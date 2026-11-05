फ्रेशर्स की भर्ती 15% बढ़ी; व्हाइट कॉलर नौकरियों में 14% का उछाल, ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा हायरिंग
India Job Market : नौकरी जॉबस्पीक की रिपोर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में नौकरियों की मांग 32% तक बढ़ी.
Published : November 5, 2026 at 4:48 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Industries Hiring Trends : अक्टूबर 2026 में देश के जॉब मार्केट में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं. अब बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी नौकरियों के मौके बढ़ रहे हैं. नौकरी जॉबस्पीक की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट-कॉलर यानी ऑफिस वाली जॉब में पिछले साल से 14% ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. फ्रेशर्स की भर्तियों में भी 15% का उछाल आया है. ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलीं.
वैश्विक टैलेंट और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कंपनी NLB सर्विसेज (नेक्स्ट लेवल बिजनेस सर्विसेज) ने सितंबर में भारतीय जॉब मार्केट को लेकर अनुमान जताया था. कहा था कि साल 2026 के त्यौहारों यानी दीपावली आदि के सीजन में जॉब मार्केट में 15 से 20% की अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी. इससे देशभर में करीब 2 से 2.5 लाख अस्थायी और सीजनल नौकरियां पैदा होंगी. ये नए मौके बड़े महानगरों के बजाय देश के छोटे शहरों में ज्यादा आएंगे.
अब नौकरी जॉबस्पीक ने बीते अक्टूबर के जो आंकड़े जारी किए हैं, वे इस अनुमान को सच साबित करते दिखाई देते हैं. रिपोर्ट के अनुसार ‘नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स’ अक्टूबर में बढ़कर 2,836 पर पहुंचा. जबकि पिछले साल यह इसी महीने में यह 2,480 था. यह इंडेक्स 2 चीजों के आकलन पर आधारित होती है. इनमें पहला कंपनियों की ओर से 'नौकरी डॉट कॉम' पर पोस्ट की गई वैकेंसी की सूचनाएं हैं, जबकि दूसरे में HR या रिक्रूटर्स द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए बायोडाटा की गतिविधियों को देखा जाता है.
इन 3 सेक्टरों में सबसे ज्यादा नौकरियां : नौकरी जॉबस्पीक की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2026 में ऑटो सेक्टर में 36% से भी ज्यादा हायरिंग देखने को मिली. त्यौहारी सीजन में गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री के कारण इस सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां मिलीं. BPO/ITES में 17% से भी ज्यादा हायरिंग हुई. इस लिहाज भर्तियों के मामले में यह सेक्टर दूसरे स्थान पर रहा. इसी तरह बैंकिंग सेक्टर 16% से अधिक हायरिंग के साथ तीसरे पायदान पर रहा.
रिटेलिंग, रियल एस्टेट-हेल्थकेयर में भी तेज हायरिंग : रिपोर्ट के अनुसार रिटेलिंग, रियल एस्टेट और हेल्थकेयर सेक्टर में भी अक्टूबर 2025 की तुलना में अक्टूबर 2026 में भर्तियों में तेजी देखी गई. रिटेलिंग / खुदरा व्यापार और रियल एस्टेट में 12% से भी ज्यादा हायरिंग हुई. इसी तरह हेल्थकेयर में 11% से भी अधिक हायरिंग हुई. इसके अलावा ऑयल एंड गैस, फार्मा और बायोटेक, FMCG यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान वाला क्षेत्र, आईटी / सॉफ्टवेयर सर्विसेज और टेलीकॉम सेक्टर में भी भर्तियों में बढ़त देखने को मिली.
AI और मशीन लर्निंग में ज्यादा नौकरियां : AI/ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में 32% से भी ज्यादा हायरिंग देखने को मिली. ये दोनों मुख्य रूप से IT / सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में आते हैं. भले ही पूरे IT सेक्टर में कुल मिलाकर केवल 5% की धीमी बढ़त रही, लेकिन इसमें शामिल AI और मशीन लर्निंग में प्रोफेशनल्स की डिमांड ज्यादा देखने को मिली. इसी तरह BPO / ITES सेक्टर के GCC (ग्लोबल कैप्टिव सेंटर्स) में भी नौकरियों में पिछले अक्टूबर के मुकाबले इस बार 18% से भी ज्यादा हायरिंग का ट्रेंड देखने को मिला.
बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में 33% फ्रेशर्स की भर्ती : रिपोर्ट के मुताबिक ऑटो सेक्टर में बेंगलुरु में 50%, हैदराबाद में 44% और चेन्नई में 34% से भी ज्यादा भर्तियां हुईं. इसी के आधार पर इस सेक्टर ने हायरिंग में 36% की मजबूत बढ़त दर्ज की. वहीं बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 33% फ्रेशर्स की भर्ती हुई. यानी करियर की शुरुआत करने वाले युवाओं के लिए ये सेक्टर बेहतर रहे. वहीं BPO/ITES क्षेत्र के तहत आने वाले ग्लोबल कैप्टिव सेंटर्स (GCC) की हायरिंग में 74% की भारी बढ़त दर्ज की गई.
एजुकेशन, बीमा और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की भर्तियों में गिरावट : पिछले साल के अक्टूबर की तुलना में इस अक्टूबर में देशभर में कुछ सेक्टरों में भर्तियों में गिरावट भी देखने को मिली. जैसे शिक्षा क्षेत्र की भर्तियों में 16% की गिरावट दर्ज की गई. इसी तरह बीमा सेक्टर में भी हायरिंग में 3% की गिरावट आई. हॉस्पिटैलिटी यानी होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म और खान-पान से जुड़े उद्योग में 1% की मामूली गिरावट देखने को मिली.
