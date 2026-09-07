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भारत-फ्रांस संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, पेरिस में स्वामीनारायण हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर बोले- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि स्वामीनारायण मंदिर उन संभावनाओं में एक नया आयाम जोड़ता है. यह 'मेड इन इंडिया' और 'बिल्ट इन फ्रांस' है.

PM MODI SWAMINARAYAN TEMPLE PARIS
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 7:49 AM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-फ्रांस के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, और यह रणनीतिक साझेदारी खास तौर पर इसलिए विशेष है क्योंकि यह लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृति और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है.

पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के वर्चुअल उद्घाटन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि यह भव्य मंदिर सदियों तक दोनों देशों के बीच सहयोग और मौके का प्रतीक बना रहेगा. उन्होंने कहा, 'हाल के सालों में भारत और फ्रांस के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं. मेरे दोस्त राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर, दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं.'

प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी, एआई, और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक, भारत और फ्रांस नई रफ्तार और एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हम 2026 को भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तौर पर भी मना रहे हैं. यह रणनीतिक साझेदारी खास तौर पर इसलिए खास है क्योंकि यह हमारे लंबे समय से चले आ रहे कल्चरल और पॉलिटिकल रिश्तों की मजबूत नींव पर टिकी है.'

पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों भारत और फ्रांस के बीच जॉइंट वेंचर की संभावनाओं के बारे में बहुत चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि फ्रांस में भारतीय सैनिकों का बलिदान आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है. उन्होंने कहा, 'भाषा के शौकीन लोग यह भी जानते हैं कि संस्कृत को पॉपुलर बनाने में फ्रेंच स्कॉलर्स ने कितना अहम रोल निभाया. रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद पर रोमां रोलां की लिखी बातों ने हमारे समाज को करीब लाया.'

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि पेरिस से पुडुचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम तक 'द मदर' की आध्यात्मिक यात्रा ने अनगिनत भारतीय और फ्रेंच साधकों को प्रेरित किया है. उन्होंने कहा कि दशकों पहले, श्रील प्रभुपाद स्वामी ने भी फ्रांस का दौरा किया था, जिससे इस्कॉन के जरिए आध्यात्मिक कनेक्शन का एक नया चैप्टर शुरू हुआ.

उन्होंने कहा, 'आज, योग हमारे देशों के बीच लोगों के बीच कनेक्शन का एक पुल भी बन गया है. इंटरनेशनल योग डे पर एफिल टॉवर की तस्वीरें फ्रांस में योग की बहुत ज़्यादा लोकप्रियता को दिखाती हैं.' पीएम मोदी ने कहा कि स्वामीनारायण मंदिर उन संभावनाओं में एक नया डायमेंशन जोड़ता है - यह 'मेड इन इंडिया' और 'बिल्ट इन फ्रांस' है.

उन्होंने कहा, 'इसके कई पत्थर भारत में तराशे गए थे, जो भारत की पुरानी कारीगरी को फ्रांस में मॉडर्न इंजीनियरिंग के साथ मिलाते हैं.' पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि पेरिस में नए बने मंदिर से निकलने वाली भारतीय संस्कृति की अहमियत पूरे यूरोप के लोगों को फायदा पहुंचाएगी. उन्होंने कहा कि भविष्य में जब भी समय मिलेगा, वह निश्चित रूप से मंदिर जाकर पूजा करने की कोशिश करेंगे.

उन्होंने कहा, 'अब इस शानदार बीएपीएस मंदिर (बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था) के जरिए हमारे सांस्कृतिक रिश्तों में एक और मील का पत्थर जुड़ रहा है.' प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामीनारायण मंदिरों ने हमेशा भक्ति के साथ-साथ सेवा के केंद्र के रूप में काम किया है.

उन्होंने कहा, 'मुझे बताया गया है कि यह मंदिर भी सेवा प्रोजेक्ट्स का सेंटर बनेगा.' पीएम मोदी ने कहा कि बीएपीएस के जरिए, जब भी अलग-अलग देशों में मंदिरों की प्राण-प्रतिष्ठा होती है, तो भारत के पुराने विचार और इंसानी मूल्य उनके साथ चलते हैं. उन्होंने कहा, 'आज फ्रांस में एक शानदार मंदिर बनकर तैयार है, और यह न केवल फ्रांस की विविधता को बढ़ाएगा बल्कि भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को भी ऊर्जा देगा.'

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