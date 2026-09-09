आज से जोधपुर में 'वीर गार्जियन-2026', तेजस, सुखोई और राफेल के साथ गरजेगा जापान का F-2A
14 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान संयुक्त अभियानों का अभ्यास करेंगे.
Published : September 9, 2026 at 7:34 AM IST
जोधपुर : पश्चिमी राजस्थान की धरती एक बार फिर दुनिया की निगाहों में होगी. भारत और जापान की वायु सेनाएं बुधवार से जोधपुर के आसमान में अपनी युद्धक क्षमता और सामरिक तालमेल का प्रदर्शन करेंगी. विभिन्न मीडिया रिपोर्टस के अनुसार एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर में 9 से 22 सितंबर तक भारत-जापान द्विपक्षीय वायु अभ्यास 'वीर गार्जियन-2026' आयोजित किया जा रहा है. 14 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान संयुक्त अभियानों का अभ्यास करेंगे.
इस बार जोधपुर में भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रतिनिधित्व स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस, सुखोई-30 एमकेआई और राफेल करेंगे. दूसरी ओर जापान की वायु आत्मरक्षा बल यानी जेएएसडीएफ अपने एफ-20 लड़ाकू विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास करेंगी. अलग-अलग तकनीक और युद्धक क्षमताओं वाले इन विमानों का एक साथ अभ्यास इस आयोजन को खास बनाता है.
EXERCISE VEER GUARDIAN 26— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 5, 2026
Ex Veer Guardian 2026 is being conducted between #IndianAirForce and Japanese Air Self-Defense Force (JASDF) at Jodhpur from 09 Sep to 22 Sep 26.
Two JASDF C-2 aircraft touched down at Air Force Station Jodhpur, marking the arrival of the Japanese… pic.twitter.com/X1VXUTTfiG
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'वीर गार्जियन-2026' भारत और जापान के बीच लगातार मजबूत होते रक्षा संबंधों की तस्वीर पेश करेगा. जोधपुर का चयन भी महत्वपूर्ण है. पश्चिमी राजस्थान का विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र लड़ाकू विमानों के विभिन्न परिचालन परिदृश्यों के अभ्यास के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराता है. एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर पहले भी बड़े बहुराष्ट्रीय और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों का केंद्र रहा है.
उड़ान के साथ रणनीति भी साझा होगी : 'वीर गार्जियन' केवल लड़ाकू विमानों की उड़ान और हवाई युद्धाभ्यास तक सीमित नहीं रहेगा. दोनों देशों के वायु योद्धा मिशन की योजना बनाने, अभियान संचालन और सामरिक प्रक्रियाओं पर साथ काम करेंगे. विशेषज्ञों के बीच तकनीकी चर्चा और अनुभवों का आदान-प्रदान भी होगा. विमानों की इंजीनियरिंग और विमानन सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी दोनों देशों के विशेषज्ञ आपसी अनुभव साझा करेंगे.
From innovation to operational capability.— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 8, 2026
The Indian Air Force is hosting #IAFDronathon at Pokhran from 14–16 Sep 26, bringing together IAF operational expertise and Indian industry to showcase advanced unmanned technologies.
Focused on Atmanirbharta, the event will identify… pic.twitter.com/VI2l4E9Kag
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14 से भारतीय वायु सेना का ड्रोनथॉन-2026 : वायुसेना ड्रोनथॉन-2026 का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को मानवरहित हवाई प्रणालियों (यूएएस) और मानवरहित हवाई प्रणालियों की प्रतिकार (सीयूएएस) में अपनी क्षमताओं और प्रगति को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है. यह आयोजन 14 से 16 सितंबर 2026 तक जैसलमेर के पोकरण रेंज में आयोजित किया जाएगा. इसमें स्थिर प्रदर्शन और लाइव प्रदर्शन शामिल होंगे. इससे समकालीन समाधानों की पहचान करने और उनकी युद्ध प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी. प्रमुख फोकस क्षेत्रों में निगरानी और टोही, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, समूह प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक युद्धकला शामिल हैं.
इसी माह होगा तरंगशक्ति : भारतीय वायुसेना ने मेगा मल्टीलेटरल युद्धाभ्यास 'तरंगशक्ति-2026' भी 21 सितंबर से जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर होने जा रहा है. इसके लिए पश्चिमी सीमा पर 17 दिन का नोटम जारी किया है. इसमें 8 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ भाग लेंगे और करीब 30 देश ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होंगे. नोटम के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और जोधपुर सेक्टर के हवाई क्षेत्र को सैन्य गतिविधियों के लिए आरक्षित रहेगा.
The skies over Jodhpur are set for high-octane aerial action as the #IAF welcomes F-2s of #JASDF for Ex Veer Guardian.— Indian Air Force (@IAF_MCC) September 8, 2026
Strengthening interoperability, sharpening skills and taking Indo–Japan defence partnership to greater heights.#IAF #VeerGuardian #IndiaJapan… pic.twitter.com/Ui4KFdDg8y