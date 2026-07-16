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देश के हेल्थकेयर सिस्टम की 2 तस्वीरें; यूपी-बिहार-नॉर्थ ईस्ट में डॉक्टर कम, दिल्ली-गोवा और दक्षिण में भरमार

Health Infrastructure India: सबसे ज्यादा कमी मिजोरम में, जहां एक डॉक्टर पर 2500 मरीजों की जिम्मेदारी है. आईए समझते हैं ये कमी क्यों?

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जानिए, देश के किस राज्य में डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 5:10 PM IST

7 Min Read
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Doctor Density India: कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है. ये 'भगवान' ऐसा है जो मरते व्यक्ति में भी जान फूंक सकता है. लेकिन, भारत के कई राज्यों में इसी 'भगवान' की बेहद कमी है. हालात इस कदर बदतर हैं कि एक 'भगवान' पर 2500 लोगों का जीवन निर्भर है. यानी ढाई हजार लोगों पर एक डॉक्टर है. जबकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का वैश्विक अनुपात एक डॉक्टर पर 1000 की आबादी (1:1000) है.

वैसे, भारत का राष्ट्रीय स्तर पर औसत मानक के अनुसार काफी अच्छा है. राष्ट्रीय स्तर पर एक डॉक्टर पर 811 मरीज (1:811) हैं. हालांकि, यह औसत स्थानीय स्तर पर मौजूद बड़ी असमानताओं को छिपा देता है. शहरों में ग्रामीण इलाकों की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा डॉक्टर हैं. ग्रामीण इलाकों में यह अनुपात बहुत खराब है और 1:11,082 तक पहुंच जाता है. आईए, समझते हैं कि राष्ट्रीय अनुपात बेहतर होने के बावजूद कई राज्यों में स्थिति खराब क्यों है?

भारत में कितने डॉक्टर: आयुष मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में 13,86,150 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर हैं. आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 पंजीकृत चिकित्सक हैं. एलोपैथिक और आयुष दोनों प्रणालियों में 80% पंजीकृत चिकित्सक उपलब्ध हैं. इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद भी मरीजों को समय पर सही इलाज न मिल पाने की बड़ी वजह शहरी और ग्रामीण व्यवस्था में अंतर है. दरअसल, भारत में लगभग 70% डॉक्टर शहरों में ही रहते हैं. इस वजह से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी देखने को मिलती है.

जानिए, भारत देश में डॉक्टरों की कितनी कमी.
जानिए, भारत देश में डॉक्टरों की कितनी कमी. (Photo Credit; ETV Bharat)

गोवा में डॉक्टर-मरीज का अनुपात सबसे बेहतर: भारत के राज्यों में मेडिकल प्रोफेशनल्स की उपलब्धता में बहुत अंतर है, जिससे ग्रामीण-शहरी और उत्तर-दक्षिण के बीच बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है. दक्षिणी और छोटे राज्यों में डॉक्टरों की उपलब्धता सबसे अच्छी है. गोवा पहले नंबर पर है, जहां हर 353 लोगों पर 1 डॉक्टर है. इसके बाद कर्नाटक का अनुपात 1:457, आंध्र प्रदेश का 1:488, तमिलनाडु का 1:495 और केरलम का 1:509 है. सिक्किम 1:500 और दिल्ली 1:550 के डॉक्टर-मरीज अनुपात के साथ बेहतर स्थिति में हैं.

मिजोरम में डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी: देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में डॉक्टरों की भारी कमी है. उत्तर प्रदेश में हर 2,363 मरीजों पर 1 डॉक्टर है. वहीं बिहार भी इसके करीब है, जहां अनुपात 1:2,000 है. पूर्वोत्तर और दूर-दराज के इलाकों में भी यही हाल है. मिजोरम में हर 2,500 लोगों पर 1 डॉक्टर है, जबकि लद्दाख में यह अनुपात 1:1,700 है.

ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी: भारत देश की 68.8% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है. 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल 83.3 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. लेकिन, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 30% ही डॉक्टर रहकर मरीजों की सेवा करते हैं. जबकि, 70% डॉक्टर शहरों में रहते हैं. यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी रहती है.

