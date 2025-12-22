दुनिया को भारत का तोहफा: कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वागत करता मालाबार से एक हिंदी एंथम
2030 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने की तैयारी कर रहे भारत ने दुनिया को एक तोहफा दिया है. एक हिंदी एंथम कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वागत करेगा.
कोझिकोड (केरल): जैसे-जैसे भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने की तैयारी कर रहा है. केरल के मालाबार से एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट देश के उत्साह को और बढ़ा रहा है. कोझिकोड के रहने वाले और मालाबार क्रिश्चियन कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पहले हेड रहे प्रो वशिष्ठ ने अहमदाबाद में होने वाले इस बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के स्वागत के लिए एक हिंदी गाना बनाया है. यह गाना उनके पुराने स्टूडेंट, साई गिरिधर ने बनाया और गाया है. यह म्यूजिकल क्रिएशन केरल के लोगों की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक प्यार भरा ट्रिब्यूट है, जो दूसरी बार भारत लौट रहे हैं.
प्रो. वशिष्ठ ने अपने हिंदी लिरिक्स का मतलब समझाते हुए कहा, "गाना गेम्स को दुनिया के लिए भारत का तोहफा बताते हुए शुरू होता है. यह युवाओं का जश्न है, जहां अलग-अलग देशों के युवा हाथ मिलाते हैं. बॉर्डर और कल्चर से परे, यह प्यार और दोस्ती का जमावड़ा है. भारतीय होने के नाते, हम सभी युवाओं के इस त्योहार का आनंद ले सकते हैं और उसका स्वागत कर सकते हैं. शांति के कॉमनवेल्थ गेम्स में आपका स्वागत है."
भारत की दूसरी मेजबानी: कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के दिल्ली गेम्स के बाद 20 साल के गैप के बाद भारत लौट रहे हैं. गुजरात का अहमदाबाद 2030 के लिए प्राइमरी होस्ट शहर होगा. खेल जगत की 72 ताकतवर टीमों के एथलीट इस बड़े इवेंट में हिस्सा लेंगे.
गेम्स का इतिहास संक्षेप में: बता दें कि पहले गेम्स 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे. इसमें 11 देशों के एथलीट ने हिस्सा लिया था.
इतने सालों में, इवेंट का नाम बदला है.
1930 – 1950: ब्रिटिश एम्पायर गेम्स
1954 – 1966: ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स
1970 – 1974: ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स
1978 से: कॉमनवेल्थ गेम्स दूसरे विश्व युद्ध की वजह से 1942 और 1946 में गेम्स नहीं हुए. इसमें हिस्सा लेने वालों में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य देश और उनके इलाके शामिल हैं.
अभी, 72 टीमें हिस्सा लेती हैं. खास बात यह है कि यूनाइटेड किंगडम एक टीम के तौर पर मुकाबला नहीं करता; बल्कि, यह चार अलग-अलग टीमें उतारता है: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड.
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ही ऐसे देश हैं. इन देशों ने शुरुआत से हर एडिशन में हिस्सा लिया है. अब तक, 9 देशों के 20 शहरों ने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए हैं.
वर्षों से गेस के मेजबान शहर
|साल
|शहर
|देश
|1930
|हैमिल्टन
|कनाडा
|1934
|लंदन
|इंग्लैंड
|1950
|ऑकलैंड
|न्यूजीलैंड
|1966
|किंग्स्टन
|जमैका
|1998
|कुआलालंपुर
|मलेशिया
|2010
|दिल्ली
|भारत
|2018
|गोल्ड कोस्ट
|ऑस्ट्रेलिया
|2022
|बर्मिंघम
|इंग्लैंड
2026 के गेम्स स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे. इसके बाद 2030 के गेम्स, भारत के अहमदाबाद में होंगे. ऑस्ट्रेलिया के नाम सबसे ज़्यादा बार 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने का रिकॉर्ड है.
