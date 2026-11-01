10 वर्षों में 4.5 गुना बढ़ा लाइटहाउस पर्यटन; 18 लाख पहुंचा टूरिस्टों का आंकड़ा, 84 करोड़ से बन रहे 4 नए प्रकाश स्तंभ
Lighthouse Tourism in India : देश में कुल 205 लाइटहाउस, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बनेगा देश का पहला इनलैंड लाइटहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर.
Published : November 1, 2026 at 5:11 PM IST
हैदराबाद : India Changing Lighthouse Story : देश के लाइटहाइस अब जहाजों को रास्ता दिखाने के साथ ही पर्यटन के केंद्र भी बन रहे हैं. अपने यहां कुल 205 लाइटहाउस हैं. इनमें से 75 को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है. इन लाइटहाउसों को देखने के लिए काफी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं. साल 2024-25 में 18.63 लाख पर्यटकों ने इन लाइटहाउसों को देखा. इससे उत्साहित सरकार अब 25 और लाइटहाउस को टूरिज्म स्पॉट बनाने की तैयारी में है.
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की रिपोर्ट के अनुसार देश का पहला पारंपरिक लाइटहाउस 1887 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित ओलाक्कनीश्वर मंदिर की छत पर बनाया गया था. सदियों से लाइटहाउस देश-दुनिया में समुद्री कारोबार, सुरक्षा और नेविगेशन के लिए अहम भूमिका निभाते रहे हैं. मौजूदा दौर में जीपीएस और सैटेलाइट तकनीक आ जाने के बावजूद इनकी उपयोगिता कम नहीं हुई है.
दुनिया में दीपस्तंभों (लाइटहाउस) का इतिहास 2 हजार साल से भी ज्यादा पुराना है. 280 ईस्वी में इसकी शुरुआत मिस्र के फारोस द्वीप पर बने 'अलेक्जेंडरिया लाइटहाउस' से हुई थी. यह विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल था. हालांकि यह 13वीं सदी में आए भूकंप में जमींदोज हो गया था. जहाजों के आवागमन को सुरक्षित बनाने और नाविकों की जान बचाने के लिए 19वीं सदी में आधुनिक लाइटहाउस तैयार किए जाने लगे.
क्या होते हैं लाइटहाउस, कैसे करते हैं काम? : इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइटहाउस अथॉरिटीज (IALA) के अनुसार लाइटहाउस यानी प्रकाश स्तंभ समुद्र के किनारे, द्वीपों और खतरनाक चट्टानों के नजदीक ऊंचे टावर के रूप में बनाए जाते हैं. इनमें लाइटहाउस कीपर या प्रकाशस्तंभ रक्षक की तैनाती होती है. ये लाइटहाउस जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाते हैं. समुद्री खतरों से आगाह करते हैं. लाइटहाउसों में काफी तेज रोशनी लगी होती है. इससे अंधेरे और विपरीत हालात में भी जहाजों को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलती है.
लाइटहाउस देखने में बढ़ी देशी-विदेशी पर्यटकों की दिलचस्पी : देशभर में मौजूदा कुल 205 लाइटहाउसों में 75 को सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है. इन लाइटहाउसों को देखने और उनके आसपास के इलाकों में घूमने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. हालांकि इनमें घरेलू पर्यटकों की संख्या ज्यादा रहती है. साल 2014 में पर्यटकों की संख्या केवल 4 लाख के आसपास ही थी. साल 2024-25 में यह आंकड़ा 18.63 लाख तक पहुंच गया. यानी 10 साल में पर्यटकों की संख्या में 4.5 गुना इजाफा हुआ है.
देश के 25 और लाइटहाउस भी बनेंगे टूरिज्म स्पॉट : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार सरकार ने देशभर में मौजूद 205 लाइटहाउसों में से 25 अन्य लाइटहाउसों को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की रणनीति तैयार की है. ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पांडु, बोगीबील, सिलघाट और विश्वनाथ घाट पर 4 नए लाइटहाउस बनाए जा रहे हैं. ये देश का पहला इनलैंड (अंदरूनी जलमार्ग) लाइटहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. इनकी लागत 84 करोड़ रुपये होगी. ये चारों लाइटहाउस 20 मीटर ऊंचे होंगे. ये सौर ऊर्जा पर आधारित होंगे. इनमें लगे आधुनिक सेंसर जहाजों की सुरक्षित यात्रा में मददगार साबित होंगे. इससे रोजगार भी बढ़ेगा.
