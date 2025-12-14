'आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस', पीएम मोदी ने सिडनी बीच पर हुए हमले की निंदा की
Published : December 14, 2025 at 7:01 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए भयानक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की. इस हमले में यहूदी त्योहार हनुक्का का पहला दिन मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया था.
अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस हमले से बहुत सदमे में हैं और भारत के लोगों की ओर से उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. उन्होंने कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ खड़ा है.
भारत की स्थिति को दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है.
Strongly condemn the ghastly terrorist attack carried out today at Bondi Beach, Australia, targeting people celebrating the first day of the Jewish festival of Hanukkah. On behalf of the people of India, I extend my sincere condolences to the families who lost their loved ones.…— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2025
एस जयशंकर ने भी घटना की निंदा की
वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी घटना की निंदा की है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा," ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हनुक्का सेलिब्रेशन पर हुए आतंकी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं. हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं."
Condemn in the strongest terms the terror attack on Hanukkah celebrations in Bondi beach, Australia.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 14, 2025
Our thoughts are with the victims and their families.
यहूदी इवेंट में हमला
इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने कंफर्म किया कि रविवार को बॉन्डी बीच पर हो रहे एक यहूदी इवेंट में दो बंदूकधारियों ने 10 से ज्यादा लोगों को गोली मार दी और इस घटना को आतंकवादी हमला बताया. पुलिस ने एक बंदूकधारी को मौके पर ही मार गिराया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध की हालत गंभीर है.
न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर माल लैन्योन ने कहा कि कम से कम 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा कि मरने वालों की संख्या अभी भी "अनिश्चित" है क्योंकि घायल लोग अभी भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं।
यहूदी समुदाय को किया टारगेट
न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने कहा, “यह हमला सिडनी के यहूदी समुदाय को टारगेट करने के लिए किया गया था.” लैन्यन ने कहा कि अधिकारियों ने इस हत्याकांड को उस घटना और इस्तेमाल किए गए हथियारों के आधार पर आतंकवादी हमला घोषित कर दिया, जिसे टारगेट किया गया था.
हनुक्का यहूदी त्योहार की शुरुआत के मौके पर सैकड़ों लोग बोंडी बीच पर चानुका बाय द सी नाम के एक इवेंट के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी गोलीबारी शुरू हो गई. शाम करीब 6 बजकर 45 मिनट पर गोलियां चलने की खबर के बाद कैंपबेल परेड में इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया.
