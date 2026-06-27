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भारत ने कभी किसी से अपना धर्म छोड़ने को नहीं कहा: LG मनोज सिन्हा

एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि यह वह जमीन है जहां इंसानियत को दया, इज्जत और आपसी सम्मान के साथ साथ रहना सिखाया गया.

Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 2:58 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि भारत की सभ्यता की पहचान सबको साथ लेकर चलने और सभी धर्मों के सम्मान पर आधारित है. उन्होंने कहा कि देश ने कभी किसी पर कोई धर्म नहीं थोपा या लोगों से अपनी मान्यताएं छोड़ने के लिए नहीं कहा. जब लोग ज़ुल्म से भागकर भारत आए, तो किसी ने उनसे अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा. श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में अंतरधार्मिक संवाद को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा, भारत ने उनका इस संदेश के साथ स्वागत किया, 'अपना धर्म साथ लाओ और हमारे साथ रहो'.

उन्होंने इस सभा को भारत की ज्ञान, बातचीत, सहनशीलता और शांतिपूर्ण साथ रहने की पुरानी परंपराओं की झलक बताया. सिन्हा ने कहा कि भारत ने पुराने समय से ही अलग-अलग सोच, संस्कृति, धर्म और सोच को आपसी सम्मान के साथ फलने-फूलने की जगह दी है.

उन्होंने कहा, "यह वह जमीन है जहां इंसानियत को दया, इज्जत और आपसी सम्मान के साथ साथ रहना सिखाया गया," और कहा कि भारत की सभ्यता ने हमेशा लड़ाई के बजाय विविधता को संघर्ष के बजाय शक्ति का स्रोत माना है.

धर्म की अवधारणा को समझाते हुए सिन्हा ने कहा कि यह धर्म या संप्रदाय से कहीं आगे है और नेकी, ड्यूटी और उन मूल्यों को दिखाता है जो समाज को बनाए रखते हैं.

ऋग्वेद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह पुराना ग्रंथ एक ही परमात्मा को मानता है जो पूरी इंसानियत का है. अथर्ववेद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस किताब में धरती को एक साझा घर के तौर पर दिखाया गया है, जहां अलग-अलग विश्वास और परंपराओं को मानने वाले लोग शांति से एक साथ रहते हैं. सिन्हा ने कहा, "मैं इसे भारतीयता कहता हूं," और कहा कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी इस भावना को हिंदुस्तान का सार बताया था.

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि भारतीय सभ्यता ने हमेशा इस विश्वास को बनाए रखा है कि कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं है और सभी लोग एक ही मानव परिवार के हैं. उन्होंने कहा कि सत्य हमेशा रहने वाला है, जबकि विविधता एक ईश्वरीय आशीर्वाद है.

जम्मू-कश्मीर को भारत की सभ्यता की विरासत का ताज बताते हुए सिन्हा ने कहा कि कश्मीरियत दया, साथ रहने, सहनशीलता और आपसी सम्मान के जरिए भारतीयता के आदर्शों को दिखाती है.

उन्होंने कहा कि इन मूल्यों ने पुराने समय से ही कश्मीर की मिली-जुली संस्कृति को आकार दिया है और आज भी इसके सामाजिक ताने-बाने को बताते हैं.

भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के आने का जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा कि भारत का जवाब टकराव के बजाय बातचीत, संस्कृति लेन-देन और दिमागी सहयोग से था. उन्होंने कहा कि कई संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया, जिससे सभ्यताओं के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान आसान हुआ.

भगवद् गीता का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान हर भक्त को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी पूजा किसी भी रूप में की जाए. यह भारत की इस मान्यता को दिखाता है कि अलग-अलग रास्ते आखिर में एक ही सच तक ले जाते हैं. सताए गए समुदायों को शरण देने के भारत के लंबे इतिहास पर रोशनी डालते हुए, सिन्हा ने कहा कि लोगों से उनका धर्म छोड़ने के लिए कहे बिना उनका स्वागत करना देश की सभ्यता की खासियतों में से एक है.

उन्होंने उर्दू के विकास का भी जिक्र करते हुए कहा कि कई इतिहासकारों का मानना ​​है कि उन्नीसवीं सदी में अपनी मौजूदा पहचान बनाने से पहले इस भाषा को कभी हिंदी के नाम से जाना जाता था.

उन्होंने अमीर खुसरो को भारत की मिली-जुली संस्कृति और साहित्यिक विरासत में अहम योगदान देने का श्रेय दिया. सिन्हा ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में लड़ाई, असहिष्णुता और अनिश्चितता देखी जा रही है, भारत की सभ्यता की समझ उम्मीद और रास्ता दिखाती है.

उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी की विरासत को याद किया और अलग-अलग धर्मों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए मुगल बादशाह अकबर की कोशिशों का जिक्र किया.

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गुरु नानक देव, योगिनी लल्लेश्वरी और कई संतों और आध्यात्मिक नेताओं को भी श्रद्धांजलि दी, जिनकी शिक्षाओं ने कश्मीर की सांप्रदायिक सद्भाव और मानवीय भाईचारे की परंपराओं को मजबूत किया.

सिन्हा ने कहा कि कश्मीर भारत की साझी आध्यात्मिक विरासत को दिखाता है, जहां मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल, गुरुद्वारे और चर्च आपसी सम्मान और साथ रहने के प्रतीक के तौर पर एक साथ खड़े हैं.

मुहर्रम के शांति से मनाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन यह पक्का करने के लिए पक्का इरादा रखता है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम इज्जत और मेलजोल के साथ हों.

उन्होंने यह भी बताया कि आने वाली श्री अमरनाथ यात्रा पर एक उच्च स्तरीय बैठक आज होगी, जिसमें इंतजामों का रिव्यू किया जाएगा और सालाना तीर्थयात्रा को आसानी से और सुरक्षित तरीके से पूरा किया जाएगा.

एक कश्मीरी कहावत को कोट करते हुए कि ईश्वर एक है, हालांकि उसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, सिन्हा ने जोर दिया कि इंसानियत के साझा आध्यात्मिक मूल्यों को बंटवारे पर जीत मिलनी चाहिए.

महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शब्दों का मतलब तभी निकलता है जब वे काम में दिखते हैं. उन्होंने कहा, "हम जो भी कहते हैं, हमें अपने व्यवहार से दिखाना चाहिए. नहीं तो हमारे शब्दों की कीमत खत्म हो जाती है."

सिन्हा ने उम्मीद जताई कि अंतरधार्मिक संवाद से मिलने वाला संदेश जम्मू-कश्मीर के लोगों को आपसी विश्वास को मजबूत करने, सद्भाव को बढ़ावा देने और शांति और समावेशी विकास के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करेगा.

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