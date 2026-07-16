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देश के हेल्थकेयर सिस्टम की 2 तस्वीरें; यूपी-बिहार-नॉर्थ ईस्ट में डॉक्टर कम, दिल्ली-गोवा और दक्षिण में भरमार

जानिए, देश के किस राज्य में डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी. ( Photo Credit; Getty Images )

Doctor Density India: कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है. ये 'भगवान' ऐसा है जो मरते व्यक्ति में भी जान फूंक सकता है. लेकिन, भारत के कई राज्यों में इसी 'भगवान' की बेहद कमी है. हालात इस कदर बदतर हैं कि एक 'भगवान' पर 2500 लोगों का जीवन निर्भर है. यानी ढाई हजार लोगों पर एक डॉक्टर है. जबकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का वैश्विक अनुपात एक डॉक्टर पर 1000 की आबादी (1:1000) है. वैसे, भारत का राष्ट्रीय स्तर पर औसत मानक के अनुसार काफी अच्छा है. राष्ट्रीय स्तर पर एक डॉक्टर पर 811 मरीज (1:811) हैं. हालांकि, यह औसत स्थानीय स्तर पर मौजूद बड़ी असमानताओं को छिपा देता है. शहरों में ग्रामीण इलाकों की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा डॉक्टर हैं. ग्रामीण इलाकों में यह अनुपात बहुत खराब है और 1:11,082 तक पहुंच जाता है. आईए, समझते हैं कि राष्ट्रीय अनुपात बेहतर होने के बावजूद कई राज्यों में स्थिति खराब क्यों है? भारत में कितने डॉक्टर: आयुष मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में 13,86,150 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर हैं. आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 पंजीकृत चिकित्सक हैं. एलोपैथिक और आयुष दोनों प्रणालियों में 80% पंजीकृत चिकित्सक उपलब्ध हैं. इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद भी मरीजों को समय पर सही इलाज न मिल पाने की बड़ी वजह शहरी और ग्रामीण व्यवस्था में अंतर है. दरअसल, भारत में लगभग 70% डॉक्टर शहरों में ही रहते हैं. इस वजह से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी देखने को मिलती है. जानिए, भारत देश में डॉक्टरों की कितनी कमी. (Photo Credit; ETV Bharat) गोवा में डॉक्टर-मरीज का अनुपात सबसे बेहतर: भारत के राज्यों में मेडिकल प्रोफेशनल्स की उपलब्धता में बहुत अंतर है, जिससे ग्रामीण-शहरी और उत्तर-दक्षिण के बीच बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है. दक्षिणी और छोटे राज्यों में डॉक्टरों की उपलब्धता सबसे अच्छी है. गोवा पहले नंबर पर है, जहां हर 353 लोगों पर 1 डॉक्टर है. इसके बाद कर्नाटक का अनुपात 1:457, आंध्र प्रदेश का 1:488, तमिलनाडु का 1:495 और केरलम का 1:509 है. सिक्किम 1:500 और दिल्ली 1:550 के डॉक्टर-मरीज अनुपात के साथ बेहतर स्थिति में हैं. मिजोरम में डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी: देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में डॉक्टरों की भारी कमी है. उत्तर प्रदेश में हर 2,363 मरीजों पर 1 डॉक्टर है. वहीं बिहार भी इसके करीब है, जहां अनुपात 1:2,000 है. पूर्वोत्तर और दूर-दराज के इलाकों में भी यही हाल है. मिजोरम में हर 2,500 लोगों पर 1 डॉक्टर है, जबकि लद्दाख में यह अनुपात 1:1,700 है. ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी: भारत देश की 68.8% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है. 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल 83.3 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. लेकिन, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 30% ही डॉक्टर रहकर मरीजों की सेवा करते हैं. जबकि, 70% डॉक्टर शहरों में रहते हैं. यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी रहती है.