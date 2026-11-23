पहली बार भारत में होगी जापानी मिसाइलों-ड्रोन की टेस्टिंग; जानिए INDIA क्यों बना मित्र देश का नया फायरिंग रेंज?
India Japan Cooperation : समुद्री सुरक्षा और आधुनिक रक्षा तकनीक में बढ़ेगी भारत-जापान की साझेदारी, UNICORN पर तेजी से आगे बढ़ेंगे दोनों देश.
Published : November 23, 2026 at 5:10 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : India Japan Agreements : दुनिया के कई देशों में मौजूदा समय जंगी हालात हैं. हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बरकरार हैं. इस बीच भारत और जापान ने अपने रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई दी है. अब जापान पहली बार अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन की टेस्टिंग भारत में करेगा. साल 2027 से इसकी शुरुआत होगी.
भारत-जापान के रिश्ते हमेशा से ही मधुर रहे हैं. समय के साथ इनमें और भी मजबूती आई है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक बयान के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही जापान ने पहली बार भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन प्रोपल्जन सिस्टम्स को खरीदने के लिए पहला ऑर्डर दिया था. अब हाल ही में टोक्यो में दोनों देशों ने न केवल अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाया, बल्कि मॉडर्न रक्षा तकनीक समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते भी किए.
मिडिल ईस्ट में उपजे संघर्ष की वजह से दुनियाभर के देश अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं. आधुनिक हथियार और मिसाइलें बना रहे हैं. जापान ने भी कई हथियारों का निर्माण किया है. हालांकि वहां इसकी टेस्टिंग करना संभव नहीं हो पा रहा था. लिहाजा जापान ने भारत को अपना नया फायरिंग रेंज बनाया है. यहां अगले साल यानी वर्ष 2027 से जापानी मिसाइलों-ड्रोन आदि की टेस्टिंग हो सकेगी.
हथियारों और रक्षा तकनीक पर बनी सहमति : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार भारत और जापान में UNICORN प्रोजेक्ट से जुड़े रक्षा समझौतों को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है. दोनों देश मिलकर स्टेल्थ नेवल मास्ट टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे. हाल ही में हुए समझौते के तहत दोनों देश पानी के भीतर काम करने वाली और मिसाइल जैसी खास तकनीकों पर मिलकर काम करेंगे. UNICORN यानी यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना एक अत्याधुनिक रक्षा तकनीक है. इसके तहत युद्धपोतों के सभी अलग-अलग संचार एंटीना को मिलाकर एक ही शंकु के आकार के 'स्टेल्थ मस्तूल' (Mast) में समेट दिया जाता है. भारत में जापानी हथियारों की टेस्टिंग पर भी दोनों देशों में सहमति बनी. ये टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) में होगी.
हथियारों की टेस्टिंग के लिए जापान ने भारत को क्यों चुना? : The Japan Times के अनुसार जापान में निर्मित आधुनिक हथियारों की क्षमता ज्यादा है. इन हथियारों के परीक्षण के लिए लंबे एरिया की जरूरत होती है, जबकि जापान में इसका अभाव है. जापान घनी आबादी वाला, पहाड़ी आइलैंड का ग्रुप है. यहां के टाइप 12 मिसाइल जैसे पुराने हथियारों की रेंज लगभग 200 km थी. जबकि टाइप 25 जैसे नए स्टैंडऑफ हथियारों की रेंज ज्यादा है. जापान के आसपास के पानी और आसमान में भारी एयर ट्रैफिक होता है. इस वजह से भी दिक्कत आती है.
एक हजार किमी की रेंज वाली मिसाइल की होगी टेस्टिंग : The Japan Times की रिपोर्ट के अनुसार भारत-जापान ने अभी तक भारत में टेस्टिंग होने वाले हथियारों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी है. हालांकि दोनों देशों के एक संयुक्त बयान के मुताबिक जापान पहली बार सरफेस-टू-शिप मिसाइलों की लाइव-फायर टेस्टिंग करेगा. यानी जमीन या तट से इन मिसाइलों को दागकर जहाजों को निशाना बनाया जाएगा. जापान की 'टाइप-25' जैसी आधुनिक मिसाइलें जिनकी रेंज एक हजार किमी है, उनका परीक्षण हो सकता है.
भारत-जापान मिलकर बनाएंगे आधुनिक हथियार : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार भारत-जापान में हाल के दिनों में कई समझौते हुए हैं. इसके तहत दोनों देश पहली बार मिलकर आधुनिक रक्षा उपकरणों को डिजाइन करेंगे और उनका निर्माण भारत में ही करेंगे. इसके अलावा भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए आधुनिक 'स्टील्थ नेवल मास्ट' (रडार से बचने वाले एंटीना सिस्टम) को जापान के साथ मिलकर भारत में विकसित करने की प्लानिंग भी करीब-करीब अंतिम दौर में है. पनडुब्बी रोधी/अंडरवाटर और विशेष मिसाइल तकनीकों के संयुक्त निर्माण पर भी पहली बार बड़े स्तर पर दोनों देशों में काम शुरू हो रहा है.
समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत करेंगे दोनों देश : PIB के अनुसार भारत-जापान मिलकर इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत करेंगे. इसके तहत युद्धपोतों का संयुक्त निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा समुद्री निगरानी पर भी पूरा फोकस रहेगा. अगले साल यानी फरवरी 2027 में भारत पांचवें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी भी करेगा. इसके अलावा दोनों देश साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), अंतरिक्ष की निगरानी और समुद्र के नीचे मजबूत केबल नेटवर्क बिछाने आदि पर भी मिलकर काम करेंगे.
सेमीकंडक्टर-क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टरों में भी काम करेंगे दोनों देश : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक भारत और जापान ने मिलकर कई चुनौतियों का सामना करने की रणनीति तैयार की है. सेमीकंडक्टर, चिप्स आदि के लिए दुनिया के तमाम देश आज भी चीन पर ही निर्भर हैं. चीन से रिश्तों में टकराव होने या कोई अन्य संकट आने पर इन सामानों की कमी हो जाती है. इसी के मद्देनदर भारत-जापान मिलकर मजबूत सप्लाई चेन बनाएंगे. इसके अलावा क्वाड समूह के देश (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) और आसियान समूह के देश (इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस आदि के साथ क्षेत्रीय साझेदारी को भी मजबूत बनाएंगे.
भारत-जापान के बीच अब तक कौन-कौन से प्रमुख समझौते? : पीआईबी के अनुसार अब तक दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो चुके हैं. 22 अक्टूबर 2008 को टोक्यो में भारत-जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ. 1 सितंबर 2014 को टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जापानी पीएम शिंजो आबे ने 'टोक्यो डिक्लेरेशन' के तहत रक्षा सहयोग का एक अहम समझौता किया. दिसंबर 2015 में नई दिल्ली में दोनों देशों ने रक्षा उपकरण और तकनीक के ट्रांसफर से जुड़े एग्रीमेंट पर साइन किए.
पूरे होने वाले हैं भारत-जापान की दोस्ती के 75 साल : भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल अगले वर्ष 2027 में पूरे हो जाएंगे. लिहाजा साल 2027 को 'इंडिया-जापान ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन्स' (साझा क्षितिज का वर्ष) के रूप में मनाया जाएगा. इसे यादगार बनाने के लिए अगली '2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग' (जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री शामिल होते हैं) की मेजबानी भारत करेगा.
भारत के लिए क्यों अहम है जापान? : विदेश मंत्रालय (MEA) के डेटा के मुताबिक जापान भारत के लिए एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदार है. जापान भारत के आर्थिक विकास के अलावा हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) करने वाला पांचवां सबसे बड़ा देश है. भारत में करीब 1,500 जापानी कंपनियां हैं. बौद्ध धर्म और साझा सांस्कृतिक विरासत भी दोनों देशों के जुड़ाव का आधार हैं.
जापान से पहले सिंगापुर को भी मिली थी टेस्टिंग की इजाजत : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) और सिंगापुर रक्षा मंत्रालय के अनुसार जापान से पहले साल 2019 में सिंगापुर को भी भारत में मिसाइलों की टेस्टिंग की अनुमति मिली थी. इसके पीछे का कारण जापान की ही तरह सिंगापुर की भी रेंज का छोटा होना है. 'लेटर ऑफ इंटेंट' (आशय पत्र) के अनुसार ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सिंगापुर में बनी मिसाइलों की टेस्टिंग होनी थी. हालांकि सिंगापुर ने भारत में किन मिसाइलों का परीक्षण किया, इसका अभी कोई आधिकारिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है.
ऐसे बढ़ता गया भारत का रक्षा बजट : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को कुल 5.25 लाख करोड़ रुपये का बजट मिला था. यह कुल बजट का 13.31% है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल लगभग 5.94 लाख करोड़ रुपये का बजट मिला था. यह देश के कुल बजट का करीब 13% था. इसके बाद साल 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को 6.22 लाख करोड़ रुपये मिले थे.
13 साल में 3 गुना बढ़ा भारत का रक्षा बजट : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को लगभग 6.81 लाख करोड़ रुपये मिले. यह देश के कुल बजट का 13.45% है. वित्त वर्ष 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को अब तक का सबसे ज्यादा 7.85 लाख करोड़ रुपये का बजट मिला है. यह कुल आम बजट का 14.67% है. यह 2013-14 के मुकाबले लगभग तीन गुना ज्यादा है.
जापान के रक्षा बजट में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी : स्वीडन की प्रतिष्ठित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार साल 2023 में जापान की सेना (सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज) का कुल रक्षा बजट 6.8 ट्रिलियन येन यानी करीब 4.29 लाख करोड़ रुपये था. यह बजट 2022 के मुकाबले 26% ज्यादा था. 1952 के बाद से जापान के सैन्य खर्च में सालाना आधार पर हुई अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी रही.
साल 2024, 25 और 26 में भी बढ़ा जापान का रक्षा बजट : वित्त वर्ष 2024 के लिए जापान का मंजूर रक्षा बजट 7.95 ट्रिलियन येन यानी लगभग 4.4 लाख करोड़ से 4.7 लाख करोड़ रुपये रहा. साल 2025 में जापान का शुरुआती रक्षा बजट 8.70 ट्रिलियन येन यानी लगभग 5.07 लाख करोड़ रुपये था. 2026 में जापान का रक्षा बजट 9.04 ट्रिलियन येन यानी लगभग 5.39 लाख करोड़ रुपये है. यह लगातार 12वें साल जापान के रक्षा खर्च का एक नया रिकॉर्ड है.
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