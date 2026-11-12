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विकास और विरासत की थीम पर सजेगा भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 600 स्टार्टअप दिखाएंगे युवाओं का हुनर

भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की तरक्की, नई तकनीक, कारोबार और सांस्कृतिक विरासत की झलक इस बार भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में एक ही मंच पर देखने को मिलेगी. दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले 45वें व्यापार मेले में इस बार युवाओं के नवाचार और भारतीय स्टार्टअप को विशेष महत्व दिया गया है. पहली बार करीब 600 स्टार्टअप अपने उत्पादों और तकनीक का प्रदर्शन करेंगे.

वहीं, 11 देशों और भागीदारी करने वाली अंतरराष्ट्रीय इकाइयों के प्रदर्शक भी मेले में शामिल होंगे. इनमें थाईलैंड, ईरान, घाना, नेपाल, अफगानिस्तान, दुबई (यूएई), तुर्किये, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और ट्यूनीशिया हैं. विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों और सेवाओं को भारतीय कारोबारियों और आगंतुकों के सामने रखेंगे. इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कारोबारी संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इस साल मेले की थीम 'विकास और विरासत' रखी गई है. IITF के अध्यक्ष जावेद अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार मेले को देश के विकास, तकनीकी बदलाव और सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब बनाने की कोशिश की गई है.