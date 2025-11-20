ETV Bharat / bharat

भारत ने जूनोटिक और क्लाइमेट से जुड़े खतरों से निपटने के लिए जॉइंट आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया: वीके पॉल

नीति आयोग में हेल्थ मेंबर डॉ वीके पॉल ने नई दिल्ली में नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 को संबोधित किया.

Published : November 20, 2025 at 4:13 PM IST

नई दिल्ली: नीति आयोग में हेल्थ मेंबर डॉ वीके पॉल ने गुरुवार को कहा कि दुनिया जूनोटिक बीमारियों, क्लाइमेट-सेंसिटिव बीमारियों और दूसरे उभरते खतरों का सामना कर रही है, जो बॉर्डर की परवाह नहीं करते. उन्होंने कहा कि भारत ने सभी जूनोटिक और क्लाइमेट से जुड़े खतरों से निपटने के लिए जॉइंट आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन शुरू की है.

उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल काउंटरमेजर का डेवलपमेंट चल रहा है, जिससे भारत की महामारी की तैयारी का आर्किटेक्चर मजबूत होगा. पॉल यहां भारत मंडपम में नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अपनी बड़ी बायोडायवर्सिटी और बड़ी आबादी के साथ भारत जिम्मेदारी और मौके दोनों के एक खास मोड़ पर है.

नेशनल वन हेल्थ मिशन क्या है?
पॉल जो हेल्थ मिनिस्ट्री के एडवाइजर भी हैं. उनका कहना है, "नेशनल वन हेल्थ मिशन (NOHM) इस डोमेन में अब तक की सबसे बड़ी और इंटीग्रेटेड पहलों में से एक है. यह एक लॉन्ग-टर्म कमिटमेंट है, जिसका मकसद सर्विलांस नेटवर्क और ऐसे मैकेनिज्म बनाना है जो मिनिस्ट्री, इंस्टीट्यूशन और एकेडेमिया को टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड सिस्टम के जरिए जोड़ते हैं."

उन्होंने बताया कि जरूरी काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें हॉटस्पॉट में निगरानी शामिल है, जहां इंसान और जानवर एक-दूसरे के बहुत करीब आते हैं, जो उभरते खतरों का पता लगाने और उन्हें कम करने के लिए जरूरी है.

एक साथ और तेजी से जवाब देने की बात करते हुए पॉल ने कहा कि बीमारी फैलने की जांच, खतरे के बारे में बातचीत और मिलकर की जाने वाली कार्रवाई सभी लेवल पर एक साथ होनी चाहिए. बड़े पैमाने पर मेडिकल बचाव के तरीके – वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स और इलाज – की उपलब्धता पक्का करना भी तैयारी के लिए उतना ही जरूरी है.

'हेल्थ स्पेशलिस्ट की एक नई पीढ़ी बनाने की जरूरत'
पॉल ने बताया कि भारत का BSL-3 और BSL-4 लैब का नेशनल नेटवर्क अब वन हेल्थ के खतरों और भविष्य की महामारियों का जल्दी पता लगाने और उनका जवाब देने में मदद करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है. उन्होंने जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम और एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में वन हेल्थ की सोच को शामिल करके वन हेल्थ स्पेशलिस्ट की एक नई पीढ़ी बनाने की जरूरत पर जोर दिया.

उन्होंने जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम और एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में वन हेल्थ सोच को इंटीग्रेट करके वन हेल्थ स्पेशलिस्ट की एक नई पीढ़ी बनाने की जरूरत पर जोर दिया, जबकि नेशनल फ्रेमवर्क पूरी दिशा तय करते हैं. पॉल ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर काम करेंगे और मिशन की सफलता के लिए उनका एक्टिव एंगेजमेंट बहुत जरूरी है.

हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा का एड्रेस
इकट्ठा हुए लोगों को एड्रेस करते हुए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने पिछले एक दशक में हेल्थ रिसर्च और इनोवेशन में भारत की प्रोग्रेस पर जोर दिया. नड्डा ने कहा, "भारत फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल साइंस में एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरा है."

मंत्री ने वैक्सीन डेवलपमेंट में देश की कामयाबियों को याद किया, जिसमें कोवैक्सिन, कोविशील्ड, कॉर्बेवैक्स जैसी देसी COVID-19 वैक्सीन और दुनिया की पहली इंट्रानेजल COVID-19 वैक्सीन शामिल हैं. उन्होंने कहा, "भारत ने सौ से ज्यादा देशों को वैक्सीन डेवलप और सप्लाई की हैं, जिससे एक भरोसेमंद ग्लोबल पार्टनर के तौर पर हमारी भूमिका पक्की हुई है."

नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने अगली पीढ़ी के वैक्सीन प्लेटफॉर्म – जिसमें mRNA, DNA, वायरल वेक्टर और बायोसिमिलर शामिल हैं – में भी अच्छी तरक्की की है, जिससे उभरते स्वास्थ्य खतरों पर तेज़ी से जवाब देने की देश की क्षमता मजबूत हुई है.

डायग्नोस्टिक्स में भारत की तरक्की के बारे में बात करते हुए नड्डा ने कहा, “डायग्नोस्टिक्स सेक्टर में, भारत एक इनोवेशन हब बन गया है, जिसे हमारे टैलेंटेड रिसर्चर्स, बढ़ते स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और मजबूत टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं से ताकत मिली है. TrueNat, PathoDetect और CRISPR-बेस्ड टेस्ट जैसे सॉल्यूशंस ने डायग्नोस्टिक्स को तेज, अधिक सटीक और ज्यादा आसान बना दिया है.”

INSACOG की भूमिका पर जोर
उन्होंने जीनोमिक सर्विलांस में INSACOG की भूमिका पर भी जोर दिया और बताया कि कैसे COWIN जैसे प्लेटफॉर्म ने हाई-क्वालिटी, पॉपुलेशन-स्केल डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनाने की भारत की क्षमता को दिखाया. नेशनल वन हेल्थ मिशन का जिक्र करते हुए नड्डा ने इसे महामारी की तैयारी की दिशा में भारत के सबसे अहम कदमों में से एक बताया.

यह मिशन ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेंस, अर्थ साइंसेज, स्पेस साइंसेज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े 16 अलग-अलग सेंट्रल और स्टेट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को जोड़ता है.

नड्डा ने कहा, “नेशनल वन हेल्थ मिशन पूरी सरकार और पूरे समाज के सहयोग का एक अनोखा उदाहरण है. पहली बार हम सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को इंसानों, जानवरों, पौधों और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए मिलकर काम करने के लिए एक साथ लाए हैं.”

