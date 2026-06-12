'तो इस बार नहीं होगी बारिश, सूखे का रहेगा असर', आईएमडी ने कहा, 'आ गया अल-नीनो'
बारिश को लेकर आशंका बढ़ी. मौसम विभाग ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : June 12, 2026 at 7:43 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 8:04 PM IST
नई दिल्ली : मौसम विभाग ने आखिरकार अल नीनो के आने की घोषणा कर दी. इसका अंदाजा तो कई दिनों से लगाया जा रहा था, लेकिन आईएमडी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा था. कई हफ्तों की चेतावनी और प्रमुख वैश्विक मौसम एजेंसियों द्वारा अल नीनो के आगमन की घोषणा के बाद, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति विकसित हो गई है और मौजूदा दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में इसके और मजबूत होने की संभावना है.
जून 2026 के लिए अपने नवीनतम ईएनएसओ (अल नीनो दक्षिणी दोलन) और हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) बुलेटिन में, आईएमडी ने कहा कि मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान उस सीमा को पार कर गया है, जो इस जलवायु घटना को अल नीनो के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक है. यह विकास वैश्विक मौसम पैटर्न में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है और भारत के महत्वपूर्ण मानसून के मौसम पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में नए सवाल खड़े करता है.
आईएमडी ने कहा, "वर्तमान में, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति मौजूद है और दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में इसके और मजबूत होने की संभावना है."यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA), जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) सहित वैश्विक एजेंसियों द्वारा अल नीनो की शुरुआत की घोषणा करने या 2026 तक इसके बने रहने की बहुत अधिक संभावना का अनुमान लगाने के कुछ ही दिनों बाद आई है.
आईएमडी को देरी क्यों हुई -इस पुष्टि से इस बात पर हफ्तों से चल रही बहस भी खत्म हो गई कि भारत अन्य प्रमुख मौसम एजेंसियों की तुलना में अधिक सतर्क क्यों दिख रहा था. जहां एक ओर NOAA ने पहले ही अल नीनो की चेतावनी जारी कर इस साल के अंत में एक बहुत ही मजबूत घटना की 63 प्रतिशत संभावना जताई थी, और JMA अल नीनो की स्थिति की औपचारिक घोषणा करने वाली पहली प्रमुख एजेंसी बन गई थी, वहीं आईएमडी अब तक यही कहता रहा था कि स्थितियां केवल अल नीनो की ओर बढ़ रही हैं और आधिकारिक घोषणा से पहले और निगरानी की आवश्यकता है.
जलवायु वैज्ञानिक और भू-स्थानिक विशेषज्ञ राजेश पॉल ने कहा कि एजेंसियों के बीच मतभेद मुख्य रूप से वैज्ञानिक असहमति के बजाय समय और कार्यप्रणाली को लेकर थे.उन्होंने ETV भारत को बताया, "NOAA, JMA और IMD मूल रूप से प्रशांत महासागर के एक ही संकेतों को देख रहे हैं, लेकिन वे थोड़े अलग परिचालन मानदंड और जोखिम सीमाएं लागू करते हैं. वर्तमान अंतर परस्पर विरोधी विज्ञान के बजाय समय और व्याख्या को लेकर अधिक है."
उनके अनुसार, घोषणा स्वयं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी कि जुलाई और अगस्त के दौरान वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न के साथ प्रशांत महासागर के गर्म होने का संबंध कितना मजबूत होता है, जो भारत के मानसून के दो सबसे महत्वपूर्ण महीने हैं.उन्होंने कहा, "इसलिए अगले चार से छह सप्ताह घोषणा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होंगे."
प्रमुख संकेतक सीमा पार कर गया - आईएमडी का नवीनतम आकलन नीनो 3.4 सूचकांक पर आधारित है, जो अल नीनो की स्थितियों की निगरानी के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में से एक है.नवीनतम तीन महीने का औसत नीनो 3.4 सूचकांक +0.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ गया है, जो अल नीनो की शुरुआत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सीमा को पार कर गया है.
