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भारत में हर साल 1.22 लाख करोड़ का खाना बर्बाद; कोल्ड स्टोरेज की कमी से सड़ जा रहीं 40% फल-सब्जियां

अपने देश में हर साल करोड़ों के फूड प्रोडक्ट बर्बाद. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : दुनिया के करीब 67 करोड़ लोगों को रोजाना भूखे पेट सोना पड़ता है. हर साल लगभग 90 लाख लोगों की मौत भूख-कुपोषण से जुड़ी बीमारियों से होती है. प्रत्येक वर्ष 105 करोड़ टन खाना कचरे में डाल दिया जाता है. वहीं भारत में हर साल 1.22 लाख करोड़ रुपये के फूड प्रोडक्ट बर्बाद हो जा रहे हैं. कोल्ड स्टोरेज की कमी से 40% फल-सब्जियां थाली तक पहुंचने से पहले ही सड़ जा रहीं हैं.

क्लाइमेट ट्रेंडस की हाल की रिपोर्ट में ऐसे हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं. इसमें बताया गया है कि देश के खेतों में उगाए गए केवल 4% ताजे कृषि उत्पादों को ही कोल्ड स्टोरेज-रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों की सुविधा मिल पा रही है. स्ट्रॉबेरी, चेरी, ब्लूबेरी, टमाटर, अंगूर, मटर, मशरूम, अनाज आदि कोल्ड चेन की कमी से बर्बाद हो जा रहे हैं. जलवायु परिवर्तन भी फसलों की पैदावार को प्रभावित कर रहा है. इससे किसानों की आमदनी पर भी बड़ा खतरा है.