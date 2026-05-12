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देश में हर 100 में से 13 लोग बीमार; 30 साल में रोगों की रफ्तार दोगुनी, बच्चे-बुजर्ग और महिलाएं ज्यादा परेशान

हैदराबाद : दुनिया में मध्य अफ्रीकी गणराज्य (CAR) के लोग सबसे ज्यादा बीमार होते हैं. जबकि ताइवान- सिंगापुर के लोग सबसे स्वस्थ लोगों में गिने जाते हैं. ये दोनों देश इस मामले में क्रमश: पहले और दूसरे स्थान पर हैं. वहीं अपना देश 71वें पायदान पर है. भले ही यह ग्लोबल लेवल पर कम हो लेकिन सच यह है कि भारतीय भी काफी बीमार होते हैं. हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही हकीकत बयां करती नजर आती है. इसके अनुसार पिछले 30 साल में बीमारियां दोगुनी रफ्तार से पांव पसार रहीं हैं. देश के हर 100 में से 13 लोग बीमार हैं. बच्चे-बुजुर्ग स्वास्थ्य समस्याओं से घिरे हैं.

प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से अप्रैल के अंतिम सप्ताह में यह रिपोर्ट जारी की गई थी. 'घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य' नाम से जारी यह रिपोर्ट जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच की गई स्टडी पर आधारित है. यह 80वां संस्करण है. इसमें देशभर के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 1 लाख 39 हजार 732 परिवारों पर सर्वेक्षण किया गया. इनमें ग्रामीण इलाकों के 79 हजार 296 जबकि शहरी क्षेत्रों के 63 हजार 436 परिवार शामिल थे.

स्टडी में सामने आया कि पहले की तुलना में लोगों के पास अब स्वास्थ्य बीमा ज्यादा है. हालांकि इसके बावजूद वे अस्पतालों में भर्ती होने से बच रहे हैं. यानी बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही वे अस्पतालों में एडमिट होकर अपना इलाज कराते हैं अन्यथा घर पर ही दवा खाकर स्वस्थ होने में ज्यादा विश्वास रखते हैं. 60 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग, बच्चे, युवा और महिलाएं किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं. ग्रामीणों के मुकाबले शहरी लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा अस्वस्थ हैं. आईए एनएसओ की रिपोर्ट में अन्य अहम बिंदुओं के बारे में भी विस्तार से जानते हैं...

अलग-अलग किस्म की बीमारियों से जूझ रहे बच्चे-बुजुर्ग : स्टडी के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग ज्यादा बीमार पाए गए. करीब 43% बुजुर्ग बीमार मिले. ऐसे लोगों में दिल और भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में व्यवधान संबंधी शिकायतें थीं. 0 से 14 साल के बच्चे संक्रमण संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे. ये बुखार, खांसी, गले के संक्रमण और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. 15 से 29 वर्ष की उम्र वाले युवाओं में भी यही समस्याएं देखने को मिली. हालांकि इनमें से काफी युवा मानसिक और पाचन संबंधी समस्याएं का भी सामना कर रहे थे.

30-44 और 45-59 साल के लोग भी मिले परेशान : स्टडी में 30 से 44 और 45 से 59 साल की उम्र वाले लोग भी किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझते मिले. 30-44 आयु वर्ग के लोगों में दिल की बीमारी के अलावा डायबिटीज, बीपी की समस्याएं ज्यादा थीं. इसके अलावा 45-59 आयु वर्ग के लोग खराब जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से जूझते मिले. यानी इस उम्र के लोग भी मोटापा, हाइपरटेंशन आदि बीमारियों का सामना करते पाए गए. जीवन के आधी उम्र तक पहुंचते ही कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उम्र बढ़ने के साथ लोगों को तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करन पड़ता है.

बीमारियों की दर पहले से दोगुनी : रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 आयु वर्ग के युवा काफी कम बीमार मिले. स्टडी में यह भी पता चला कि पिछले 30 साल के दौरान अपने देश में बीमारियों की रफ्तार दोगुनी हो गई. NSO ने 1995-96 में भी इसी तरह की स्टडी की थी. उस दौरान 15 दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों के 5.5 जबकि शहरी क्षेत्रों के 5.4% लोगों ने खुद के बीमार होने की बात मानी थी. साल 2004 में जब यह स्टडी हुई तो ग्रामीण क्षेत्रों का यह प्रतिशत बढ़कर 8.8 जबकि शहरी में 9.9 हो गया था. इसके बाद साल 2014 में ग्रामीण इलाकों में यह 8.9% जबकि शहरी क्षेत्र में 9.1% हो गया. अब साल 2025 के डेटा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह 12.2% जबकि शहरी में 14.9% तक पहुंच गया.