एजेंसी ने यह भी बताया कि भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र के बड़े हिस्से में समुद्र की सतह के नीचे तापमान में तीव्र सकारात्मक विसंगतियां मौजूद हैं.यह सतह के नीचे का गर्म पानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अक्सर समय के साथ सतह पर आ जाता है, जिससे अल नीनो की स्थिति मजबूत होती है और बनी रहती है.मानसून मिशन युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली (एमएमसीएफएस) द्वारा उत्पन्न पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि जून-अगस्त के दौरान मध्य प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान में सकारात्मक विसंगतियाँ जारी रहेंगी और जुलाई से मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में और अधिक फैलने की संभावना है.परिणामस्वरूप, मौसम के मॉडल दक्षिण-पश्चिम मानसून के अधिकांश मौसम के दौरान मध्यम से लेकर तीव्र अल नीनो स्थितियों की ओर इशारा कर रहे हैं.
अल नीनो क्या है - अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है, जिसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है.हालांकि यह तापमान वृद्धि भारत से हजारों किलोमीटर दूर होती है, लेकिन यह विश्व भर में वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को बदल सकती है, जिससे कई क्षेत्रों में वर्षा, तापमान और चरम मौसम की घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है.ऐतिहासिक रूप से, अल नीनो को अक्सर भारत में मानसून की कम वर्षा, उच्च तापमान, लंबे समय तक सूखे और कुछ वर्षों में सूखे जैसी स्थितियों से जोड़ा गया है. भारत के कई प्रमुख सूखे वर्ष मजबूत अल नीनो घटनाओं के साथ मेल खाते हैं. हालांकि, मौसम विज्ञानियों का कहना है कि यह संबंध हमेशा सीधा नहीं होता.
क्या इसका मतलब कमजोर मानसून है -जरूरी नहीं. विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि अल नीनो सामान्य से कम वर्षा की संभावना को बढ़ाता है, लेकिन खराब मानसून की गारंटी नहीं देता.पॉल ने कहा कि यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि भारत कमजोर मानसून की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, “ऐतिहासिक रूप से, अल नीनो भारत में सामान्य से कम मानसून वर्षा की संभावना को बढ़ाता है, लेकिन यह संबंध निश्चित नहीं है. कई अल नीनो वर्षों में लगभग सामान्य मानसून वर्षा हुई है, जबकि कुछ कमजोर अल नीनो घटनाओं का प्रभाव सीमित रहा है.”
उन्होंने बताया कि यदि अल नीनो धीरे-धीरे मजबूत होता है और वर्ष के अंत में अपनी चरम तीव्रता पर पहुंचता है, तो जून और जुलाई के शुरुआती महीनों में वर्षा पर इसका प्रभाव सीमित रह सकता है. उन्होंने कहा, “अंतिम तीव्रता अनिश्चित है. भारतीय किसानों को जुलाई और अगस्त के दौरान वर्षा वितरण पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, जो फसलों के लिए पानी की उपलब्धता के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण महीने हैं.”
यह अंतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि के लिए मौसमी वर्षा की कुल मात्रा की तुलना में वर्षा का वितरण अधिक मायने रखता है. सामान्य मानसून भी समस्याएं पैदा कर सकता है यदि वर्षा कम समय में तीव्र बौछारों के रूप में हो और उनके बीच लंबे समय तक सूखा रहे.सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रविशेषज्ञों का मानना है कि अल नीनो वर्षों के दौरान भारत के कुछ हिस्से अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं.
