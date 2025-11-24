ETV Bharat / bharat

इंडिया गेट पर प्रदूषण प्रोटेस्ट में नक्सली हिडमा के पोस्टर दिखाने वालों पर एक्शन, 22 गिरफ्तार, दो के खिलाफ FIR दर्ज

नई दिल्ली: रविवार को इंडिया गेट पर प्रदूषण के नाम पर कुछ युवा विरोध प्रदर्शन करने उतरे. लेकिन ये प्रदर्शन उस वक्त हिंसक बन गया जब प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस के जवानों पर मिर्ची वाले स्प्रे किए गए. सिर्फ इतना नहीं नहीं ये विरोध प्रदर्शन अब बड़ा मामला बन गया है क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगा दिए. प्रदर्शनाकारी युवाओं में से कुछ ने हिडमा के नाम के पोस्टर लिए हुए थे.

दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई

सोमवार को दिल्ली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया. दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस के दो थानों में एफआईआर दर्ज की गई है. दिल्ली के कर्तव्यपथ थाने में 6 मेल प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है, जिन पर BNS की धारा 74, 79, 105(2), 132, 221, 223, 6 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं दूसरी FIR संसद मार्ग थाने में दर्ज की गई है जिसमे अन्य प्रदर्शनकारी अरेस्ट हैं इन पर BNS की धारा 223A, 132,221, 121 A, 126 (2), 3 (5) के तहत FIR दर्ज की गई है.

डीसीपी देवेश कुमार महला (ETV BHARAT)

नई दिल्ली डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा, “कुछ प्रदर्शनकारी सी-हेक्सागन में घुस गए और आवाजाही रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की. हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनके पीछे कई एबुलेंस फंसी हुई हैं और उन्हें इमरजेंसी मदद की जरूरत है, लेकिन वे बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए. पुलिसकर्मियों को लगा कि स्थिति हाथापाई तक बढ़ सकती है और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने की सलाह दी. अधिकारी ने कहा, “उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया, बैरिकेड तोड़ दिए, सड़क पर आ गए और वहीं बैठ गए. जब ​​हमारी टीमें उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थीं, तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने मिर्च स्प्रे से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. तीन से चार को जलन हुई और उनका इलाज चल रहा है.