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जोखिम से बचाव : भारत ने अनिश्चित भू-राजनीतिक माहौल के बीच विकल्प खुले रखे हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट के मौके पर. ( PTI )

अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने कहा, "उन्होंने तनाव कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने की कोशिशों को सपोर्ट करने के महत्व पर जोर दिया."

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और पेजेश्कियान ईरान युद्ध के तेज होने और यूएई के अगस्त में ईरान के साथ व्यापार और वित्तीय डील रोकने के बाद पहली बार मिले.

भारत ने ब्रिक्स समिट के जरिए ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) को भी समिट के दौरान बातचीत के लिए जगह दी, जिनके रिश्ते पिछले साल से खराब हो गए थे.

हालांकि इस बात पर सवाल बने हुए हैं कि भारत पुनर्गणना कर रहा है या सिर्फ बचाव कर रहा है, भारत ने ईरानी राष्ट्रपति के लिए रेड कार्पेट बिछाया, जिन्होंने न सिर्फ मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की, बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाक़ात की, जिन्होंने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान अपने देश के सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.

उन्होंने कहा, "भारत ने ब्रिक्स में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया. भारत ने हमेशा विकासशील दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन वह भूमिका लगातार छोटी होती जा रही है. लेकिन मुझे लगता है कि हमने खोई हुई जमीन काफी हद तक वापस पा ली है. लेकिन जो गति हमें मिली है, उसे खोया नहीं जा सकता, और वॉशिंगटन चाहे कुछ भी कहे, हमें यह संतुलन की भूमिका निभाते रहना होगा."

भारत ने ईरान विवाद के बढ़ने पर चिंता जताई और तनाव कम करने की अपील की, लेकिन किसी एक पक्ष पर सवाल उठाने से परहेज किया. चीनी अध्ययन संस्थान (ICS) के मानद फेलो बिस्वजीत धर को लगा कि भारत ने दो दिन के समिट में अपनी स्वायत्त स्थिति को जोरदार तरीके से पेश किया.

भारत ने हमेशा मुकाबला करने वाली ताकतों के साथ रिश्ते बनाए रखे हैं और रणनीतिक स्वायत्तता की पॉलिसी अपनाई है. फिर भी, पिछले कुछ महीनों में आलोचकों ने कहा है कि भारत की विदेश नीति अमेरिका और इजराइल के करीब चली गई है.

भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एकतरफा टैरिफ की आलोचना की, यूक्रेन को छोड़ने पर सहमति जताई और संयुक्त घोषणा में गाजा पर गहरी चिंता जताई. लेकिन अमेरिका और इजराइल का जिक्र नहीं किया गया, और मोदी ने पश्चिम को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि यह ग्रुप "किसी के खिलाफ नहीं है."

ब्रिक्स समिट में मोदी ने उन नेताओं से मुलाकात की, जिन्हें पश्चिमी देश गहरे शक की नजर से देखते हैं, इनमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान तक शामिल हैं. फिर भी, भारत का संतुलनकारी तरीका हल्के-फुल्के पलों से आगे भी देखने को मिला.

भारत के लिए, यह समिट सदस्यों के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करने और लेन-देन करने वाले अमेरिका और तेजी से आक्रामक होते चीन के बीच बढ़ते मुश्किल भू-राजनैतिक हालात में अपनी स्थिति को शायद फिर से ठीक करने का एक मौका था.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते हुए एक पल ब्रिक्स समिट के एक खास पल को कैप्चर करता है. फिर भी, एकता के प्रतीक से आगे, ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय हितों और आपसी दुश्मनी को देखते हुए कड़े रणनीतिक हिसाब-किताब थे.

पेजेश्कियान ने रविवार को कहा कि दोनों देश "पुराना पन्ना बदलना चाहते हैं", एक दिन पहले उन्होंने नई दिल्ली में यूएई क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी. इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत ने यूएई और ईरान के बीच बातचीत में मदद की. धर ने कहा कि भारत "कम से कम देशों को अपने आपसी मतभेद सुलझाने के लिए जगह तो दे रहा है."

