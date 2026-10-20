12 वर्षों में 5 गुना बढ़ा खादी का कारोबार; पहली बार टर्नओवर 1.87 लाख करोड़, 56% बढ़ीं नौकरियां
PIB की रिपोर्ट, कारीगरों की मजदूरी 4 रुपये से बढ़कर 15 रुपये प्रति लच्छी हो गई, 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस सेक्टर से जुड़े.
Published : October 20, 2026 at 5:10 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Khadi & Village Industries : देश का खादी ग्रामोद्योग तेजी से तरक्की कर रहा है. पिछले 12 सालों में कारोबार में 501% यानी करीब 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है. इस सेक्टर का बिजनेस पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.87 लाख करोड़ तक पहुंच गया. इस सेक्टर में 56% तक रोजगार के मौके भी बढ़े. पहले इस सेक्टर में 1.30 करोड़ लोग जुड़े थे. अब यह संख्या 2.04 करोड़ तक पहुंच गई है.
देशभर में हर साल 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक खादी महोत्सव मनाया जाता है. युवाओं पर केंद्रित यह महोत्सव उन्हें खादी और 'वोकल फॉर लोकल' के प्रति जागरूक करता है. इसके अलावा अन्य लोगों को भी खादी समेत अन्य उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है. इसी को देखते हुए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने खादी ग्रामोद्योग की तरक्की, रोजगार में भागीदारी आदि को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की.
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के डेटा के मुताबिक पिछले 12 साल में खादी उत्पादों का उत्पादन 26,109 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,25,296 करोड़ हो गया. इनमें खादी समेत ग्रामोद्योग के अन्य भी उत्पाद शामिल हैं. KVIC के तहत 35 विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्र काम करते हैं. इसके तहत लोगों को खाद्य उत्पाद, बेकरी, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती, मोमबत्ती, मोटर मरम्मत आदि की ट्रेनिंग दी जाती है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 79 हजार 682 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया.
वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्पादों की ऐतिहासिक बिक्री : PIB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025–26 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री ऐतिहासिक रूप से 1.87 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई. यह डेटा मई तक का ही है. पूरे साल की बिक्री का रिकॉर्ड इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है. साल 2013–14 की तुलना में उत्पादों की बिक्री में 501% यानी करीब 5 गुना इजाफा हुआ. उत्पादन 380% बढ़कर 1,25,296 करोड़ रुपये हो गया.
खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर में नौकरियां भी बढ़ीं : खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर में केवल बिक्री और उत्पादन में ही बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि नौकरियों के अवसर भी बढ़े हैं. वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में साल 2025-26 में मई तक ही 56% नौकरियां बढ़ गईं. पहले इस सेक्टर में 1.30 करोड़ लोग काम करते थे. अब यह संख्या 2.04 करोड़ तक पहुंच गई है. इसके अलावा कारीगरों की मजदूरी भी बढ़ी है. अब उन्हें 4 रुपये प्रति लच्छी के बजाय 15 रुपये मिल रहे हैं. एक लच्छी लंबाई में 840 गज सूत होता है जबकि वजन में यह एक पाउंड (लगभग 453 ग्राम) के बराबर होता है.
कारीगरों में आधे से ज्यादा महिलाएं : पीआईबी के अनुसार खादी सेक्टर में 5 लाख कारीगर काम करते हैं. अहम बात ये है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं ज्यादा 80% से भी अधिक है. वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न KVIC कार्यक्रमों के तहत 47 हजार 382 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली. ट्रेनिंग करने वाले कुल लोगों में (79,682) में यह लगभग 59% है. यानी इस सेक्टर के प्रति महिलाओं का रुझान ज्यादा है.
5 महीने में बांट दिए 3.23 लाख टूल किट : ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में मई महीने तक ही 3.23 लाख टूल किट वितरित कर दिए गए. वहीं खादी संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान देश के 1,097 खादी संस्थानों को 245 करोड़ रुपये दिए गए. ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (ISEC) योजना के तहत किसी मान्यता प्राप्त खादी संस्था की ओर से बैंक से लोन लेने पर उसे सालाना केवल 4% ही ब्याज देना होता है.
36 देशों में भेजे जाते हैं उत्पाद : विभिन्न ग्रामोद्योगों में पारंपरिक कौशल और स्थानीय संसाधनों को नई तकनीक आदि के सहारे नए व्यवसायों और उत्पादों में बदला जा रहा है. खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े शहद और कुकीज दुनिया के 36 देशों में भेजे जाते हैं. अमेरिका, ब्रिटेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, कनाडा आदि में खादी ग्रामोद्योग से जुड़े प्रोडक्ट जाते हैं. लोगों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए KVIC ने डिजिटल और भौतिक माध्यमों में इजाफा किया है. उदाहरण के तौर पर www.khadiindia.gov.in ऑनलाइन खादी इंडिया स्टोर है. यह कपड़ा, किराना, सौंदर्य उत्पाद आदि के बारे में जानकारी देता है.
