भारत में हर साल 1.22 लाख करोड़ का खाना बर्बाद; कोल्ड स्टोरेज की कमी से सड़ जा रहीं 40% फल-सब्जियां
India Food Loss Crisis : क्लाइमेट ट्रेंडस की रिपोर्ट, कृषि उत्पादों में से केवल 4% को ही मिल पा रही कोल्ड स्टोरेज-रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों की सुविधा.
Published : November 9, 2026 at 4:42 PM IST
हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : दुनिया के करीब 67 करोड़ लोगों को रोजाना भूखे पेट सोना पड़ता है. हर साल लगभग 90 लाख लोगों की मौत भूख-कुपोषण से जुड़ी बीमारियों से होती है. प्रत्येक वर्ष 105 करोड़ टन खाना कचरे में डाल दिया जाता है. वहीं भारत में हर साल 1.22 लाख करोड़ रुपये के फूड प्रोडक्ट बर्बाद हो जा रहे हैं. कोल्ड स्टोरेज की कमी से 40% फल-सब्जियां थाली तक पहुंचने से पहले ही सड़ जा रहीं हैं.
क्लाइमेट ट्रेंडस की हाल की रिपोर्ट में ऐसे हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं. इसमें बताया गया है कि देश के खेतों में उगाए गए केवल 4% ताजे कृषि उत्पादों को ही कोल्ड स्टोरेज-रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों की सुविधा मिल पा रही है. स्ट्रॉबेरी, चेरी, ब्लूबेरी, टमाटर, अंगूर, मटर, मशरूम, अनाज आदि कोल्ड चेन की कमी से बर्बाद हो जा रहे हैं. जलवायु परिवर्तन भी फसलों की पैदावार को प्रभावित कर रहा है. इससे किसानों की आमदनी पर भी बड़ा खतरा है.
क्लाइमेट ट्रेंड्स की 'जोखिम से लचीलेपन तक, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी और भारतीय कृषि का भविष्य' नाम से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि कोल्ड चेन यानी खाद्य उत्पादों को सुरक्षित रखने की तकनीक की कमी के कारण हर साल देश को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसके अलावा बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश और मौसम से जुड़ी अन्य घटनाएं इस संकट को और भी गंभीर बना रहीं हैं.
देश को हो रहा 13 अरब डॉलर का नुकसान : क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार कोल्ड स्टोरेज-रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों आदि की कमी के कारण हर साल करीब 13 अरब डॉलर यानी लगभग 1.22 लाख करोड़ रुपये के खाद्य उत्पाद बर्बाद हो जा रहे हैं. इन उत्पादों में फल-सब्जियों के अलावा दूध, डेयरी प्रोडक्ट, अनाज, मांस-मछली आदि शामिल हैं. ये नुकसान केवल किसानों को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि दुकानदार और कारोबारियों पर भी असर डालता है.
देशभर के केवल 4% कृषि उत्पाद ही सुरक्षित : रिपोर्ट के अनुसार देशभर में जितने भी कृषि उत्पाद हर साल पैदा किए जाते हैं उनमें से केवल 4% फल, सब्जी, अनाज आदि को कोल्ड-चेन (कोल्ड स्टोरेज आदि) की सुविधा मिल पाती है. इसके अलावा 40% कृषि उत्पाद इनके अभाव में सड़ जाते हैं. बाकी के फूड प्रोडक्ट यानी गेहूं-चावल आदि का पारंपरिक तरीके से भंडारण कर लिया जाता है. हालांकि कीड़े लगने से इन्हें भी नुकसान पहुंचता है.
आने वाले समय में बढ़ सकती है महंगाई : रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोल्ड स्टोरेज आदि की कमी से बाजार में खाद्य उत्पादों की सप्लाई पर प्रभाव पड़ता है. इससे आने वाले दिनों में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.20% तक पहुंचने की आशंका है. इससे घर का बजट बिगड़ सकता है. भारत कृषि उत्पादन के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है. हालांकि उत्पादन के बाद खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने और बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था अभी भी अपने यहां चुनौतीपूर्ण बनी हुई है.
हर साल काफी अनाज भी हो रहा खराब : रख-रखाव के इंतजामों में कमी का असर केवल फल-सब्जियों पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि अनाज पर भी इसका इंपैक्ट है. कोल्ड चेन के अभाव में देशभर में कुल पैदावार का 5% से 6% अनाज (गेहूं-चावल) आदि भी हर साल खराब हो जा रहा है. देश के कोल्ड स्टोरेज में हर साल कृषि उत्पादों को रखने के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, इसके बावजूद काफी खाद्य पदार्थों को इनमें जगह नहीं मिल पाती है.
देश में कुल 8831 कोल्ड स्टोरेज : सरकार की ओर से कुछ महीने पहले संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी 2026 तक देशभर में कुल 8,831 कोल्ड स्टोरेज रिकॉर्ड किए गए थे. इनकी कुल भंडारण क्षमता करीब 4.03 करोड़ टन है. कोल्ड स्टोरेज की संख्या और भंडारण क्षमता में उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं. यूपी में 2,489 कोल्ड स्टोरेज हैं. इनमें करीब 1.51 करोड़ टन कृषि उत्पाद रखे जा सकते हैं. यूपी के बाद गुजरात 1,032 कोल्ड स्टोरेज के साथ इस मामले में दूसरे स्थान पर है. इसके बाद पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार का नंबर आता है.