इन लाइटहाउसों में क्या-क्या सुविधाएं होंगी? : ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के चारों लाइटहाउसों में म्यूजियम भी बनेगा. इसके जरिए लोग नदी, जहाजों और असम के पुराने समुद्री व जलमार्ग का इतिहास जान सकेंगे. बोगीबील, सिलघाट और विश्वनाथ घाट के लाइटहाउस को शानदार पिकनिक और पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां एम्फीथिएटर भी होगा. इसमें पर्यटक शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, नृत्य आदि का लुत्फ उठा सकेंगे. बड़ा कैफेटेरिया भी होगा. यहां पर्यटकों के खाने-पीने का इंतजाम रहेगा. बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, पार्क, खेल के मैदान आदि रहेंगे.
कई राज्यों में मौजूद हैं लाइटहाउस : पीआईबी के अनुसार पर्यटन के लिहाज से अहम 75 लाइटहाउसों में गुजरात के मांडवी, गोपनाथ और द्वारका, कर्नाटक का तादरी, तमिलनाडु का पंबन व महाबलीपुरम और केरलम का विझिनजम प्रमुख लाइटहाउस हैं. इसके अलावा गोवा का फोर्ट अगुआडा लाइटहाउस, ओडिशा का पुरी और चंद्रभागा लाइटहाउस भी पर्यटन के लिहाज से अहम हैं. इन लाइटहाउसों को देखने के लिए प्रति व्यक्ति 10 से 20 रुपये तक टिकट लगता है. मोबाइल या कैमरा ले जाने पर अलग से चार्ज देना पड़ता है. आमतौर पर ये लाइटहाउस दोपहर 2 से करीब शाम 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं.
देश के कुछ अन्य प्रमुख लाइटहाउस : तमिलनाडु के तुतीकोरिन में मनपैड बीच लाइटहाउस है. यह तुतीकोरिन से 60 किमी दूर है. यहां कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है. केरलम के कोवलम का लाइटहाउस तिरुअनंतपुरम से 16 किमी दूरी है. इसके अलावा पुडुचेरी का पुडुचेरी लाइटहाउस, कर्नाटक के उडुपी शहर में मौजूद केप बीच लाइटहाउस, कन्याकुमारी का मुट्टॉम लाइटहाउस भी अपनी लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं.
11 हजार किलोमीटर लंबी तटरेखा पर मौजूद हैं लाइटहाउस : पीआईबी के अनुसार अपने देश में मौजूद 205 लाइटहाउस 11 हजार किलोमीटर से भी अधिक लंबी तटरेखा पर मौजूद हैं. यानी समुद्र के किनारे गुजरात से लेकर मुंबई, केरलम, चेन्नई और ओडिशा होते हुए पश्चिम बंगाल तक ये लाइटहाउस मौजूद हैं. पर्यटकों की सुविधा के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइटहाउस एंड लाइटशिप्स (DGLL) ने ऑनलाइन टिकट की सुविधा भी दी है. lighthouse.nic.in पर जाकर इसके टिकट लिए जा सकते हैं.
देश में मौजूद हैं 7 लाइटहाउस संग्रहालय : पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में मौजूदा समय 7 ऐतिहासिक लाइटहाउस परिसरों में संग्रहालयों का निर्माण कराया गया है. इनमें चेन्नई, महाबलीपुरम, अलाप्पुझा, कन्नूर, मुट्टोम, द्वारका और गोपनाथ का लाइटहाउस संग्रहालय शामिल हैं. इन संग्रहालयों में लाइटहाउस के इतिहास, समुद्री व्यापार और नेविगेशन तकनीक के विकास से जुड़ी जानकारियों को प्रदर्शित किया गया है. तमिलनाडु का महाबलीपुरम लाइटहाउस 1887 में ओलाक्कनीश्वर मंदिर की छत पर बना था. यह देश का पहला पारंपरिक लाइटहाउस था. मौजूय समय भी यह 26 मीटर ऊंचे टॉवर के रूप में मौजूद है. साल 2020 में इसकी मुख्य रोशनी को 236 वॉट के एलईडी ऐरे से अपग्रेड किया गया था.
