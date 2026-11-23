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पहली बार भारत में होगी जापानी मिसाइलों-ड्रोन की टेस्टिंग; जानिए INDIA क्यों बना मित्र देश का नया फायरिंग रेंज?

भारत में होगी जापानी मिसाइलों की टेस्टिंग. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : India Japan Agreements : दुनिया के कई देशों में मौजूदा समय जंगी हालात हैं. हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बरकरार हैं. इस बीच भारत और जापान ने अपने रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई दी है. अब जापान पहली बार अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन की टेस्टिंग भारत में करेगा. साल 2027 से इसकी शुरुआत होगी.

भारत-जापान के रिश्ते हमेशा से ही मधुर रहे हैं. समय के साथ इनमें और भी मजबूती आई है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक बयान के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही जापान ने पहली बार भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन प्रोपल्जन सिस्टम्स को खरीदने के लिए पहला ऑर्डर दिया था. अब हाल ही में टोक्यो में दोनों देशों ने न केवल अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाया, बल्कि मॉडर्न रक्षा तकनीक समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते भी किए.