ETV Bharat / bharat

भारत-फ्रांस की तकनीक से सुलझेंगे दिमाग के रहस्य, एम्स पहुंचेंगे राष्ट्रपति मैक्रों

फ्रांस लंबे समय से न्यूरो-इमेजिंग और एडवांस एमआरआई के क्षेत्र में अग्रणी रहा है. इससे पहले भी फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल एम्स का दौरा कर चुके हैं.

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 16, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक रिश्तों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हेल्थकेयर के नए अध्याय जुड़ने जा रहे हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 18 फरवरी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली का दौरा करेंगे. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा अनुसंधान, विशेषकर मस्तिष्क स्वास्थ्य (ब्रेन हेल्थ) और उन्नत एमआरआई तकनीकों में एआई के उपयोग को बढ़ावा देना है.

राष्ट्रपति मैक्रों एम्स में आयोजित हाई-लेवल यूनिवर्सिटी एंड साइंटिफिक मीटिंग्स कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. दोपहर के समय होने वाले इस दौरे में वे भारत और फ्रांस के शीर्ष वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं से संवाद करेंगे. इस दौरान मैक्रों एम्स के छात्रों से भी रूबरू होंगे, जो भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए एआई आधारित समाधानों पर काम कर रहे हैं.

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (ETV Bharat)

ब्रेन हेल्थ और एआई पर केंद्रित होगी चर्चा: बैठक का मुख्य केंद्र यह होगा कि कैसे मशीन लर्निंग और उन्नत इमेजिंग तकनीकों के जरिए मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस और अन्य मानसिक रोगों का समय रहते पता लगाया जा सके. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ विशेषज्ञों की कमी है, एआई आधारित एमआरआई तकनीकें डॉक्टरों को सटीक निर्णय लेने में क्रांतिकारी मदद दे सकती हैं. डॉक्टरों का मानना है कि एआई केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि मरीजों की जान बचाने का एक सटीक जरिया बन सकता है। फ्रांस के साथ यह सहयोग इमेजिंग डेटा के विश्लेषण को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

न्यूरो-इमेजिंग में फ्रांस बनेगा मददगार: इस अंतरराष्ट्रीय पहल में केवल एम्स ही नहीं, बल्कि कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं. आईआईटी दिल्ली तकनीकी सहयोग और एल्गोरिदम विकास के लिए सहयोग करेगा. सार्बोन यूनिवर्सिटी फ्रांस की ओर से शैक्षणिक और शोध नेतृत्व करेगा. पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट, मस्तिष्क अनुसंधान में वैश्विक विशेषज्ञता साझा करने के लिए मदद करेगा.

फ्रांस लंबे समय से न्यूरो-इमेजिंग और एडवांस एमआरआई के क्षेत्र में अग्रणी रहा है. इससे पहले भी फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल एम्स का दौरा कर चुके हैं. राष्ट्रपति मैक्रों की इस यात्रा से इन चर्चाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा. एआई तकनीक की मदद से शुरुआती स्तर पर बीमारियों की पहचान संभव होगी, जिससे उपचार की लागत कम होगी और सफलता की दर बढ़ेगी. यह दौरा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि भारत के 'इंडियाएआई मिशन' और फ्रांस की तकनीकी विशेषज्ञता के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगा. उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा के दौरान स्वास्थ्य अनुसंधान को लेकर कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी मुहर लग सकती है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI AIIMS
PRESIDENT MACRON TO VISIT AIIMS
AI IMPACT SUMMIT 2026
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026
INDIA FRANCE TECHNOLOGY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.