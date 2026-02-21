ETV Bharat / bharat

इजराइल की वेस्ट बैंक योजना की आलोचना करने वाले संयुक्त बयान पर भारत ने किया साइन

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( ANI )

नई दिल्ली: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 100 से अधिक सदस्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान पर साइन किया है, जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र वेस्ट बैंक में इजराइल के विस्तार की निंदा की गई है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को कहा कि यह कोई बातचीत वाला डॉक्यूमेंट नहीं था और भारत का रुख पहले ही भारत-अरब लीग मंत्रिस्तरीय संयुक्त वक्तव्य में बताया जा चुका था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "आपको पता होगा कि यह कोई बातचीत वाला डॉक्यूमेंट नहीं था, जैसा कि आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र में होता है. इस मुद्दे पर हमारी राय हाल ही में इंडिया-अरब लीग मिनिस्टीरियल जॉइंट स्टेटमेंट में बताई गई थी." उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के जरूरी प्रस्तावों और अरब शांति पहल के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में एक सही, पूर्ण और स्थायी शांति पाने के अपने वादे को फिर से सुनिश्चित किया. उन्होंने 1967 की सीमाओं पर आधारित एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन देश की मांग की, जो इजराइल के साथ शांति से साथ-साथ रहे. दोनों पक्षों ने फिलिस्तीनी लोगों के जरूरी अधिकारों के पालन का समर्थन किया." उन्होंने कहा कि इसके अनुरूप, भारत ने बयान में बताई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए खुद को इस पहल से जोड़ा है. जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, "मैं यह बताना चाहता हूं कि बयान जारी होने के बाद कई देशों ने भी खुद को इससे जोड़ा है."