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भारत-फ्रांस संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, पेरिस में स्वामीनारायण हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर बोले- पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-फ्रांस के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, और यह रणनीतिक साझेदारी खास तौर पर इसलिए विशेष है क्योंकि यह लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृति और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है.

पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के वर्चुअल उद्घाटन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि यह भव्य मंदिर सदियों तक दोनों देशों के बीच सहयोग और मौके का प्रतीक बना रहेगा. उन्होंने कहा, 'हाल के सालों में भारत और फ्रांस के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं. मेरे दोस्त राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर, दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं.'

प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी, एआई, और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक, भारत और फ्रांस नई रफ्तार और एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हम 2026 को भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तौर पर भी मना रहे हैं. यह रणनीतिक साझेदारी खास तौर पर इसलिए खास है क्योंकि यह हमारे लंबे समय से चले आ रहे कल्चरल और पॉलिटिकल रिश्तों की मजबूत नींव पर टिकी है.'

पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों भारत और फ्रांस के बीच जॉइंट वेंचर की संभावनाओं के बारे में बहुत चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि फ्रांस में भारतीय सैनिकों का बलिदान आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है. उन्होंने कहा, 'भाषा के शौकीन लोग यह भी जानते हैं कि संस्कृत को पॉपुलर बनाने में फ्रेंच स्कॉलर्स ने कितना अहम रोल निभाया. रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद पर रोमां रोलां की लिखी बातों ने हमारे समाज को करीब लाया.'

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि पेरिस से पुडुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम तक 'द मदर' की आध्यात्मिक यात्रा ने अनगिनत भारतीय और फ्रेंच साधकों को प्रेरित किया है. उन्होंने कहा कि दशकों पहले, श्रील प्रभुपाद स्वामी ने भी फ्रांस का दौरा किया था, जिससे इस्कॉन के जरिए आध्यात्मिक कनेक्शन का एक नया चैप्टर शुरू हुआ.