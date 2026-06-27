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भारत ने कभी किसी से अपना धर्म छोड़ने को नहीं कहा: LG मनोज सिन्हा

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि भारत की सभ्यता की पहचान सबको साथ लेकर चलने और सभी धर्मों के सम्मान पर आधारित है. उन्होंने कहा कि देश ने कभी किसी पर कोई धर्म नहीं थोपा या लोगों से अपनी मान्यताएं छोड़ने के लिए नहीं कहा. जब लोग ज़ुल्म से भागकर भारत आए, तो किसी ने उनसे अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा. श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में अंतरधार्मिक संवाद को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा, भारत ने उनका इस संदेश के साथ स्वागत किया, 'अपना धर्म साथ लाओ और हमारे साथ रहो'.

उन्होंने इस सभा को भारत की ज्ञान, बातचीत, सहनशीलता और शांतिपूर्ण साथ रहने की पुरानी परंपराओं की झलक बताया. सिन्हा ने कहा कि भारत ने पुराने समय से ही अलग-अलग सोच, संस्कृति, धर्म और सोच को आपसी सम्मान के साथ फलने-फूलने की जगह दी है.

उन्होंने कहा, "यह वह जमीन है जहां इंसानियत को दया, इज्जत और आपसी सम्मान के साथ साथ रहना सिखाया गया," और कहा कि भारत की सभ्यता ने हमेशा लड़ाई के बजाय विविधता को संघर्ष के बजाय शक्ति का स्रोत माना है.

धर्म की अवधारणा को समझाते हुए सिन्हा ने कहा कि यह धर्म या संप्रदाय से कहीं आगे है और नेकी, ड्यूटी और उन मूल्यों को दिखाता है जो समाज को बनाए रखते हैं.

ऋग्वेद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह पुराना ग्रंथ एक ही परमात्मा को मानता है जो पूरी इंसानियत का है. अथर्ववेद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस किताब में धरती को एक साझा घर के तौर पर दिखाया गया है, जहां अलग-अलग विश्वास और परंपराओं को मानने वाले लोग शांति से एक साथ रहते हैं. सिन्हा ने कहा, "मैं इसे भारतीयता कहता हूं," और कहा कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी इस भावना को हिंदुस्तान का सार बताया था.

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि भारतीय सभ्यता ने हमेशा इस विश्वास को बनाए रखा है कि कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं है और सभी लोग एक ही मानव परिवार के हैं. उन्होंने कहा कि सत्य हमेशा रहने वाला है, जबकि विविधता एक ईश्वरीय आशीर्वाद है.

जम्मू-कश्मीर को भारत की सभ्यता की विरासत का ताज बताते हुए सिन्हा ने कहा कि कश्मीरियत दया, साथ रहने, सहनशीलता और आपसी सम्मान के जरिए भारतीयता के आदर्शों को दिखाती है.

उन्होंने कहा कि इन मूल्यों ने पुराने समय से ही कश्मीर की मिली-जुली संस्कृति को आकार दिया है और आज भी इसके सामाजिक ताने-बाने को बताते हैं.

भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के आने का जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा कि भारत का जवाब टकराव के बजाय बातचीत, संस्कृति लेन-देन और दिमागी सहयोग से था. उन्होंने कहा कि कई संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया, जिससे सभ्यताओं के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान आसान हुआ.

भगवद् गीता का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान हर भक्त को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी पूजा किसी भी रूप में की जाए. यह भारत की इस मान्यता को दिखाता है कि अलग-अलग रास्ते आखिर में एक ही सच तक ले जाते हैं. सताए गए समुदायों को शरण देने के भारत के लंबे इतिहास पर रोशनी डालते हुए, सिन्हा ने कहा कि लोगों से उनका धर्म छोड़ने के लिए कहे बिना उनका स्वागत करना देश की सभ्यता की खासियतों में से एक है.

उन्होंने उर्दू के विकास का भी जिक्र करते हुए कहा कि कई इतिहासकारों का मानना ​​है कि उन्नीसवीं सदी में अपनी मौजूदा पहचान बनाने से पहले इस भाषा को कभी हिंदी के नाम से जाना जाता था.