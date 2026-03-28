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इंडिया इनोवेटस 2026 में छाया इनोवेशन, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए बनाया स्मार्ट ड्रोन सिस्टम

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित “इंडिया इनोवेट्स 2026” में एक युवा छात्र के अनोखे आविष्कार ने सबका ध्यान खींचा. बरेली के रहने वाले 12वीं कक्षा के छात्र सिद्धार्थ अग्रवाल ने रेलवे ट्रैक सुरक्षा के लिए रेल ट्रैक अलर्ट सिस्टम डिवाइस तैयार किया है, जो दुर्घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है. उनका यह इनोवेशन तकनीक, सुरक्षा और मानवीय संवेदनशीलता का दर्शाता है.

भारत में रेलवे ट्रैक पर जानवरों के आ जाने या असामाजिक तत्वों द्वारा सामान रखे जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं. सिद्धार्थ अग्रवाल ने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए रेल ट्रैक अलर्ट सिस्टम डिवाइस तैयार किया है. यह सिस्टम रेलवे ट्रैक के किनारे लगे पोल्स पर इंस्टॉल किया जाएगा. इसमें लगा सेंसर मोटर की मदद से 360 डिग्री घूमकर पूरे ट्रैक की निगरानी करेगा. जैसे ही कोई जानवर या संदिग्ध वस्तु ट्रैक पर दिखाई देगी, सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाएगा.

रेलवे ट्रैक सुरक्षा के लिए बनाया रेल ट्रैक अलर्ट सिस्टम डिवाइस (ETV Bharat)

इस डिवाइस की सबसे खास बात इसका ड्रोन सिस्टम है. जैसे ही सेंसर किसी जानवर को ट्रैक पर पहचानता है, एक ऑटोमेटेड ड्रोन तुरंत उड़ान भरता है. यह ड्रोन जानवर के पास जाकर एक हल्का डार्ट छोड़ता है, जिसमें मामूली करंट होता है. यह करंट जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके दिमाग में एक सिग्नल उत्पन्न करता है, जिससे वह तुरंत ट्रैक से हट जाता है. इस तरह बिना किसी हानि के जानवरों को सुरक्षित तरीके से हटाया जा सकता है. रेलवे ट्रैक सुरक्षा के लिए रेल ट्रैक अलर्ट सिस्टम डिवाइस तैयार (ETV Bharat) इंसानी हस्तक्षेप रोकने के लिए चेतावनी प्रणाली:



सिर्फ जानवर ही नहीं, बल्कि अगर कोई व्यक्ति ट्रैक पर कोई सामान रखने की कोशिश करता है तो यह डिवाइस तुरंत अलर्ट मोड में आ जाता है. इसमें लगा स्पीकर मॉड्यूल प्री-रिकॉर्डेड वॉइस के जरिए चेतावनी देता है “आप निगरानी में हैं, कृपया यहां कोई सामान न रखें” सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि अगर चेतावनी के बावजूद व्यक्ति नहीं मानता तो सिस्टम कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजता है. इसके बाद लोको पायलट को संदेश पहुंचता है, जिससे ट्रेन को समय रहते रोका जा सकता है. इंसानी हस्तक्षेप रोकने के लिए चेतावनी प्रणाली (ETV Bharat) एक छात्र की सोच से जन्मा इनोवेशन:



सिद्धार्थ ने बताया कि इस डिवाइस का विचार उन्हें उनके स्कूल के शिक्षकों से मिला. उन्होंने बताया कि शिक्षकों ने रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में जागरूक किया और कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद खुद रिसर्च की और एक ऐसा समाधान तैयार किया, जो व्यावहारिक और प्रभावी दोनों है. रेल ट्रैक अलर्ट सिस्टम डिवाइस तैयार (ETV Bharat) राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही पहचान :

