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाता है.
खेल-परिवर्तनकारी वित्तीय संरचना: निजी प्लेटफॉर्म से सबसे महत्वपूर्ण अंतर वित्तीय मॉडल है.
चालक-मालिक: उबर और ओला द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ठेकेदार मॉडल के विपरीत, ड्राइवरों (जिन्हें सम्मानपूर्वक 'सारथी' कहा जाएगा, सारथी के लिए एक शब्द) को सहकारी समिति के सह-मालिक और शेयरधारक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. इससे उन्हें व्यवसाय में एक सशक्त आवाज और पारदर्शिता मिलती है.
शून्य कमीशन: एक क्रांतिकारी बदलाव के तहत, प्लेटफॉर्म पायलट चरण के दौरान कमाई का 100% 'सारथियों' को सौंपने का वादा करता है. अन्य कैब प्लेटफॉर्म जो किराए से एक बड़ा प्रतिशत काटते हैं. इसके विपरीत, भारत टैक्सी यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइवरों को पूरी राशि मिले. कमीशन में कोई कटौती नहीं होगी.
डिजिटल एकीकरण: सुरक्षित सत्यापन के लिए डिजिलॉकर और उमंग जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण की योजना बनाई गई है.
किफायती और पारदर्शी किराया: यात्रियों के लिए, यह मॉडल सीधे तौर पर सर्ज प्राइसिंग की समस्या को समाप्त करता है. यात्री किफायती, उचित और अनुमानित किराए की उम्मीद कर सकते हैं, जो ऐप-आधारित कैब के खिलाफ सबसे आम शिकायतों में से एक का समाधान है.
लॉन्च समय-सीमा और पैमाना: यह सेवा ₹300 करोड़ की अधिकृत पूंजी और देशव्यापी विस्तार रणनीति के साथ शुरू की जा रही है.
पायलट लॉन्च: प्रारंभिक पायलट चरण नवंबर 2025 में दिल्ली में शुरू होने वाला है. इसमें लगभग 650 चालक-मालिकों के शामिल होने की उम्मीद है.
राष्ट्रीय स्तर पर रोलआउट: इस सेवा का लक्ष्य तेजी से विस्तार करना है. दिसंबर 2025 तक इसे भारत के अन्य प्रमुख शहरों और कम सेवा वाले क्षेत्रों में शुरू करना है. इससे चालकों और सवारों दोनों के लिए गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आएगा.
सरकार का दृष्टिकोण: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के अनुसार, भारत टैक्सी की शुरुआत सरकार के "सहकार से समृद्धि" दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है, जो सहकारी उद्यमों को बढ़ावा देने पर जोर देता है. इस ढांचे का उद्देश्य विशेष रूप से लाभ का समान वितरण सुनिश्चित करके ड्राइवरों को सशक्त बनाना है.
भारत टैक्सी भारत में मौजूदा कैब सेवा परिदृश्य से एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है. इसका मूल सिद्धांत दैनिक यात्रियों पर अनावश्यक मूल्य वृद्धि थोपे बिना केवल ड्राइवरों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है. दिल्ली में इस नए सरकार समर्थित मॉडल के प्रदर्शन पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है.
|ओला
|उबर
|रैपिडो
|शुरू हुआ
|2010
|2011
|2015
|पंजीकृत उपयोगकर्ता
|20.6 करोड़
|17.8 करोड़
|12 करोड़
|मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता
|2.86 करोड़ लगभग
|3.36 करोड़ लगभग
|3.18 करोड़ लगभग
|राजस्व
|₹1,718 करोड़
|₹3,928.39
|₹1,000 करोड़
|प्राथमिक सेवा
कंपनी का प्राथमिक लक्ष्य किफायती, सुलभ और विश्वसनीय परिवहन प्रदान करना था. साथ ही विविध भौगोलिक क्षेत्रों में तेजी से विस्तार करना था.
2023 में, ओला की सेवाएं कैब से आगे बढ़कर बाइक, ऑटो-रिक्शा और इलेक्ट्रिक वाहन भी उपलब्ध कराएगी.
वैश्विक उपस्थिति वाला एक पूर्ण पैमाने का मोबिलिटी समाधान, जो निजी कारों, ऑटो और बाइक सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है.
बाइक टैक्सियों से शुरुआत की और ऑटो व कैब सेवाओं में विस्तार किया.
|बाइक टैक्सियां, ऑटो-रिक्शा और कैब सेवाएं. पार्सल डिलीवरी भी प्रदान करता है और हाल ही में बस, ट्रेन और हवाई जहाज़ की बुकिंग में भी विस्तार किया है.