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पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा बीमार मिलीं : स्टडी में 15 दिन के अंदर देश में बीमारियों की स्थिति का आकलन किया गया. इस दौरान कुल 13.1% लोग बीमार मिले. लिंग और क्षेत्र के आधार पर शहरी महिलाएं बीमारियों से ज्यादा प्रभावित दिखीं. ऐसी करीब 16.6% महिलाएं बीमार मिलीं. वहीं ग्रामीण महिलाओं में यह प्रतिशत 13.4 रहा. इसी तरह ग्रामीण इलाकों में विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे पुरुषों की संख्या 11.1% रही. जबकि शहर में 13.4% पुरुष बीमार मिले. यानी ग्रामीण पुरुषों की तुलना में शहरी पुरुष ज्यादा बीमार मिले. इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं. मसलन ग्रामीण शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, तनाव कम लेते हैं.

60 साल से ऊपर की महिलाएं सबसे ज्यादा बीमार : रिपोर्ट के अनुसार 60 साल या इससे अधिक उम्र की महिलाएं ज्यादा बीमार मिलीं. इस एज ग्रुप में महिलाओं का प्रतिशत 45.4 जबकि पुरुषों का 42.5 रहा. यानी बढ़ती उम्र की वजह से कई तरह की बीमारियां भी घेरने लगती हैं. इसी तरह 0 से 4 साल के एज ग्रुप में 9.1% लड़कियां जबकि 10.6% लड़के बीमार मिले. वहीं इसी तरह अन्य एज ग्रुप की बात करें तो 15 से 29 साल, 30 से 44 साल, 45 से 59 साल की उम्र वाले लोगों में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा. डेटा के अनुसार करीब 14.4% महिलाएं बीमार मिलीं, जबकि इसके मुकाबले पुरुषों का प्रतिशत 11.8 रहा.

किस उम्र में कौन सी बीमारियों से जूझ रहे लोग? : रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग आयु वर्ग के लोग अलग-अलग बीमारियों का सामना कर रहे हैं. 0-14 वर्ष वालों में संक्रमण संबंधी शिकायतें ज्यादा मिलीं. इसके बाद इस उम्र वाले लोग पाचन संबंधी दिक्कतों से भी जूझते मिले. 5 से 14 के आयु वर्ग के लोगों में भी यही पैटर्न देखा गया. हालांकि इनमें संक्रमण की दर थोड़ी ज्यादा मिली. वहीं पाचन संबंधी समस्याएं 0 से 14 एज ग्रुप वालों से थोड़ी कम पाई गई. 15 से 29 साल की उम्र वाले लोगों को इंफेक्शन की ज्यादा शिकायतें मिलीं. इनमें पाचन, पोषण, मांसपेशी और हड्डी संबंधी दिक्कतों के अलावा दिल की बीमारियां भी देखने को मिलीं.

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59 साल की उम्र के बाद बढ़ता है दिल का रोग : 30 से 44 साल के लोगों में तरह-तरह के इंफेक्शन की ज्यादा शिकायतें मिलीं. इसके अलावा शरीर की उन प्रणालियों में भी समस्याएं मिलीं जो हार्मोन बनाने और भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती हैं. सांस, तंत्रिकातंत्र, दिल, मांसपेशी और पाचन संबंधी शिकायतें भी मिलीं. इसके बाद 45 से 59 साल की उम्र के महिला-पुरुषों में दिल की बीमारियां ज्यादा मिलीं. इसके अलावा इसी के बराबर हार्मोन निर्माण और भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में अवरोध भी देखने को मिला. इसके अलावा संक्रमण, सांस आदि संबंधी बीमारियां भी मिलीं. वहीं 60 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों में दिल की बीमारियां सबसे ज्यादा थीं. उन्हें अन्य बीमारियां भी थीं. सभी उम्र के लोगों के डेटा के अनुसार लोग दिल, अंतःस्रावी, चयापचय एवं पोषण संबंधी, संक्रमण, सांस संबंधी दिक्कतों से परेशान थे.

शहरी लोग निजी अस्पतालों में ज्यादा कराते हैं इलाज : रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि शहर में आमदनी के ज्यादा साधन होने के कारण बीमार होने पर यहां के काफी लोग निजी अस्पतालों में इलाज कराना ज्यादा पसंद करते हैं. वहीं ग्रामीण इलाकों में गरीबी का स्तर ज्यादा होने के कारण वहां के लोगों को सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराना पड़ता है. हालांकि ओवरऑल रुझान देखें तो शहर के अलावा गांव के लोग भी निजी क्लिनिक को ही ज्यादा महत्व देते हैं. शहर के 44% तो गांव के 43% लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं. शहर के करीब 25% लोग ही सरकारी अस्पतालों का इस्तेमाल करते हैं. जबकि गांवों में यह 35% है. यहां के लोग PHC, CHC जैसे सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करते हैं.