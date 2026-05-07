भारत को सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार : विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा.
By PTI
Published : May 7, 2026 at 6:28 PM IST
नई दिल्ली : भारत ने सीमा पार से होने वाली पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ गुरुवार को आत्मरक्षा के अपने अधिकार को दोहराया और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प लिया.
नई दिल्ली का यह कड़ा संदेश ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘‘आज हम ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं. पूरी दुनिया ने पहलगाम आतंकवादी हमले को देखा. सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया.’’
#WATCH | Delhi | In response to a question by ANI, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, " we are the chair of brics this year. we will be holding several meetings, including foreign ministers' meeting. as far as the confirmation and dates, et cetera, are concerned, we shall be… pic.twitter.com/n2h0AvSJTF— ANI (@ANI) May 7, 2026
उन्होंने अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘दुनिया जानती है कि सीमा पार से होने वाला आतंकवाद लंबे समय से पाकिस्तान की नीति का हिस्सा रहा है. हमें आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है.’’
जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा. पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में, भारत ने पिछले साल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे और कम से कम 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया था.
आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के चलते इस्लामाबाद के साथ तनाव बढ़ गया और पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए, हालांकि उनमें से अधिकतर हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया. दोनों पक्षों के सैन्य अधिकारियों के बीच हॉटलाइन पर हुई बातचीत के बाद 10 मई को संघर्षविराम के लिए सहमति बनी थी.
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