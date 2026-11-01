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10 वर्षों में 4.5 गुना बढ़ा लाइटहाउस पर्यटन; 18 लाख पहुंचा टूरिस्टों का आंकड़ा, 84 करोड़ से बन रहे 4 नए प्रकाश स्तंभ

देश के लाइटहाउस पर्यटन में रिकॉर्ड उछाल. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद : India Changing Lighthouse Story : देश के लाइटहाइस अब जहाजों को रास्ता दिखाने के साथ ही पर्यटन के केंद्र भी बन रहे हैं. अपने यहां कुल 205 लाइटहाउस हैं. इनमें से 75 को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है. इन लाइटहाउसों को देखने के लिए काफी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं. साल 2024-25 में 18.63 लाख पर्यटकों ने इन लाइटहाउसों को देखा. इससे उत्साहित सरकार अब 25 और लाइटहाउस को टूरिज्म स्पॉट बनाने की तैयारी में है.

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की रिपोर्ट के अनुसार देश का पहला पारंपरिक लाइटहाउस 1887 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित ओलाक्कनीश्वर मंदिर की छत पर बनाया गया था. सदियों से लाइटहाउस देश-दुनिया में समुद्री कारोबार, सुरक्षा और नेविगेशन के लिए अहम भूमिका निभाते रहे हैं. मौजूदा दौर में जीपीएस और सैटेलाइट तकनीक आ जाने के बावजूद इनकी उपयोगिता कम नहीं हुई है.