भारत दुनिया का तीसरा ई-वेस्ट जनरेट करने वाला देश, जानिए इसके कुप्रभावों से बचने के उपाय

ई-वेस्ट निपटान की संस्कृति विकसित करने पर जोर : खान मंत्रालय ने नागपुर स्थित जवाहर लाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट और डिजाइन सेंटर (JNARDDC) को सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ाने का नोडल एजेंसी नियुक्त किया है. IITF 2025 में इसी उद्देश्य के साथ संस्था ने एक व्यापक और प्रभावशाली अभियान पेश किया, जिसका मकसद जिम्मेदार ई-वेस्ट निपटान की संस्कृति विकसित करना है.

नई दिल्ली: तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक खपत ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-वेस्ट जनरेट करने वाला देश बना दिया है. भारत में हर साल 3230 किलोटन ई-वेस्ट जनरेट होता है, मगर इसका सिर्फ एक प्रतिशत ही रीसाइकिल हो पा रहा है. इस खतरनाक चुनौती को अवसर में बदलने के लिए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2025 में भारत सरकार के खान मंत्रालय (Ministry of Mines) ने ई-वेस्ट पर राष्ट्रीय स्तर पर जनजागरण का मोर्चा खोला है.

ई-वेस्ट समस्या नहीं, संसाधन-अगर सही हाथों तक पहुंचे: JNARDDC के साइंटिफिक अस्सिटेंट अक्षय जायसवाल ने बताया कि भारत में हर साल लाखों टन ई-वेस्ट उत्पन्न होता है. गलत तरीके से फेंका गया यह कचरा पानी को जहरीला करता है, हवा को दूषित करता है और मिट्टी में भारी धातुएं छोड़ता है. उन्होंने बताया कि यह समस्या सिर्फ प्रदूषण तक सीमित नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बनती जा रही है.

ऑथराइज्ड रिसायकल होने से मिलेंगे क्रिटिकल मिनरल्स : ई-वेस्ट अगर ऑथराइज्ड तरीके से रिसायकल हो तो इससे कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, नायोबियम, एल्युमिनियम जैसे कई क्रिटिकल मिनरल्स निकल सकते हैं. उन्होंने बताया कि यह धातुएं भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों के लिए बेहद जरूरी है. यही कारण है कि ई-वेस्ट को कबाड़ी वाले को देने के बजाय अधिकृत रिसाइक्लर को देना समय की मांग है.

JNARDDC के स्टॉल पर टीम न केवल लोगों को ई-वेस्ट की वास्तविक स्थिति समझा रही है, बल्कि यह भी बता रही है कि गलत निपटान कैसे पूरे पर्यावरण चक्र को प्रभावित करता है. ट्रेड फेयर में पहली बार लाइव ई-वेस्ट कलेक्शन मॉडल दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि कचरे से धातुएं कैसे निकाली जाती हैं, गलत तरीके से हैंडलिंग का क्या नुकसान है और आम नागरिक क्या सही कदम उठाकर समाधान का हिस्सा बन सकते हैं. यह लोगों को न सिर्फ शिक्षित कर रही, बल्कि प्रेरित भी कर रही कि वह अपने घर का ई-वेस्ट जिम्मेदारी से निपटाएं.इस वर्ष JNARDDC ने अटेलो रिसाइक्लेज को साझेदार बनाया है. यह एक ऐसी संस्था जो देश के 15 शहरों में घर-घर जाकर ई-वेस्ट कलेक्ट कर रही है. इनकी खासियत यह है कि आपके घर से ई-वेस्ट उठाने की सुविधा, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की उचित कीमत देना, पूरा ई- वेस्ट सीधे अधिकृत रिसाइक्लर को भेजना है. इसेपर जाकर अपने ई-वेस्ट को दे सकते है.अक्षय जायसवाल ने बताया कि खान मंत्रालय ने कुछ समय पहले देशव्यापी ई-वेस्ट कलेक्शन ड्राइव शुरू की थी, जिसमें सरकारी विभागों और कंपनियों में अलग कलेक्शन पॉइंट लगाए गए. जहां लोग बड़ी संख्या में अपना ई-वेस्ट जमा कर रहे हैं, जिसे ऑथराइज्ड सिस्टम में भेजा जा रहा है.दुनिया के टॉप 10 ई-वेस्ट पैदा करने वाले देश है, जो कुल मात्रा (किलोटन में) के हिसाब से हैं.2022 में 62 बिलियन किलोग्राम ई-वेस्ट ऐसे रीसायकल हुई:13.8 बिलियन किलोग्राम ई-वेस्ट को फॉर्मली इकट्ठा किया गया और एनवायरनमेंट के लिए सही तरीके से रीसायकल किया गया.डेवलप्ड ई-वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हाई और अपर-मिडिल-इनकम वाले देशों में फॉर्मल सिस्टम के बाहर 16 बिलियन किलोग्राम ई-वेस्ट इकट्ठा और रीसायकल किए जाने का अनुमान है.डेवलप्ड ई-वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लो और लोअर-मिडिल-इनकम वाले देशों में 18 बिलियन किलोग्राम ई-वेस्ट का हैंडलिंग ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर द्वारा किए जाने का अनुमान है.अनुमान है कि 14 बिलियन किलोग्राम ई-वेस्ट बचे हुए कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है, जिसमें से ज़्यादातर दुनिया भर में लैंडफिल में डाल दिया जाता है.