भारत-फ्रांस ट्रेड डील से पहले जानिए दोनों देशों के बीच कैसे रहे हैं संबंध, कब-कब हुआ बड़ा समझौता?

हैदराबाद : भारत और फ्रांस के लिए आज का दिन बेहद खास है.दोनों देशों के बीच बड़ी ट्रेड डील होने जा रही है. इसके लिए फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों भारत आए हैं. यह पहला मौका नहीं है जब दोनों देशों के बीच इस तरह की डील होने जा रही है. ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है. देश की आजादी के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते काफी मधुर रहे हैं.

यूरोपियन यूनियन में नीदरलैंड और जर्मनी के बाद फ्रांस भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. साल 2024-25 में फ्रांस को भारत ने 70,882.68 करोड़ रुपये के सामानों का एक्सपोर्ट किया था. दोनों देशों के बीच यह द्विपक्षीय व्यापार कई साल पुराना है.

27 जनवरी 2026 को इंडिया-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद फ्रांस के साथ भारत का रिश्ता और मजबूत होने की उम्मीद है. इस रिपोर्ट में हम दोनों देशों के रिश्तों के बारे में बताएंगे. उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे. यह भी जानेंगे कि कब-कब फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं?.

भारत-फ्रांस के रिश्ते की बड़ी उपलब्धियां : साल 1947 में आजादी के बाद भारत ने फ्रांस के साथ डिप्लोमैटिक रिश्ते बनाए. तब से उनके बीच करीबी और दोस्ताना रिश्ते रहे हैं. 1960 के दशक में फ्रांस ने भारत को श्रीहरिकोटा लांच साइट बनाने में मदद की. इसके बाद लिक्विड इंजन डेवलपमेंट और पेलोड की होस्टिंग में मदद की. भारत और फ्रांस का स्पेस के क्षेत्र में ISRO और फ्रेंच स्पेस एजेंसी सेंटर नेशनल डी एट्यूड्स स्पैटियल्स (CNES) के बीच 50 साल से ज्यादा समय से सहयोग का एक शानदार इतिहास रहा है.

1965 में फ्रांस उन पहले पश्चिमी देशों में से एक था जिसने 1965 की लड़ाई के लिए भारत और पाकिस्तान पर लगे हथियारों के बैन को हटा दिया था. साल 1971 की लड़ाई के दौरान फ्रांस ने भारत की चिंताओं को सही ठहराया था. 1976 में इंडिया-फ्रांस जॉइंट कमिटी फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन (JCETC) बनाई गई. साल 1998 में 26 जनवरी को शुरू हुई फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के लिए किसी पश्चिमी देश के साथ पहली और यूरोपियन यूनियन के बाहर फ्रांस के लिए पहली पार्टनरशिप थी.

न्यूक्लियर टेस्ट का भी किया सपोर्ट : फ्रांस ने दूसरे पश्चिमी देशों के बैन के बावजूद भारत के न्यूक्लियर टेस्ट का भी सपोर्ट किया था. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में दोनों देशों का मुख्य विजन था कि एक मजबूत और बेहतर बाइलेटरल कोऑपरेशन के जरिए अपनी-अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ाया जाए. साल 2000 में भारत में फ्रेंच कंपनियों और फ्रांस में भारतीय कंपनियों के लिए एक फास्ट-ट्रैक सिस्टम शुरू करने के लिए एक जॉइंट अनाउंसमेंट साइन किया गया.

फ्रांस से भारत को मिले 36 राफेल : साल 2008 में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन हुए. यह ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड में भारत के फिर से जुड़ने की दिशा में एक अहम कदम था. साल 2015 में राफेल फाइटर जेट के लिए इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट को फाइनल किया गया. साल 2022 में फ्रांस द्वारा 2022 तक भारत को 36 राफेल विमानों की डिलीवरी दी गई. साल 2025 में डिफेंस पार्टनरशिप में अहम कामयाबियों में P-75 स्कॉर्पीन प्रोजेक्ट भी शामिल है. इसकी आखिरी और छठी सबमरीन जनवरी में इंडियन नेवी में शामिल की गई.

साल 2026 में 12 फरवरी को इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने इंडियन एयर फोर्स (IAF) के लिए 30 अरब की लागत से 114 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने को मंजूरी मिली.

साल 2024-25 में फ्रांस को भेजे गए थे ये सामान : मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल और उनके डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट (बिटुमिनस सब्सटेंस मिनरल वैक्स) साल 2024 से 25 के दौरान भारत से फ्रांस भेजे गए थे. इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट और उनके पार्ट्स भी भेजे गए थे. इनमें साउंड रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेज और साउंड रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर और पार्ट्स शामिल थे, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और उनके पार्ट्स भी भेजे गए थे.

फ्रांस से भारत ने मंगाए थे ये सामान : साल 2024-2025 में फ्रांस से भारत ने एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और उसके पार्ट्स मंगाए थे. न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेज, उसके पार्ट्स भी वहां से मंगाए गए थे. इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट और उसके पार्ट्स भी आए थे. टेलीविजन इमेज और साउंड रिकॉर्डर, ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक सिनेमैटोग्राफिक मेजरिंग, चेकिंग प्रिसिजन, मेडिकल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आदि भी मंगाए गए थे.

भारत में फ्रांस का कितना है इन्वेस्टमेंट? : फ्रांस भारत के लिए FDI (Foreign Direct Investment ) का एक बड़ा सोर्स बनकर उभरा है. भारत में पहले से ही 1 हजार से ज्यादा फ्रेंच कंपनियां मौजूद हैं. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के डेटा के मुताबिक अप्रैल 2000 से मार्च 2025 तक फ्रांस ने कुल 9 अरब 79 करोड़ का निवेश किया है. यह भारत में कुल FDI इनफ्लो का 1.61% है.