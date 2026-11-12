विकास और विरासत की थीम पर सजेगा भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 600 स्टार्टअप दिखाएंगे युवाओं का हुनर
भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला भारत की आर्थिक प्रगति, तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक विविधता को समझने का बड़ा मंच है.
Published : November 12, 2026 at 2:43 PM IST
नई दिल्ली: देश की तरक्की, नई तकनीक, कारोबार और सांस्कृतिक विरासत की झलक इस बार भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में एक ही मंच पर देखने को मिलेगी. दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले 45वें व्यापार मेले में इस बार युवाओं के नवाचार और भारतीय स्टार्टअप को विशेष महत्व दिया गया है. पहली बार करीब 600 स्टार्टअप अपने उत्पादों और तकनीक का प्रदर्शन करेंगे.
वहीं, 11 देशों और भागीदारी करने वाली अंतरराष्ट्रीय इकाइयों के प्रदर्शक भी मेले में शामिल होंगे. इनमें थाईलैंड, ईरान, घाना, नेपाल, अफगानिस्तान, दुबई (यूएई), तुर्किये, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और ट्यूनीशिया हैं. विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों और सेवाओं को भारतीय कारोबारियों और आगंतुकों के सामने रखेंगे. इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कारोबारी संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इस साल मेले की थीम 'विकास और विरासत' रखी गई है. IITF के अध्यक्ष जावेद अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार मेले को देश के विकास, तकनीकी बदलाव और सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब बनाने की कोशिश की गई है.
600 स्टार्टअप से दिखेगी युवा भारत की नई तस्वीर
इस बार व्यापार मेले में युवाओं की प्रतिभा और उनके नए विचारों को खास जगह दी गई है. हॉल नंबर-14 के पहले तल पर 'हॉल ऑफ इंस्पिरेशन' बनाया जाएगा. इसमें करीब 600 स्टार्टअप हिस्सा लेंगे. ये स्टार्टअप डीप टेक, एग्रीटेक, ड्रोन, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और एजुकेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अपने काम का प्रदर्शन करेंगे. जावेद अशरफ ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केवल नए उत्पादों को दिखाना नहीं, बल्कि युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करना भी है. यहां युवा देख सकेंगे कि किस तरह नए विचारों और तकनीक के माध्यम से कारोबार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं.
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11 देशों के प्रदर्शक भी दिखाएंगे अपने उत्पाद
इस बार मेले में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी भी रहेगी. थाईलैंड, ईरान, घाना, नेपाल, अफगानिस्तान, दुबई (यूएई), तुर्किये, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और ट्यूनीशिया के प्रदर्शक अपने उत्पाद और सेवाएं पेश करेंगे. इनके लिए देशवार पवेलियन और प्रदर्शनी की व्यवस्था होगी. विदेशी कारोबारी भारतीय कंपनियों और कारोबारियों से सीधे बातचीत कर सकेंगे. इससे नए बाजार तलाशने, व्यापारिक समझौते करने और अंतरराष्ट्रीय कारोबारी नेटवर्क विकसित करने के अवसर मिलेंगे. मेले के जरिए भारतीय कारोबारियों को भी दूसरे देशों के उत्पादों और व्यापारिक संभावनाओं को समझने का मौका मिलेगा.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पहुंच रहे भारतीय स्टार्टअप
भारतीय स्टार्टअप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं. जावेद अशरफ ने बताया कि पेरिस में आयोजित विवा टेक जैसे बड़े तकनीकी आयोजन में भारतीय स्टार्टअप ने प्रभावशाली भागीदारी की है. इसके अलावा खाद्य क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय आयोजन में भी भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप मिला.
प्लेवर्स में मनोरंजन के साथ मिलेगी शिक्षा
मेले में इस बार 'प्लेवर्स एट वंडरकॉन' भी आकर्षण का केंद्र रहेगा. यह एक डिजिटल और इंटरैक्टिव अनुभव होगा, जिसमें मनोरंजन के साथ शिक्षा को भी शामिल किया गया है. यहां युवा, बच्चे और परिवार के लोग नई तकनीक से जुड़े अनुभव हासिल कर सकेंगे. इसका उद्देश्य युवाओं की मेले में भागीदारी बढ़ाना और उन्हें डिजिटल दुनिया के नए बदलावों से जोड़ना है.
