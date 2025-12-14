ETV Bharat / bharat

'आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस', पीएम मोदी ने सिडनी बीच पर हुए हमले की निंदा की

पीएम मोदी ने कहा कि देश आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है.

PM Modi
पीएम मोदी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 7:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए भयानक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की. इस हमले में यहूदी त्योहार हनुक्का का पहला दिन मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया था.

अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस हमले से बहुत सदमे में हैं और भारत के लोगों की ओर से उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. उन्होंने कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ खड़ा है.

भारत की स्थिति को दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है.

एस जयशंकर ने भी घटना की निंदा की
वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी घटना की निंदा की है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा," ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हनुक्का सेलिब्रेशन पर हुए आतंकी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं. हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं."

यहूदी इवेंट में हमला
इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने कंफर्म किया कि रविवार को बॉन्डी बीच पर हो रहे एक यहूदी इवेंट में दो बंदूकधारियों ने 10 से ज्यादा लोगों को गोली मार दी और इस घटना को आतंकवादी हमला बताया. पुलिस ने एक बंदूकधारी को मौके पर ही मार गिराया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध की हालत गंभीर है.

न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर माल लैन्योन ने कहा कि कम से कम 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा कि मरने वालों की संख्या अभी भी "अनिश्चित" है क्योंकि घायल लोग अभी भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं।

यहूदी समुदाय को किया टारगेट
न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने कहा, “यह हमला सिडनी के यहूदी समुदाय को टारगेट करने के लिए किया गया था.” लैन्यन ने कहा कि अधिकारियों ने इस हत्याकांड को उस घटना और इस्तेमाल किए गए हथियारों के आधार पर आतंकवादी हमला घोषित कर दिया, जिसे टारगेट किया गया था.

हनुक्का यहूदी त्योहार की शुरुआत के मौके पर सैकड़ों लोग बोंडी बीच पर चानुका बाय द सी नाम के एक इवेंट के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी गोलीबारी शुरू हो गई. शाम करीब 6 बजकर 45 मिनट पर गोलियां चलने की खबर के बाद कैंपबेल परेड में इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया.

यह भी पढ़ें- Explainer: क्या है हनुक्का फेस्टिवल, जिसके सेलिब्रेशन के दौरान ऑस्ट्रेलिया में हुई फायरिंग? कैसे मनाया जाता है त्योहार

TAGGED:

PM MODI CONDEMNS BEACH ATTACK
SYDNEY BEACH ATTACK
ATTACK IN AUSTRAILIA
ZERO TOLERANCE FOR TERROR
PM MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.