फ्रेशर्स के लिए नौकरियों में 15% की बढ़त : रिपोर्ट बताती है पिछले अक्टूबर से इस बार 0 से लेकर 3 साल के अनुभव वाले फ्रेशर्स यानी नए लोगों की हायरिंग में कुल 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली. गौर करने वाली बात ये है कि आईटी आदि कंपनियों के बजाय फ्रेशर्स को कंप्यूटर-तकनीक वाले क्षेत्रों में ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं. बैंकिंग, तेल व गैस से जुड़ी कंपनियों में फ्रेशर्स के लिए नौकरी के शानदार मौके बने. वहां जमकर नए लोगों को रखा गया. वहीं व्हाइट कालर जॉब यानी ऑफिस वाली नौकरियों में भी 14% का इजाफा देखने को मिला.
सीनियर प्रोफेशनल्स की हायरिंग में भी आया उछाल : पिछले अक्टूबर से इस बार के इसी महीने में कॉर्पोरेट जगत में ज्यादा अनुभवी और मंझे हुए प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ी. 13 से लेकर 15 साल और 16 साल से ज्यादा अनुभव रखने वाले लोगों की हायरिंग में 22% की रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली. यानी वरिष्ठ पदों और लीडरशिप भूमिकाओं के लिए कंपनियों ने अनुभवी लोगों को ज्यादा अहमियत दी. ऑटो और एफएमसीजी में ऐसे लोगों की ज्यादा भर्तियां हुईं.
गांधीनगर में 48% ज्यादा भर्तियां : रिपोर्ट के अनुसार पिछले अक्टूबर की तुलना में इस बार गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 48% ज्यादा लोगों की हायरिंग हुई. इसी के साथ गांधीनगर अक्टूबर में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां देने वाल शहर बना. इसके अलावा कुछ अन्य शहरों में भी हायरिंग में पिछले बार से बढ़त देखने को मिली. जैसे सूरत में 36%, वडोदरा में 30%, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 34% और गुजरात के अहमदाबाद में हायरिंग में 33% की बढ़त देखने को मिली.
वडोदरा-अहमदाबाद में फ्रेशर्स को मिलीं ज्यादा नौकरियां : रिपोर्ट के अनुसार वडोदरा और अहमदाबाद फ्रेशर्स की भर्ती के लिए बड़े हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं. वडोदरा में 37% जबकि अहमदाबाद में पिछली बार से इस अक्टूबर में 33% से भी ज्यादा फ्रेशर्स की भर्ती हुई. वहीं हैदराबाद में कुल नौकरियों में पिछले बार से 15% की बढ़त देखने को मिली. यहां के विदेशी या वैश्विक कंपनियों के केंद्र जिन्हें GCC (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स) कहा जाता है, वहां होने वाली हायरिंग 36% बढ़ गई.
इस बार अक्टूबर में क्यों बढ़ी नौकरियां? : इन्फो एज के प्रमुख हितेश ओबेरॉय के मुताबिक अक्टूबर में नौकरियों की यह बड़ी बढ़त दो मुख्य वजहों से रही. साल 2025 के अक्टूबर में दीपावली की छुट्टियों के कारण कम भर्तियां हो पाईं थीं. जबकि इस साल अक्टूबर में दीपावली न होने के कारण इस बार आंकड़ा बढ़ गया. दूसरी वजह ये है कि फैक्ट्रियों ने त्यौहार से पहले उत्पादन बढ़ाने के लिए भी ज्यादा लोगों की हायरिंग की. एआई जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी की समझ रखने वालों की ज्यादा डिमांड बनी रही. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भर्ती गतिविधियां सालाना आधार पर 39% बढ़ीं.
डिग्री लेने के बाद भी अच्छी नौकरी की गारंटी नहीं : कुछ दिनों पहले जारी NCAER ( National Council of Applied Economic Research) की रिपोर्ट के अनुसार डिग्री होने के बावजूद अब भारत में अच्छी नौकरियां नहीं मिल रहीं हैं. डिग्री के बावजूद गरीब और पिछड़े तबके के युवाओं को व्हाइट कॉलर नौकरियां यानी ऑफिस वाली जॉब मिलने की संभावना कम रहती है. जबकि आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत परिवारों के युवाओं को व्हाइट कॉलर जॉब मिलने की संभावना ज्यादा रहती है.
अब ब्लू-कॉलर जॉब्स में भी बढ़ रहे ग्रेजुएट्स : NCAER की रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में पिछले कुछ दशकों में उच्च शिक्षा लेने वाले युवाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. वर्ष 2020-21 में 25 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 27% पुरुषों और 24% महिलाओं के पास कॉलेज की डिग्री या डिप्लोमा था. ऑफिस वाली नौकरियां अभी उतना नहीं बढ़ीं, जितनी जरूरत है. इससे ब्लू-कॉलर जॉब्स यानी शारीरिक श्रम वाली नौकरियों में भी ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ रही है.
केवल 20% के पास ही ऑफिस वाली नौकरी : रिपोर्ट के मुताबिक 20 वर्ष की उम्र के आसपास के कॉलेज स्नातकों में से केवल 20% के पास ही ऑफिस वाली नौकरियां हैं. यानी कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने वाले हर 5 में से लगभग एक ही युवा को व्हाइट कॉलर जॉब नसीब हो पा रही है. रिसर्चर के मुताबिक अच्छी नौकरियों के लिए केवल डिग्री हासिल कर लेना ही काफी नहीं हैं. कंप्टीशन ज्यादा होने से युवाओं को अच्छी नौकरी मिलने में कई साल का इंतजार करना पड़ता है.
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