21 राज्यों के स्थानीय उत्पादों को मिलेगा मंच
मेले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पवेलियन भी बनाया जाएगा. इसमें 21 राज्यों के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे. इस पहल का उद्देश्य हर जिले की खास पहचान, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, खानपान और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देना है. इससे स्थानीय कारीगरों और छोटे कारोबारियों को अपने उत्पाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा.
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14 से 18 नवंबर तक कारोबारी दिवस, 19 से आम लोगों की एंट्री: 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन 13 नवंबर की शाम को होगा. मेला 14 से 27 नवंबर तक चलेगा. 14 से 18 नवंबर तक कारोबारी दिवस होंगे, जबकि 19 से 27 नवंबर तक आम लोग मेले में प्रवेश कर सकेंगे.
सामान्य दिनों में 100 और वीकेंड पर 200 रुपये टिकट
मेले में प्रवेश के लिए टिकट दरें निर्धारित कर दी गई हैं. सामान्य दिनों में वयस्कों के लिए टिकट 100 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये होगा. शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन वयस्कों को 200 रुपये और बच्चों को 100 रुपये का टिकट लेना होगा. कारोबारी दिनों में वयस्कों के लिए टिकट 500 रुपये और बच्चों के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है. वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सामान्य दिनों में निशुल्क प्रवेश मिलेगा. इसके लिए जन्मतिथि दर्शाने वाला वैध सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा. उनके साथ आने वाले व्यक्ति को अलग से टिकट खरीदना होगा.
बिजनेस डेज में टिकट
मेले के कारोबारी दिनों यानी 14 से 18 नवंबर तक प्रवेश के लिए वयस्कों का टिकट 500 रुपये और बच्चों का टिकट 200 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, कारोबारियों और अन्य आगंतुकों की सुविधा के लिए पांच टिकटों वाला बिजनेस सीजन पास 1,800 रुपये में मिलेगा. इसके अलावा 19 से 27 नवंबर तक सामान्य दिनों के लिए नौ टिकटों वाला सीजन पास 800 रुपये में होगा. प्रदर्शकों के लिए 14 टिकटों वाला सीजन पास 2,000 रुपये रखा गया है.
87 सांस्कृतिक कार्यक्रम और 90 फूड आउटलेट
मेले में सात स्थानों पर करीब 87 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी. इसके अलावा परिसर में 90 फूड आउटलेट लगाए जाएंगे, जहां भारतीय राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों के साथ अंतरराष्ट्रीय खानपान का स्वाद भी मिलेगा. आयोजकों ने साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
मेट्रो से टिकट और शटल सेवा की व्यवस्था
आगंतुकों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो के साथ समन्वय किया गया है. डीएमआरसी के सारथी ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक किए जा सकेंगे. इसके अलावा 55 मेट्रो स्टेशनों पर भी टिकट उपलब्ध होंगे. भारत मंडपम के अलग-अलग गेट से नजदीकी मेट्रो स्टेशनों तक शटल सेवा की व्यवस्था होगी. परिसर में करीब 3,500 से 4,000 वाहनों की पार्किंग क्षमता है. इसके अलावा प्राथमिक उपचार केंद्र, एंबुलेंस, व्हीलचेयर, पेयजल, खोया-पाया केंद्र और कैब के लिए अलग पिकअप-ड्रॉप प्वाइंट भी बनाए जाएंगे.
जावेद अशरफ ने बताया कि IITF केवल व्यापार और खरीदारी का मेला नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक प्रगति, तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक विविधता को समझने का भी बड़ा मंच है. इस बार कोशिश है कि यहां आने वाले लोग एक तरफ भारतीय स्टार्टअप और कारोबार की नई तस्वीर देखें, तो दूसरी तरफ देश की परंपराओं और स्थानीय उत्पादों से भी परिचित हों. विदेशी प्रदर्शकों की भागीदारी से इस मंच को अंतरराष्ट्रीय कारोबारी पहचान देने की भी कोशिश की गई है.
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