सौर ऊर्जा से चलते हैं देश के सभी लाइटहाउस : पीआईबी के अनुसार देशभर के सभी 205 लाइटहाउस सौर ऊर्जा से चलते हैं. इन्हें और मॉडर्न बनाने के लिए इनमें कई तकनीकी बदलाव भी किए गए. पुराने दौर में इन लाउटहाउसों में रोशनी के लिए आग और तेल का इस्तेमाल होता रहा है. अब मौजूदा समय इनकी जगह आधुनिक एलईडी लाइट और इलेक्ट्रॉनिक फ्लैशर ने ले ली है. गुजरात के सामियानी द्वीप लाइटहाउस में इलेक्ट्रॉनिक फ्लैशर लगने के बाद साल 2016 में एलईडी लालटेन लगाई गई. समुद्री सुरक्षा के लिए लाइटहाउसों के अलावा अन्य जगहों पर 87 ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) शोर स्टेशन भी लगाए गए हैं. ये जहाजों और तटीय स्टेशनों के बीच डेटा के आदान-प्रदान में सहायक होते हैं.
अमेरिका सबसे ज्यादा लाइटहाउस का कर चुका निर्माण : गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनियाभर में अभी तक जितने भी देशों ने लाइटहाउस के निर्माण किए गए हैं, उनमें अमेरिका सबसे आगे हैं. अमेरिका ने कुल मिलाकर 1500 से भी ज्यादा लाइटहाउस का निर्माण किया है. इनमें से करीब 850 लाइटहाउस का सबसे ज्यादा प्रयोग 1910 में हुआ था. अमेरिका में मौजूदा समय भी करीब 670 लाइटहाउस हैं.
अमेरिका के मिशिगन में सबसे ज्यादा लाइटहाउस : गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के डेटा के मुताबिक अमेरिका के मिशिगन राज्य में सबसे ज्यादा 130 लाइटहाउस हैं. एक दौर में यहां की झीलों के किनारे 250 से भी अधिक लाइटहाउस हुआ करते थे. इसके साथ ही न्यू जर्सी का 'सैंडी हुक लाइटहाउस' अमेरिका का सबसे पुराना लाइटहाउस है. पहली बार इसका प्रयोग 1764 में 11 जून को हुआ था. यह अभी भी प्रयोग में है. नॉर्थ कैरोलिना में 1872 में बना 198 फीट ऊंचा 'केप हैटरस लाइटहाउस' अमेरिका का सबसे ऊंचा लाइटहाउस है.
भारत में सबसे ज्यादा लाउटहाउस गुजरात में : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 75 लाइटहाउसों को बतौर पर्यटन स्थल विकसित किया गया है. इनमें से सबसे ज्यादा 17 लाइटहाउस गुजरात में हैं. इसके बाद तमिलनाडु में 15, केरलम में 11, आंध्र प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में 6, ओडिशा और कर्नाटक में 5-5, पश्चिम बंगाल में 3, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 2, जबकि गोवा में 1 लाइटहाउस हैं.
लाइटहाउसों से स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा : देश में 25 अन्य लाइटहाउसों के भी पर्यटन के लिहाज से विकसित हो जाने पर आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी.पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, रेस्तरां, टूर ऑपरेटर, परिवहन सेवाओं में इजाफा होने से लोगों की आमदनी बढ़ेगी. अब लाइटहाउसों को सास्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनाया जा जा रहा है. इस तरह का पहला आयोजन साल 2023 में गोवा के फोर्ट अगुआडा में हुआ था. इसके बाद साल 2024 में ओडिशा के पुरी में ऐसा दूसरा कार्यक्रम हुआ था. साल 2026 में विशाखापत्तनम में भी ऐसा कार्यक्रम हुआ.
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