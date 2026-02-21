ETV Bharat / bharat

इजराइल की वेस्ट बैंक योजना की आलोचना करने वाले संयुक्त बयान पर भारत ने किया साइन

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने संयुक्त बयान में बताई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए खुद को इस पहल से जोड़ा है.

India joins 100 countries in signing joint statement criticising Israel's expansion in West Bank
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 7:14 AM IST

नई दिल्ली: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 100 से अधिक सदस्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान पर साइन किया है, जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र वेस्ट बैंक में इजराइल के विस्तार की निंदा की गई है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को कहा कि यह कोई बातचीत वाला डॉक्यूमेंट नहीं था और भारत का रुख पहले ही भारत-अरब लीग मंत्रिस्तरीय संयुक्त वक्तव्य में बताया जा चुका था.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "आपको पता होगा कि यह कोई बातचीत वाला डॉक्यूमेंट नहीं था, जैसा कि आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र में होता है. इस मुद्दे पर हमारी राय हाल ही में इंडिया-अरब लीग मिनिस्टीरियल जॉइंट स्टेटमेंट में बताई गई थी."

उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के जरूरी प्रस्तावों और अरब शांति पहल के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में एक सही, पूर्ण और स्थायी शांति पाने के अपने वादे को फिर से सुनिश्चित किया. उन्होंने 1967 की सीमाओं पर आधारित एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन देश की मांग की, जो इजराइल के साथ शांति से साथ-साथ रहे. दोनों पक्षों ने फिलिस्तीनी लोगों के जरूरी अधिकारों के पालन का समर्थन किया."

उन्होंने कहा कि इसके अनुरूप, भारत ने बयान में बताई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए खुद को इस पहल से जोड़ा है.

जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, "मैं यह बताना चाहता हूं कि बयान जारी होने के बाद कई देशों ने भी खुद को इससे जोड़ा है."

उन्होंने कहा कि भारत ने वाशिंगटन डीसी में हुई बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग में पर्यवेक्षक के तौर पर हिस्सा लिया है. जायसवाल ने कहा, “भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा पीस प्लान इनिशिएटिव और यूएनएससी संकल्प 2803 के तहत चल रहे प्रयासों का समर्थन किया है."

ईरान की स्थिति का जिक्र करते हुए जायसवाल ने कहा कि भारत ईरान में हो रहे घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रखे हुए है. उन्होंने कहा, "हम ईरान में हो रहे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं. हमने वहां रहने वाले भारतीयों को एडवाइजरी जारी की है."

बांग्लादेश की नई सरकार के साथ भारत के संबंधों के बारे में बात करते हुए जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है.

जायसवाल ने कहा, "आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को चुनाव में जीत के तुरंत बाद बधाई दी थी. लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, 17 फरवरी, 2026 को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री का एक पत्र पीएम रहमान को सौंपा. पत्र में एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश को समर्थन करने के भारत के वादे को बताया गया था. दोनों देशों के बीच गहरे और ऐतिहासिक रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए, भारत बांग्लादेश के साथ अपने कई तरह के द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने की उम्मीद करता है."

