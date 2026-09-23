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महिला बराबरी में नेपाल-बांग्लादेश से पिछड़ा भारत; UAE संसद में 100% समानता, इंडिया में कितना?

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की लेटेस्ट लिस्ट में भारत का स्थान 145 देशों में 131वां. चीन भी टॉप 100 में नहीं.

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महिला बराबरी में नेपाल-बांग्लादेश, मालदीव-भूटान से पिछड़ा भारत. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 4:26 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 4:55 PM IST

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हैदराबाद: WEF Gender Gap Report: देश या समाज के विकास की रफ्तार को बढ़ाने में लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वेलिटी (Gender Equality) को एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है. लेकिन, भारत लैंगिग समानता के मामले में तेजी नहीं दिखा पा रहा है. विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की लेटेस्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 रिपोर्ट में भारत को 145 देश में 131वां स्थान मिला है.

जो बताता है कि देश में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक अवसरों में पुरुषों के समान अवसर नहीं मिल रहा है. रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में भी लेंगिक समानता भारत से बेहतर है. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए विस्तार से समझते हैं कि देश की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीतिक में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी की स्थिति क्या है?

दुनिया का जेंडर गैप 69.2%: विश्व आर्थिक मंच (WEF) की ओर से हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 जारी की गई है. इसके अनुसार, दुनिया ने अपने लैंगिक अंतर यानी जेंडर गैप को 69.2% तक कर लिया है. जो पिछली रिपोर्ट यानी 2025 में 68.8% था.

यानी पिछले साल के मुकाबले दुनिया भर में 0.4 प्रतिशत अंक का मामूली सुधार हुआ है. लेकिन, अभी भी पूर्ण समानता हासिल करने में दुनिया को लगभग 120 साल का समय लगने का अनुमान है. जबकि, 2025 की रिपोर्ट में वैश्विक जेंडर गैप में पूर्ण समानता आने का अनुमानित समय 123 साल बताया गया था. लेटेस्ट रिपोर्ट में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है.

भारत के जेंडर गैप पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सुधार.
भारत के जेंडर गैप पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सुधार. (Photo Credit; Getty Images)

भारत के स्कोर में सुधार, पर रैंकिंग 131वीं: WEF की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्कोर 64.1% था, जो 2026 में मामूली सुधार के साथ 64.5% हुआ है. स्कोर में तो थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन, इससे रैंकिंग में कोई असर नहीं पड़ा. दरअसल, दुनिया के अन्य देशों ने भारत के मुकाबले काफी तेजी से सुधार किए. इसके चलते भारत की वैश्विक रैंकिंग 2025 और 2026, दोनों ही साल 131वें स्थान पर टिकी रही.

शिक्षा-स्वास्थ्य में स्थिति बेहतर, राजनीति-रोजगार में चिंताजनक: ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 मुख्य रूप से 4 मानकों पर तैयार की गई है. इनमें आर्थिक भागीदारी और अवसर (Economic Participation and Opportunity), शैक्षिक उपलब्धियां (Educational Attainment), स्वास्थ्य और जीवन रक्षा (Health and Survival), राजनीतिक अधिकारिता (Political Empowerment) शामिल हैं.

हेल्थ एंड सर्वाइवल में स्कोर 95.6%: स्वास्थ्य और सर्वाइवल क्षेत्र में भारत का स्कोर 95.6% रहा, जो बताता है कि इस सेगमेंट में देश पूर्ण समानता के करीब है. यह एक सकारात्मक संकेत है. इसके अलावा शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में 96.6% का स्कोर रहा. जो अच्छे प्रदर्शन की ओर इशारा कर रहा है. यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता का अंतर काफी कम हुआ है.

पॉलीटिकल एम्पावरमेंट में स्कोर 24.5%: वहीं, राजनीतिक अधिकारिता में स्कोर 24.5% रहा, जो बताता है कि देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी बहुत कम है. भारत के लिए सबसे अधिक चिंता का क्षेत्र आर्थिक भागीदारी और अवसर का है. इसमें स्कोर 41.2% रहा. जो बताता है कि लेबर फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी, समान काम के लिए समान वेतन और नेतृत्व वाले पदों पर महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी कम है.

