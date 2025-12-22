ETV Bharat / bharat

दुनिया को भारत का तोहफा: कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वागत करता मालाबार से एक हिंदी एंथम

कोझिकोड (केरल): जैसे-जैसे भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने की तैयारी कर रहा है. केरल के मालाबार से एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट देश के उत्साह को और बढ़ा रहा है. कोझिकोड के रहने वाले और मालाबार क्रिश्चियन कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पहले हेड रहे प्रो वशिष्ठ ने अहमदाबाद में होने वाले इस बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के स्वागत के लिए एक हिंदी गाना बनाया है. यह गाना उनके पुराने स्टूडेंट, साई गिरिधर ने बनाया और गाया है. यह म्यूजिकल क्रिएशन केरल के लोगों की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक प्यार भरा ट्रिब्यूट है, जो दूसरी बार भारत लौट रहे हैं.

प्रो. वशिष्ठ ने अपने हिंदी लिरिक्स का मतलब समझाते हुए कहा, "गाना गेम्स को दुनिया के लिए भारत का तोहफा बताते हुए शुरू होता है. यह युवाओं का जश्न है, जहां अलग-अलग देशों के युवा हाथ मिलाते हैं. बॉर्डर और कल्चर से परे, यह प्यार और दोस्ती का जमावड़ा है. भारतीय होने के नाते, हम सभी युवाओं के इस त्योहार का आनंद ले सकते हैं और उसका स्वागत कर सकते हैं. शांति के कॉमनवेल्थ गेम्स में आपका स्वागत है."

भारत की दूसरी मेजबानी: कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के दिल्ली गेम्स के बाद 20 साल के गैप के बाद भारत लौट रहे हैं. गुजरात का अहमदाबाद 2030 के लिए प्राइमरी होस्ट शहर होगा. खेल जगत की 72 ताकतवर टीमों के एथलीट इस बड़े इवेंट में हिस्सा लेंगे.

दुनिया को भारत का तोहफा है ये तिरंगा. (ETV Bharat)

गेम्स का इतिहास संक्षेप में: बता दें कि पहले गेम्स 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे. इसमें 11 देशों के एथलीट ने हिस्सा लिया था.

इतने सालों में, इवेंट का नाम बदला है.