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फ्रेशर्स की भर्ती 15% बढ़ी; व्हाइट कॉलर नौकरियों में 14% का उछाल, ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा हायरिंग

ऑटो क्षेत्र में दक्षिण भारत के राज्यों में ज्यादा नौकरियां. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Industries Hiring Trends : अक्टूबर 2026 में देश के जॉब मार्केट में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं. अब बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी नौकरियों के मौके बढ़ रहे हैं. नौकरी जॉबस्पीक की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट-कॉलर यानी ऑफिस वाली जॉब में पिछले साल से 14% ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. फ्रेशर्स की भर्तियों में भी 15% का उछाल आया है. ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलीं.

वैश्विक टैलेंट और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कंपनी NLB सर्विसेज (नेक्स्ट लेवल बिजनेस सर्विसेज) ने सितंबर में भारतीय जॉब मार्केट को लेकर अनुमान जताया था. कहा था कि साल 2026 के त्यौहारों यानी दीपावली आदि के सीजन में जॉब मार्केट में 15 से 20% की अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी. इससे देशभर में करीब 2 से 2.5 लाख अस्थायी और सीजनल नौकरियां पैदा होंगी. ये नए मौके बड़े महानगरों के बजाय देश के छोटे शहरों में ज्यादा आएंगे.