युवा सरकारी डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते? हेल्थकेयर सिस्टम में दिक्कत कहां: दरअसल, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ होती है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के ताजा सर्वे के अनुसार, लगभग 66% से 81% डॉक्टर बंधुआ मजदूरी जैसी स्थितियों में काम कर रहे हैं. कई जूनियर डॉक्टरों को सफाईकर्मियों के बराबर मात्र 20,000 रुपए महीने का वेतन मिलता है. यही नहीं, जूनियर डॉक्टर को कई बार 12 से 24 घंटे लगातार काम करना पड़ता है. लगभग 62% रेजिडेंट डॉक्टर बिना सोए 36 घंटे तक काम करते हैं. वर्कलोड ज्यादा होने के बावजूद कई राज्यों में निजी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों को सफाईकर्मियों के बराबर वेतन दिया जाता है.

किस राज्य में कितने डॉक्टर.
किस राज्य में कितने डॉक्टर. (Photo Credit; ETV Bharat)

मेडिकल कॉलेजों की भरमार, क्लिनिकल अनुभव की कमी: देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जा रही है. UG और PG सीटों में काफी बढ़ोतरी हुई है. नर्सिंग वर्कफोर्स भी तेजी से बढ़ रहा है. साथ ही, मेडिकल सीट पॉलिसी पर भी चर्चा चल रही है. खाली सीटों को भरने के लिए NEET-PG कट-ऑफ कम किए गए थे.

आयुष मंत्रालय के अनुसार, 2014 से अब तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 818 हो गई है. स्नातक सीटें 51,348 से बढ़कर 1,28,875 हो गई हैं और स्नातकोत्तर सीटें 31,185 से बढ़कर 82,059 हो गई हैं. कॉलेज बढ़े, सीटें बढ़ीं लेकिन, उनमें अनुभवी प्रोफेसर और पर्याप्त संख्या में मरीज नहीं होते. ऐसे में अच्छे क्लिनिकल अनुभव के बिना डॉक्टर सिर्फ डिग्रीधारी बनकर रह जाते हैं.

भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक देश में 42.94 लाख नर्सिंग कर्मी पंजीकृत हैं. देश में नर्सिंग कर्मियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 809 सरकारी और 4444 निजी संस्थानों सहित 5253 नर्सिंग संस्थान हैं, जो सालाना लगभग 3.87 लाख नर्सिंग कर्मी तैयार करते हैं. हालांकि, इस इन्फ्रास्ट्रक्चर से शहर के अस्पतालों में तो डॉक्टरों की भीड़ होती है. लेकिन, गांवों और दूरदराज के इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी रहती है.

गांवों में तैनाती के लिए सरकार डॉक्टरों को देती विशेष सुविधाएं: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में तैनाती के लिए सरकार डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सुविधाएं देती है.

  • ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए जटिल क्षेत्र भत्ता दिया जाता है.
  • सीजेरियन सेक्शन के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट को मानदेय प्रदान किया जाता है.
  • डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसवपूर्व जांच करने और उसका रिकॉर्ड रखने तथा किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए सहायक नर्स मिड-वाइफ (एएनएम) को प्रोत्साहन दिया जाता है.
  • राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत योग्य वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट, वी पे" जैसी रणनीतियों में लचीलापन शामिल है.
  • राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वरीयतापूर्ण प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं.
  • विशेषज्ञों की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है.

ऑस्ट्रिया में डॉक्टर-मरीज का अनुपात सबसे बेहतर: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के 38 देशों में ऑस्ट्रिया सबसे आगे है, जहां प्रति 1,000 लोगों पर 5.5 डॉक्टर हैं. दूसरे विकसित देशों में भी यह अनुपात अच्छा है. जर्मनी में प्रति 1,000 लोगों पर 4.1 डॉक्टर हैं, जबकि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, दोनों में यह संख्या 3.2 है. वहीं भारत में डॉक्टर-मरीज का अनुपात 1:811 है, जो WHO के मानक के अनुसार बेहतर है. लेकिन, कई राज्यों में स्थिति काफी बदतर है.

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