2 करोड़ हेक्टेयर में लगीं फसलें प्रभावित : क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के अलावा बाढ़-ज्यादा बारिश आदि वजहों से देश की 14% फसलों पर प्रभाव पड़ा है. यानी 2 करोड़ हेक्टेयर में बोई गई फसलों पर इसका असर पड़ा है. यानी इन फसलों की पैदावार सीधे तौर पर प्रभावित होगी. यानी कोल्ड स्टोरेज की कमी से कृषि उत्पाद तो खराब हो ही रहे हैं साथ ही बिगड़ा मौसम चक्र भी किसानों की परेशानी बढ़ा रहा है. देश में खेती वाली 45% जमीन पर कभी भी बाढ़ आ सकती है.
पैदावार बढ़ने की रफ्तार में गिरावट : क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार साल 1966 से 1975 के बीच धान की पैदावार में 43.1% जबकि गेहूं में 59% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. इसके बाद के दशकों में पैदावार में बढ़ोतरी की रफ्तार कम होने लगी. साल 1996-2005 के दशक में गेहूं की पैदावार में 2.2% की गिरावट तक आ गई थी. साल 2016-2025 के दौरान खेतों में खाद और उर्वरकों के ज्यादा इस्तेमाल के बावजूद धान की पैदावार में केवल 16.9% और गेहूं की पैदावार में महज 12.2% की ही बढ़ोतरी देखने को मिली.
एक डिग्री तापमान बढ़ने से उत्पादन में 8% तक की गिरावट : पिछले पांच दशकों में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण देश की सभी फसलों की औसत पैदावार में लगभग 8% की गिरावट आ गई है. मक्का जैसी जलवायु के प्रति संवेदनशील फसलों में यह नुकसान 16% तक पहुंच सकता है. खेतों में फसलों की बर्बादी और सप्लाई चेन टूटने के कारण मंडियों में माल की कम पहुंच से किसानों की आमदनी भी घट रही है.
हर साल 18 लाख टन दूध का हो रहा नुकसान : क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा गर्मी और तापमान में इजाफे के कारण दुधारू पशुओं की दूध देने की क्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ा है. इससे हर साल 18 लाख टन दूध का उत्पादन घट गया है. यह देश के कुल दूध उत्पादन का करीब 2% है. इनकी कीमत करीब 2,661 करोड़ रुपये है. ज्यादा गर्मी और सूखे के कारण खेतों में हरा चारा सूख जाता है. पौष्टिक चारे और साफ पीने के अभाव में पशु कमजोर हो जाते हैं.
चीन में सबसे ज्यादा खाने की बर्बादी : संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में चीन में हर साल सबसे ज्यादा मात्रा में खाने की बर्बादी होती है. वहां 10.86 करोड़ टन खाना कचरे में फेंक दिया जाता है. भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है. अपने देश में हर साल 7.82 करोड़ टन खाना बर्बाद हो जाता है. इसके बाद पाकिस्तान, नाइजीरिया, अमेरिका, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेक्सिको का नंबर आता है.
67 करोड़ लोगों को रोज भूखे पेट सोना पड़ता है : संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में भुखमरी गंभीर समस्या बनी हुई है. रोजाना करीब 67 करोड़ लोगों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है. लंबे समय से विभिन्न देशों के बीच चले आ रहे संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक तंगी के कारण लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. यदि दुनिया में ऐसे ही हालात बने रहे तो साल 2030 तक 'जीरो हंगर' का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा.
भूख-कुपोषण से हर साल 90 लाख लोगों की मौत : विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र (UN) से जुड़ी एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर साल लगभग 90 लाख लोग भूख और कुपोषण से संबंधित बीमारियों के कारण दम तोड़ देते हैं. भुखमरी युद्ध या संक्रामक बीमारी की तुलना में हर साल ज्यादा लोगों की जान लेती है. मरने वाले में बड़ा हिस्सा से 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों का होता है.
अमेरिका के पास सबसे मजबूत कोल्ड चेन : ग्लोबल कोल्ड चेन अलायंस (GCCA) की ग्लोबल कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में कुल कोल्ड स्टोरेज क्षमता में अमेरिका नंबर वन है. इससे वहां के अनाज और अन्य फूड प्रोडक्ट्स का कम से कम नुकसान होता है. अमेरिकी कोल्ड चेन सिस्टम अत्याधुनिक एनवायरनमेंटल कंट्रोल आर्किटेक्चर से लैस है. रेफ्रिजरेटेड वाहनों का विशाल नेटवर्क है. ये सिस्टम खाद्य उत्पादों को खेत से लेकर बाजार तक फ्रेश रखते हैं.
Etv Bharat प्रीमियम की ये खबरें भी पढ़िए...