इसी तरह, यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत यूक्रेन युद्ध में सक्रिय रूप से बीच-बचाव की भूमिका निभा रहा है.

मोदी और पुतिन दो हफ़्ते में दो बार मिले हैं और बातचीत की है, जिसके दौरान मोदी ने पुतिन से युद्ध खत्म करने की अपील की. इसके अलावा, विदेश मंत्री एस. जयशंकर यूक्रेन गए, जहां उन्होंने शांति प्रयासों में मदद के लिए "किसी भी तरह से मदद" की पेशकश की.

राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने लड़ाई खत्म करने में मदद करने की इच्छा के लिए भारत को धन्यवाद दिया. शायद कोई भी जोखिम से बचाव उतना जरूरी नहीं है जितनी चीन के साथ हो रहा है. समिट के दौरान चीन-भारत के बीच मेल-मिलाप जारी रहा, जब मोदी ने शी से बातचीत की, जिन्होंने कहा कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं.

विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि "दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर और चुनौतियों से निपटने में आम सहमति बनाते रहना चाहिए." लेकिन शी जिनपिंग से मीटिंग के एक दिन बाद, भारतीय प्रधानमंत्री ने भी महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी. ऐसा माना जा रहा है कि यह बयान चीन पर था, जो दुनिया भर में 80 प्रतिशत से ज़्यादा जरूरी खनिज शोधन और प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है.

भारत शायद ब्रिक्स ग्रुप के लिए शी जिनपिंग के पांच-पॉइंट एजेंडा पर चीन से अलग राय रखेगा, जिसमें एक सार्वजनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोगात्मक समूह बनाना शामिल है, ऐसे समय में जब बीजिंग और वाशिंगटन एआई के दबदबे की लड़ाई में उलझे हुए हैं.

चीन के साथ सावधानी से बातचीत, ईरान तक पहुंच और रूस के साथ बातचीत, ये सभी इन अलग-अलग रिश्तों में एक साफ़ दिशा की ओर इशारा करते हैं.

फिर भी, भारत के लिए एक बड़ी चुनौती यह हो सकती है कि बहुत ज़्यादा बंटी हुई दुनिया और अमेरिका के लेन-देन के माहौल में उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की पॉलिसी पर दबाव बढ़ सकता है. अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते सबसे अहम बने हुए हैं, और दोनों देश एक ट्रेड समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिस पर अभी हस्ताक्षर होना बाकी है, साथ ही ऊर्जा और रक्षा संबंध को भी गहरा कर रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया है कि अगर उनके सहयोगी और साझेदार उनकी बात नहीं मानते और उनका पक्ष नहीं लेते हैं, तो वे उन्हें सजा देने से पीछे नहीं हटेंगे.

वह कनाडा के साथ टैरिफ वॉर कर रहे हैं और ईरान विवाद में मिलिट्री मदद देने के लिए दक्षिण कोरिया पर दबाव डाल रहे हैं. अब तक, भारत ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने में कामयाब रहा है, लेकिन अमेरिकी पॉलिसी की लगातार अनिश्चितता भारत को कई देशों के साथ संबंधों में विविधता लाकर बचाव या सुधार करने पर मजबूर कर रही है.

बहुत कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नवंबर मध्यावधि चुनावों में प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है, जो उन्हें मजबूत या कमजोर कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं और कांग्रेस पर उनका नियंत्रण रहता है या नहीं, और दोनों ही स्थितियों का उनकी विदेश नीति पर क्या असर पड़ता है.

अमित रंजन ने कहा, "आपके पास बहुत सारे विकल्प नहीं हैं. भारत अपने फायदे सुरक्षित करना चाहता है; उसे विविधता लाना होगा. हर कोई जोखिम कर रहा है और एक अच्छा विकल्प ढूंढ रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं; दूसरे देश भी अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, खासकर अमेरिकी पॉलिसी की वजह से." "आपको सुरक्षित दिलचस्पी करने के लिए खुद ही कदम उठाने होंगे; इंडिया यही कर रहा है."

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