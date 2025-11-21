ETV Bharat / bharat

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

44 वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत मंडपम में 14 नवंबर से शुरू हुआ. 27 नवंबर तक चलेगा. बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.

IITF 2025
असम के स्टाल पर लोगों की भीड़. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 4:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: नई दिल्ली में चल रहे 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2025 में असम के खास प्रोडक्ट जैसे चाय, बारीक कारीगरी वाले बांस और बेंत के सामान, अगरवुड के प्रोडक्ट और कई तरह के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सामान आकर्षण का केंद्र बन गए हैं.

नई दिल्ली में असम सूचना केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर साबिर निसात ने शुक्रवार को ईटीवी भारत से कहा, "भारत मंडपम में 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2025 में असम मंडप एक प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरा है, जिसने राष्ट्रीय थीम 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के तहत आर्थिक क्षमता और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत मिश्रण से आगंतुकों को आकर्षित किया है."

कॉमर्स के अलावा, पवेलियन ने एक जबरदस्त कल्चरल एक्सपीरियंस भी दिया. एग्ज़िबिट्स में असम की UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें चराइदेव मैदाम और काज़ीरंगा नेशनल पार्क शामिल हैं, को दिखाया गया. ट्रेडिशनल डांस, खासकर जोशीला बिहू और सुंदर बागरुम्बा के लाइव परफॉर्मेंस ने पवेलियन की अपील को और बढ़ा दिया.

IITF 2025
असम का पारंपरिक नृत्य. (ETV Bharat)

निसात ने कहा, "पूज्य गुरु आसन का प्रदर्शन असम की वैष्णव परंपराओं की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को और दिखाता है, जो श्रीमंत शंकरदेव की शिक्षाओं में निहित है." गुरुवार शाम को असम दिवस के मौके पर राज्य के पारंपरिक लोकगीत और नृत्य पेश किए गए.

असम के इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स मिनिस्टर बिमल बोरा ने असम की रिच कल्चरल विरासत और इसके ऐतिहासिक योगदान की तारीफ़ करते हुए, इस इलाके को सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया.

बोरा ने कहा, "असम भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले राज्यों में से एक बनकर उभरा है, जो इसके शानदार GSDP ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में दिखता है. 2013-2014 में USD 29 बिलियन से बढ़कर 2023-2024 में USD 68.7 बिलियन हो गया. अगले साल तक, GSDP के USD 85.8 बिलियन और 2030 तक USD 143 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है."

इस बीच, चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आयुष मिनिस्ट्री का पवेलियन भी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले अट्रैक्शन में से एक बन गया है. हज़ारों विज़िटर्स को अपनी ओर खींच रहा है. लोग आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी से जुड़े होलिस्टिक वेलनेस सॉल्यूशन जानने के लिए उत्सुक हैं.

IITF 2025
असम के स्टॉल पर मौजूद लोग. (ETV Bharat)

आयुष मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "डिजिटल डायग्नोस्टिक्स और डाइट डेमोंस्ट्रेशन से लेकर इंटरैक्टिव गेम्स और एक्सपर्ट कंसल्टेशन तक, आयुष स्टॉल्स आयुष हेल्थ सिस्टम के एक खास पहलू को दिखाते हैं." आयुष मंत्रालय से जुड़े डिपार्टमेंट और ऑर्गनाइज़ेशन भी ट्रेड फेयर में अपने प्रोडक्ट दिखा रहे हैं.

पवेलियन का मुख्य आकर्षण ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ आयुर्वेद (AIIA) का स्टॉल है, जो फंक्शनल फ़ूड प्रोडक्ट्स और उनके थेराप्यूटिक फ़ायदों की डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के ज़रिए आयुर्वेद-बेस्ड डाइट प्रैक्टिस को हाईलाइट कर रहा है. संस्थान रागी नाचोस, सुंथ्याडी लड्डू, रागी-उड़द लड्डू, मुडगा सूप प्रीमिक्स और यवडी सक्तू जैसी चीजें प्रदर्शित कर रहा है, जो सभी शास्त्रीय आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं.

जयपुर में मौजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ आयुर्वेद (NIA) ने 'आयुष फ़ूड' थीम के हिसाब से एक बड़ा डिस्प्ले पेश किया है. इंस्टीट्यूट में सात्विक डाइटरी प्रोडक्ट्स की एक रेंज है, जिसमें त्रिफला जैम, रिजुविनेटिंग ग्रेन्यूल्स और रागी बिस्कुट शामिल हैं. आयुर्वेदिक चीज़ों से बने एलोवेरा जेल, लिप बाम और फुट क्रीम जैसे पर्सनल केयर आइटम भी हैं.

नई दिल्ली में मौजूद राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (RAV) आयुष आहार थीम के तहत आयुर्वेद पर आधारित कई तरह के न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स दिखा रहा है. इसके स्टॉल पर पोषक कुकीज़ (तिल, अजवाइन और जीरा), एनी ब्रेड, जीतायु चाय, एंपी ड्रिंक और फुल मून चॉकलेट जैसी चीज़ें हैं, जो रोज़ाना के खाने में आयुर्वेदिक सिद्धांतों को शामिल करने पर ज़ोर देती हैं. विज़िटर्स को जोड़ने के लिए, RAV एक मिलेट क्विज़ भी कर रहा है जो आयुर्वेद में मिलेट्स के फ़ायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है.

यूनानी मेडिसिन को सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन (CCRUM) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन मिलकर दिखा रहे हैं. स्टॉल पर एक बड़ा आकर्षण एक डिजिटल मिज़ाज-असेसमेंट कियोस्क है, जो विज़िटर्स को यूनानी डायग्नोस्टिक प्रिंसिपल्स के आधार पर उनके अपने स्वभाव के प्रकार- जैसे दमवी, बलघामी, सफरावी या सौदवी- को समझने में मदद करता है.

आयुष के सिद्ध सिस्टम को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ सिद्ध (NIS), चेन्नई और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध (CCRS) मिलकर दिखा रहे हैं, जिसमें बचाव वाली हेल्थ, न्यूट्रिशन और लोगों में जागरूकता पर फोकस किया जा रहा है.

TAGGED:

ASSAM TEA
INDIA INTERNATIONAL TRADE FAIR
असम की चाय
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर
IITF 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.