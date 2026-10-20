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12 वर्षों में 5 गुना बढ़ा खादी का कारोबार; पहली बार टर्नओवर 1.87 लाख करोड़, 56% बढ़ीं नौकरियां

खादी और ग्रामोद्योग कारोबार में रिकॉर्ड उछाल. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Khadi & Village Industries : देश का खादी ग्रामोद्योग तेजी से तरक्की कर रहा है. पिछले 12 सालों में कारोबार में 501% यानी करीब 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है. इस सेक्टर का बिजनेस पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.87 लाख करोड़ तक पहुंच गया. इस सेक्टर में 56% तक रोजगार के मौके भी बढ़े. पहले इस सेक्टर में 1.30 करोड़ लोग जुड़े थे. अब यह संख्या 2.04 करोड़ तक पहुंच गई है.

देशभर में हर साल 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक खादी महोत्सव मनाया जाता है. युवाओं पर केंद्रित यह महोत्सव उन्हें खादी और 'वोकल फॉर लोकल' के प्रति जागरूक करता है. इसके अलावा अन्य लोगों को भी खादी समेत अन्य उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है. इसी को देखते हुए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने खादी ग्रामोद्योग की तरक्की, रोजगार में भागीदारी आदि को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की.