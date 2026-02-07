ETV Bharat / bharat

देश के 30 शहरों में पानी के लिए मचेगा हाहाकार; 16 करोड़ लोग पी रहे गंदा पानी

हैदराबाद : जीवन के लिए पानी 'अमृत' समान है. यह लोगों की बुनियादी जरूरत है. शहरीकरण और औद्योगीकरण ने काफी हद तक इसकी गुणवत्ता को प्रभावित किया है. ग्राउंड वाटर लेवल भी साल दर साल नीचे जा रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 60 करोड़ लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं जबकि 16 करोड़ लोग गंदा पानी पी रहे हैं.

शुद्ध पानी के लिए सरकार करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. देश के करीब 9 राज्यों में पानी की गुणवत्ता खराब है. यहां नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकेल, कोबाल्ट जैसे तत्व मानक से अधिक पाए गए हैं. खराब पानी की वजह से काफी लोगों की मौत भी चुकी है. काफी लोग तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं.

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 जारी की. इसमें देशभर में ग्राउंड वाटर क्वालिटी का पता लगाने के लिए 2023 को बेस ईयर मानकर कुल 15,259 सैंपल इकट्ठा किए गए. साल 2024 में 5 हजार 368 स्टेशनों से ये नमूने लिए गए. इनमें से कुछ मानसून से पहले जबकि कुछ मानसून के बाद के थे.

इनकी जांच अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन में दिए गए स्टैंडर्ड तरीकों से कराई गई. जांच के पीछे का मकसद पीने और खेती के लिए इस्तेमाल होने पानी की गुणवत्ता को अलग-अलग पैरामीटर पर परखना था. जांच में कई राज्यों के पेयजल शुद्ध पाए गए जबकि कई स्टेट में ये काफी प्रदूषित मिले.

शुद्ध पेयजल के मानक क्या हैं?, देश की कितनी आबादी दूषित पानी से परेशान है?, ग्राउंड वाटर लेवल साल दर साल नीचे क्यों जा रहा है?, विश्व के अन्य कौन से देश दूषित पेयजल का सामना कर रहे हैं. सरकार वाटर क्वालिटी को सुधारने के लिए क्या उपाय कर रही है?. ये जानने के लिए पढ़िए ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट..

जांच में क्या निकला, किन राज्यों का पानी सबसे शुद्ध? : जांच में अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के 100% नमूने BIS (भारतीय मानक ब्यूरो ) के अनुरूप पाए गए. यानी यहां का पानी पूरी तरह शुद्ध है. लिहाजा ये पीने और फसलों की सिंचाई के लिए काफी उपयुक्त है. यहां के लोगों को दूषित पानी से होने वाली बीमारियों को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है.

कम आबादी और कम औद्योगीकरण के कारण यहां पानी की गुणवत्ता ठीक है. इन राज्यों में इंडस्ट्रियल कचरे और शहरी प्रदूषण का दबाव कम है. मानसून में होने वाली ज्यादा बारिश सतह और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद करती है. यहां सीमित खेती होती है. मतलब फर्टिलाइजर/पेस्टीसाइड का प्रयोग कम किया जाता है.

किन राज्यों का पानी है खराब? : राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में नाइट्रेट मानक से अधिक पाया गया. लवणता (Salinity) भी ज्यादा मिली. पूर्वी राज्य यानी असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम आदि और उत्तर-पूर्वी राज्यों में आयरन, मैंगनीज और आर्सेनिक पाए गए हैं. कुल 9 राज्यों में पानी की गुणवत्ता खराब है.

25% स्टेशन (जहां से नमून लिए गए थे) BIS के मानकों पर खरे नहीं उतरे. मतलब यहां पानी की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई. सैंपलों की जांच में बड़ी चिंताएं सामने आईं. ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट, फ्लोराइड और EC (Electrical Conductivity) की मात्रा ज्यादा मिली. करीब 20.7% सैंपल में नाइट्रेट तय मानक से ज्यादा पाए गए. 8.05% सैंपल में फ्लोराइड का स्तर ज्यादा मिला.

लगभग 20.7% सैंपल नाइट्रेट की तय लिमिट से ज्यादा थे, जबकि 8.05% सैंपल में फ्लोराइड का लेवल मानक से ज्यादा था. 7.23% सैंपल EC से दूषित पाए गए. राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में नेचुरल हाइड्रोकेमिकल प्रोसेस की वजह से क्लोराइड सांद्रता (Concentration) ज्यादा है.

पानी में किस तरह का मिला प्रदूषण?