पॉल के अनुसार, सबसे अधिक जोखिम आमतौर पर मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में, विशेष रूप से वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में होता है.इनमें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल हैं.यदि वर्षा काफी कम हो जाती है तो गुजरात, राजस्थान और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी जोखिम बढ़ सकता है.ये क्षेत्र कृषि, भूजल पुनर्भरण और पेयजल आपूर्ति के लिए मौसमी मानसून वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर हैं.इसके विपरीत, पूर्वी और उत्तरपूर्वी भारत में ऐतिहासिक रूप से अपेक्षाकृत कम संवेदनशीलता देखी गई है, हालांकि स्थानीय परिणाम एक अल नीनो घटना से दूसरी अल नीनो घटना में काफी भिन्न हो सकते हैं.
इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) का क्या असर होगा -मौसम वैज्ञानिक जिस एक चीज पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, वह है इंडियन ओशन डाइपोल. यह एक और अहम मौसमी घटना है, जो भारत में बारिश पर असर डाल सकती है.IMD ने कहा है कि अभी हिंद महासागर में न्यूट्रल आईओडी की स्थिति बनी हुई है और मॉनसून के मौसम में भी इसके ऐसे ही बने रहने की संभावना है.
न्यूट्रल आईओडी का मतलब है कि अभी इसके अल-नीनो के असर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने या कम करने की संभावना नहीं है. फिर भी, उम्मीद की गुंजाइश बनी हुई है.इस हफ़्ते की शुरुआत में अल-नीनो की शुरुआत की घोषणा करते हुए जापान की मौसम एजेंसी ने कहा कि जुलाई के आसपास पॉज़िटिव आईओडी की स्थिति बन सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह भारत के मॉनसून पर अल-नीनो के कुछ बुरे असर को आंशिक रूप से कम कर सकता है.
इतिहास गवाह है कि पॉज़िटिव IOD की घटनाओं ने अक्सर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश को बेहतर बनाने में मदद की है, यहां तक कि अल-नीनो वाले सालों में भी.क्या ऐसा वाकई होगा, यह आने वाले हफ़्तों में साफ हो जाएगा.जलवायु परिवर्तन से चिंता और बढ़ गई हैपर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अल-नीनो पर चर्चा को जलवायु परिवर्तन के व्यापक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता.
दिल्ली के पर्यावरणविद् मनु सिंह ने कहा कि मौसम एजेंसियों के बीच मौजूदा मतभेदों को विरोधाभास के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "सभी प्रमुख मौसम एजेंसियां एक ही प्रशांत महासागर और मोटे तौर पर एक जैसे मौसमी संकेतकों पर नजर रख रही हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा करने से पहले वे थोड़े अलग मानदंड और भरोसे के स्तर का इस्तेमाल कर सकती हैं."
साथ ही, उन्होंने तर्क दिया कि वैश्विक तापमान बढ़ने से मौसम प्रणालियां तेजी से अनिश्चित होती जा रही हैं. सिंह ने कहा, "पूरे भारत और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में हम मौसम के तेजी से बदलते और अनियमित पैटर्न देख रहे हैं - जैसे लंबे समय तक चलने वाली और भीषण गर्मी की लहरें (हीटवेव), जिसके बाद अचानक तेज़ आंधी-तूफान, बादल फटना और बहुत भारी बारिश की घटनाएं होती हैं."
उनके अनुसार, इंसानों की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ एक मजबूत अल-नीनो के बनने से बारिश में अनियमितता का जोखिम बढ़ सकता है, फ़सल बोने के चक्र पर असर पड़ सकता है, भूजल के दोबारा भरने (रिचार्ज) में कमी आ सकती है और बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.नीति निर्माताओं, किसानों और जल प्रबंधकों के लिए, वे दो महीने निर्णायक साबित हो सकते हैं.
IMD ने कहा कि वह प्रशांत महासागर में हो रही गतिविधियों पर नज़र रखना जारी रखेगा और मॉनसून के मौसम के आगे बढ़ने के साथ-साथ नियमित मासिक अपडेट जारी करेगा. हालांकि अल-नीनो के आधिकारिक आगमन की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में बारिश, कृषि और जल सुरक्षा पर इसका अंतिम असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले हफ़्तों में यह घटना कितनी मज़बूती से विकसित होती है.
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