बांग्लादेश-नेपाल, मालदीव-भूटान भारत से आगे, पाकिस्तान काफी पीछे: पड़ोसी देशों की तुलना में भी भारत की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है. चीन, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश रैंकिंग के मामले में भारत से बेहतर स्थिति में हैं. बांग्लादेश 71.2% स्कोर के साथ 79वें स्थान पर है. चीन 68.3% स्कोर के साथ 106वें स्थान पर, मालदीव 66.9% स्कोर के साथ 119वें स्थान पर, नेपाल 66.9% स्कोर के साथ 120वें स्थान पर, भूटान 66.3% के स्कोर के साथ 121वें स्थान पर और श्रीलंका 64.6% के स्कोर के साथ 129वें स्थान पर है. पड़ोसी देशों में सिर्फ पाकिस्तान, भारत से पीछे है. पाकिस्तान 59.5% स्कोर के साथ 143वें स्थान पर है, जबकि भारत 64.5% स्कोर के साथ 131वें स्थान पर है.

बांग्लादेश की रैंकिंग में 55 स्थानों की बड़ी गिरावट की वजह क्या: ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में बांग्लादेश की रैंकिंग में 55 स्थानों की भारी गिरावट देखने को मिली है. 2025 की रिपोर्ट में बांग्लादेश का कुल जेंडर पैरिटी स्कोर 77.5% और स्थान 24वां था. लेकिन, 2026 की रिपोर्ट में स्कोर गिरकर 71.2% पर आ गया और रैंकिंग 79वीं हो गई. यह स्थिति वैश्विक स्तर पर इस साल किसी भी देश द्वारा दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट में से एक है.

इसका मुख्य कारण उसके राजनीतिक सशक्तिकरण स्कोर है जो पिछले साल के 72.1% से तेजी से घटकर 50.9% रह गया. दरअसल, 2024 में बांग्लादेश की संसद भंग होने के बाद जो नई संसद का गठन हुआ, उसमें महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व मात्र 2.4% ही रह गया, जो बांग्लादेश के इतिहास में सबसे कम (ऑल टाइम लो) है.

भारत के पड़ोसी देशों में जेंडर गैप कितना?
भारत के पड़ोसी देशों में जेंडर गैप कितना? (Photo Credit; Getty Images)

UAE में महिलाओं का संसदीय प्रतिनिधित्व 100% स्कोर: ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का राजनीतिक अधिकारिता (Political Empowerment) का स्कोर 37.2% (0.372) है. इस स्कोर के साथ यूएई इस विशिष्ट श्रेणी में वैश्विक स्तर पर 32वें स्थान पर है और अपने मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में सबसे आगे है. रिपोर्ट के अनुसार, यूएई ने अपनी संसद, जिसे फेडरल नेशनल काउंसिल (FNC) कहा जाता है, में महिलाओं की भागीदारी में 100% का स्कोर हासिल किया है.

40 सदस्यीय यूएई संसद में 20 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व: यूएई ने संसदीय प्रतिनिधित्व में पूर्ण लैंगिक समानता हासिल की है. यानी संसद में महिलाओं और पुरुषों की संख्या बिल्कुल बराबर 50-50% है. FNC में कुल 40 सीटें हैं. इनमें से 20 सीटों पर महिलाएं और 20 पर पुरुष होते हैं. दरअसल, यूएई के राष्ट्रपति ने साल 2018 में एक ऐतिहासिक निर्देश जारी करके संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण अनिवार्य कर दिया था. यूएई की संसद में संख्या तो महिला-पुरुष की बराबर है लेकिन, कैबिनेट में महिलाओं की संख्या शून्य के बराबर है.

आईसलैंड पहले और फिनलैंड दूसरे पायदान पर कैसे: ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में आइसलैंड 93% स्कोर के साथ पहले और फिनलैंड 87.2% स्कोर के साथ दूसरे पायदान पर है. दरअसल, इन नॉर्डिक (Nordic) देशों ने समानता को केवल एक विचार नहीं, बल्कि अपने कानून, बजट और संस्कृति का हिस्सा बना लिया है. जैसे, आइसलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर समान काम के लिए समान वेतन देना कानूनी रूप से अनिवार्य है.

मां को ही नहीं, पिता को भी यहां मिलती लंबी छुट्टी: दोनों देश में बच्चे के जन्म पर केवल मां को ही नहीं, बल्कि पिता को भी अनिवार्य और लंबी छुट्टियां (Paid Parental Leave) मिलती है. दोनों देश की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी मजबूत है. आइसलैंड की संसद में तो लगभग आधी सदस्य महिलाएं हैं. यहां लंबे समय तक महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रही हैं. यही नहीं, कॉरपोरेट कंपनियों के बोर्ड रूम में महिलाओं के लिए 40% कोटा अनिवार्य है. इसके चलते शीर्ष पदों पर महिलाओं की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है.

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Last Updated : September 23, 2026 at 4:55 PM IST

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