नाइट्रेट : काफी सैंपलों की जांच में नाइट्रेट ज्यादा पाए गए. नाइट्रेट पानी में आसानी से घुलकर गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है. यह खेती, सेप्टिक टैंकों आदि से रिसकर भूजल और सतही जल में मिल जाता है. इससे पानी विषैला हो जाता है. इसके पीछे का कारण कचरे का गलत तरीके से निपटारा है. इसके अलावा अन्य भी कई कारण हैं.

फ्लोराइड : जांच में यह पाया गया कि पानी में फ्लोराइड का ज्यादा होना कुदरती है. इसके लिए कोई खास वजह जिम्मेदार नहीं है. यह जमीन या रेत के नीचे स्थित क्रिस्टलीय व कठोर चट्टानों और पानी की परस्पर क्रिया से जुड़ा है.

इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी (EC) : EC की मात्रा मानक से ज्यादा होने पर पानी खारा हो जाता है. सूखे और कम बारिश वाले राज्यों में यह ज्यादा देखने को मिलता है. राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में पानी मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं.

इन धातुओं के कारण दूषित हो रहा पानी : पानी में आर्सेनिक का होना काफी समय से चिंता का विषय है. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जिन जमीनों से होकर गुजरती हैं, खास तौर पर वहां यह समस्या ज्यादा है. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी कभी-कभार यूरेनियम मानक से ज्यादा पाए गए हैं.

असम, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों के पानी में गैंगनीज की मात्रा ज्यादा पाई गई है. वहीं पूरे देश में कॉपर का लेवल लगातार तय लिमिट के अंदर पाया गया.

बारिश से पानी की गुणवत्ता में आता है सुधार : मानसून सीजन में बारिश के दौरान कई जगहों पर पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार देखा गया. जबकि कई जगहों पर क्वालिटी में गिरावट भी देखी गई. ऐसे में ग्राउंड वाटर के लिए कई राज्यों में बारिश फायदेफंद साबित होती है. जबकि कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचाती है.

क्या फसलों की सिंचाई के लिए सही है पानी? : 98.9% सैंपल की जांच में SAR (Sodium Adsorption Ratio) 26 रिकॉर्ड किया गया. इससे साबित होता है कि काफी जगहों पर सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर की क्वालिटी काफी हद तक सही है. केवल 1.11% सैंपल में तय लिमिट से SAR ज्यादा पाए गए. सबसे ज्यादा SAR वैल्यू बिहार में (505 तक) पाया गया. इसी कड़ी में दिल्ली में 179.8 तक जबकि राजस्थान में 72.6 तक देखी गई, इससे पता चलता है कि यहां कई लोकल एरिया ऐसे हैं जहां सोडियम का खतरा ज्यादा है.

किन राज्यों के पानी में ज्यादा है RSC? : एकत्र किए गए सभी सैंपलों की जांच में यह पता चला है कि पूरे देश के 11.27% सैंपल में RSC (Residual Sodium Carbonate) की मात्रा (2.5 meq/L) ज्यादा है. कई राज्यों को सोडियम की अधिकता से परेशान होना पड़ सकता है. दिल्ली में 51.11%, उत्तराखंड में 41.94%, आंध्र प्रदेश में 26.87%, पंजाब में 24.60% और राजस्थान में 24.42% में तय लिमिट से ज्यादा RSC के मामले सामने आए, यह इन राज्यों के लिए चिंता की बात है.

हरियाणा में 15.54%, कर्नाटक में 13.32%, उत्तर प्रदेश में 13.65% और तेलंगाना में 11.76% में इसकी मात्रा ज्यादा देखने को मिली. इससे सोडियम और मिट्टी के खराब होने के खतरे की वजह से यहां का पानी सिंचाई के लिए सही नहीं है.

किन राज्यों में खराब है पानी? : राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दूषित पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. यहां नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम और खारेपन की मात्रा बहुत ज्यादा है. राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के पानी में भी काफी गंदगी नजर आती है. पंजाब और गुजरात के भी हालात ठीक नहीं हैं.

क्वालिटी खराब मिलने पर क्या कदम उठाए जाते हैं ? : पानी की गुणवत्ता खराब मिलने पर केंद्र सरकार के विभाग ICAR (Indian Council of Agricultural Research), DDWS (Department of Drinking Water and Sanitation), CPCB (Central Pollution Control Board), MOHUA (Ministry of Housing and Urban Affairs) और GSI (Geological Survey of India) की ओर से संबंधित राज्यों को अलर्ट किया जाता है. दो सप्ताह के अंतराल पर भी रिपोर्ट साझा की जाती है.