यूपी में सबसे ज्यादा खादी उत्पाद बनते हैं : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के डेटा के अनुसार देशभर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सूती खादी बनती है. इनके कुल उत्पादन में इस राज्य की हिस्सेदारी करीब 38 से 45% तक है. गुजरात इस मामले में देशभर में दूसरे नंबर पर है. देशभर के कुल सूती खादी के उत्पादन में इस राज्य की हिस्सेदारी 12 से लेकर 15% तक है. इस राज्य का अंबर चरखा खादी प्रसिद्ध है.
ऊनी खादी के उत्पादन में जम्मू-कश्मीर सबसे आगे : आयोग के मुताबिक ऊनी खादी के उत्पादन में जम्मू-कश्मीर देशभर में सबसे आगे है. कुल ऊनी खादी के उत्पादन में इस राज्य की हिस्सेदारी करीब 31% है. इसके बाद कुल उत्पादन में करीब 24% हिस्सेदारी के साथ हरियाणा दूसरे पायदान पर है. इन दोनों राज्यों के अलावा राजस्थान में भी ऊनी खादी का प्रोडक्शन होता है. इन राज्यों में कंबल, पश्मीना शॉल आदि बनते हैं. वहीं रेशमी खादी बनाने में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु आगे हैं.
खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों से चमकी किस्मत : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के डेटा के मुताबिक खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों ने कई लोगों की किस्मत चमका दी है. बिहार में बेकरी उत्पाद निर्माण इकाई चलाने वाले जितेंद्र की इस यूनिट का वार्षिक टर्नओवर 72 लाख रुपये है. इससे 20 लोगों को रोजगार भी मिला है. हिमाचल के सोलन में मोनो-कार्टन निर्माण इकाई चलाने वाले साहिल चौधरी की इस यूनिट का टर्नओवर सालाना 45 लाख रुपये हैं. यहां 23 लोगों को रोजगार मिला हुआ है.
खादी में लेडीज और जेंटस कपड़ों की बड़ी रेंज : खादी और ग्रामोद्योग आयोग के डेटा के अनुसार खादी में पुरुषों के अलावा महिलाओं के लिए भी कपड़ों की बड़ी रेंज है. पुरुषों के लिए लंबे और छोटे कुर्ते, फुल-स्लीव शर्ट, जैकेट आदि हैं. महिलाओं के लिए लंबी कुर्ती, ट्रेंडी शॉर्ट कुर्ती, टेलर-मेड शॉर्ट शर्ट, स्टोल, दुपट्टा, साड़ियां आदि हैं. इसके अलावा खादी के कई अन्य भी सर्दी-गर्मी में पहनने वाले कपड़े बिकते हैं.
त्वचा और बालों की देखभाल के लिए कई प्रोडक्ट : खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुताबिक ग्रामोद्योग उत्पादों में त्वचा, बालों और सेहत की देखभाल वाले कई प्रोडक्ट हैं. इसमें क्रीम, फेशियल, फेयरनेस सीरम, आयुर्वेदा मेहंदी पाउडर, मंजन, शुद्ध शहद, लैवेंडर, चमेली, चंदन के हर्बल तेल, कई तरह के हैंडमेड व मॉइस्चराइजिंग साबुन, ग्रीन गोल्ड टी, इलायची चाय आदि शामिल हैं. महिलाओं और पुरुषों के लिए पर्स भी हैं.
हर साल करोड़ों रुपये का निर्यात : पीआईबी के डेटा के अनुसार खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर से जुड़े कुल सामानों का निर्यात साल 2021-22 में करीब 257 करोड़ रुपये का था. साल 2022-23 में यह बढ़कर करीब 268 करोड़ हो गया. हालांकि केवल शुद्ध रूप से खादी के कपड़ों का निर्यात में इस दौरान काफी गिरावट देखने को मिली. साल 2021-22 में शुद्ध खादी के कपड़ों का निर्यात करीब 1.62 करोड़ था, जबकि साल 2022-23 में यह घटकर केवल 24.52 लाख रह गया.
समय के साथ खादी वस्त्र उद्योग में आया बदलाव : खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुताबिक खादी एक ऐसा वस्त्र है जो सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंड का अहसास कराता है. इसकी बुनाई हाथकता और हाथ से होती है. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने के मकसद से खादी अपनाने की अपील की थी. समय के साथ खादी वस्त्र उद्योग में कई बदलाव आए. साल 1954 में 4 स्पिंडल (तकली) वाला लकड़ी का 'अंबर चरखा' चलन में आया. इसके बाद इसकी जगह 'न्यू मॉडल चरखा' ने ले ली. साल 2016 में सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखे आए.
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