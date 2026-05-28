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दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में हर साल 5 सेमी से ज्यादा धंस रही है जमीन! एनजीटी सख्त

एनजीटी (NGT) की सख्ती के बाद जल शक्ति मंत्रालय ने सौंपी रिपोर्ट. क्या है इसकी मुख्य वजह और एक्सपर्ट्स की चेतावनी. संतू दास की रिपोर्ट.

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एनजीटी. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2026 at 5:24 PM IST

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नई दिल्लीः केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, हाल के वर्षों में भारत में कुल भूजल पुनर्भरण (ग्राउंड वॉटर रिचार्ज) में लगभग 17 अरब घन मीटर (BCM) की बढ़ोतरी देखी गई है. हालांकि, पर्यावरणविदों का मानना है कि भूजल पुनर्भरण में लगभग 17 BCM की यह बढ़ोतरी उत्साहजनक तो है, लेकिन यह भूजल के अत्यधिक दोहन (जमीन से ज्यादा पानी निकालने) से जुड़े बढ़ते पर्यावरणीय खतरों को कम नहीं करती है.

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह डेटा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सामने तब पेश किया गया, जब ट्रिब्यूनल ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में जमीन धंसने की समस्या से जुड़े एक मामले पर जवाब मांगा था.

जमीन धंसने के मुद्दे पर NGT

ट्रिब्यूनल (NGT) ने पिछले साल 13 नवंबर को एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए खुद (suo motu) मामला दर्ज किया था. इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2015 से 2023 तक के सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि भारत के पांच बड़े शहरों के कुछ हिस्से हर साल 5 सेंटीमीटर से अधिक की दर से धंस रहे हैं.

रिपोर्ट में बताया गया था कि शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर भूजल प्रबंधन और शहरी नियोजन (अर्बन प्लानिंग) को अधिक सख्त नहीं बनाया गया, तो कई इमारतों को भारी संरचनात्मक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

गौर करने वाली बात यह है कि भूजल (जमीन के नीचे के पानी) की कमी ही जमीन धंसने के पीछे का सबसे मुख्य कारण है. इसके बाद ट्रिब्यूनल ने इस मामले पर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) और जल शक्ति मंत्रालय सहित विभिन्न पक्षों से जवाब मांगा था. CGWA जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक नियामक संस्था (रेगुलेटरी बॉडी) है, जो भूजल के विकास और प्रबंधन की देखरेख करती है.

बुधवार को ट्रिब्यूनल के सामने पेश किए गए अपने जवाब में, मंत्रालय ने कहा कि शहरी महानगरीय क्षेत्रों में जमीन धंसने की घटना कई कारणों से हो सकती है. इनमें तेजी से हो रहा शहरी विकास, इमारतों का अत्यधिक वजन, मिट्टी का दबना, तटीय भौगोलिक बनावट, भूमिगत बुनियादी ढांचे (जैसे अंडरग्राउंड मेट्रो या टनल) का निर्माण, प्राकृतिक रूप से पानी के जमीन में रिसने में कमी, भूजल का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले जलवैज्ञानिक बदलाव शामिल हैं.

मंत्रालय ने कहा कि CGWA और मंत्रालय पूरे देश में भूजल की निगरानी करने, भूजल संसाधनों का आकलन करने, जलभृतों (एक्विफर्स यानी पानी वाले पत्थरों की परतों) की मैपिंग करने, भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने और भूजल से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं.

मंत्रालय ने जानकारी दी कि केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB), संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के साथ मिलकर हर साल देश के भूजल संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है. इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं और जनभागीदारी के जरिए भूजल रीचार्ज और टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए कई पहल की हैं.

साल 2019 में 'जल शक्ति अभियान' शुरू किया गया था, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग), कृत्रिम रीचार्ज ढांचों के निर्माण, वॉटरशेड विकास, पारंपरिक जल निकायों (जैसे तालाबों, बावड़ियों) के जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण और पानी के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देता है.

इसके अलावा, वर्षा जल संचयन, भूजल रीचार्ज और टिकाऊ जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देशव्यापी जल संरक्षण पहल "जल संचय जन भागीदारी" की शुरुआत की गई.

मंत्रालय के अनुसार, साल 2017 की तुलना में साल 2025 में देश की भूजल स्थिति यह दर्शाती है कि कुल भूजल पुनर्भरण 432 BCM से बढ़कर 448.52 BCM हो गया है. यह 16.52 BCM की बढ़ोतरी है.

इसमें कहा गया है कि सुरक्षित मूल्यांकन इकाइयां जहां 2017 में 62.6% थीं, वहीं 2025 में बढ़कर 73.14% हो गई हैं. इसी अवधि के दौरान अत्यधिक दोहन वाली इकाइयां 17.2% से घटकर 10.8% रह गई हैं.

मंत्रालय ने आगे कहा कि भूजल की कमी और जमीन धंसना बहुत ही स्थानीय और वैज्ञानिक रूप से बेहद जटिल मुद्दे हैं. इनके समाधान के लिए हर मामले के आधार पर विस्तृत भू-तकनीकी और भू-जलवैज्ञानिक जांच की आवश्यकता होती है. बयान में कहा गया है कि मंत्रालय लागू कानूनों, नीतियों और वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार भूजल की निगरानी, ​​भूजल के नियमन और तकनीकी सहायता के उपाय करना जारी रखेगा.

विशेषज्ञ का क्या कहना है?

पर्यावरणविद् बी.एस. वोहरा ने कहा कि भारत में ग्राउंडवॉटर रिचार्ज में 16.52 BCM की बढ़ोतरी की रिपोर्ट उत्साहजनक तो है, लेकिन यह भूजल के अत्यधिक दोहन (जमीन से ज्यादा पानी निकालने) से जुड़े बढ़ते पर्यावरणीय खतरों को खत्म नहीं करती है.

उन्होंने इशारा किया कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में जमीन धंसने की समस्याएं अनियंत्रित शहरीकरण, अत्यधिक कंक्रीटीकरण (हर तरफ पक्की सड़कें और इमारतें बनना) और प्राकृतिक रूप से पानी सोखने वाले क्षेत्रों के सिकुड़ने को दर्शाती हैं.

उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "मैं जमीन धंसने की घटना को एक चेतावनी के रूप में देखता हूं. बिना कंक्रीट पर्यावरणीय योजना के किया गया विकास आगे चलकर हमारी जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और शहरों के अस्तित्व को खतरे में डाल देगा."

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