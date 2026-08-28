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समुद्र मंथन, 1800Km एलपीजी पाइपलाइन और पेट्रोलियम स्टोरेज.... जानिए- ऊर्जा जरूरतों के लिए क्या कर रहा भारत

हैदराबाद. इजरायल-अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते पश्चिम एशिया में तनाव, होर्मुज स्ट्रेट जलमार्ग से सप्लाई बाधित होने से भारत के सामने जो सबसे बड़ी क्राइसिस खड़ी हुई, वो थी क्रूड और रसाेई गैस की. वजह साफ है कि तेल और गैस के मामले में हमारा देश दूसरे से इंपोर्ट पर निर्भर है. प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो(PIB) के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत को अपनी जरूरतों का 89 फीसदी कच्चा तेल, करीब 60% तक एलपीजी(रसोई गैस) और लगभग 55% नेचुरल गैस(LNG) आयात करना पड़ता है.

झटका खाने के बाद सरकारी मशीनरी ने एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में हाल-फिलहाल में कई कदम उठाए हैं ताकि देश और इसके नागरिकों को किसी बड़े संकट से बचाया जा सके. इस रिपोर्ट में आगे आप सिलसिलेवार तरीके से ऐसे ही कुछ मेगा प्रोजेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले दिनों में हालात बदलने नें मददगार कहे जा सकते हैं.

1. सबसे पहले पढ़िए- क्या है समुद्र मंथन?

तटीय इलाकों में तेल और गैस की खोज के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का अब तक का संभवत: सबसे बड़ा प्रोजेक्ट. केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने 31 जुलाई को अपनी मंजूरी दी और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 84,084 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है जो साल 2030-31 तक के लिए प्रभावी होगा. 'Samudra Manthan’– the National Offshore Exploration Scheme के तहत देश की ऊर्जा क्षमताओं-संभावनाओं को तलाशा जाएगा. समुद्र मंथन के जरिए उम्मीद है कि भारत करीब 600 मिलियन मिट्रिक टन ऑयल इक्यूवैलेंट(MMTOE) हाइड्रोकार्बन रिजर्व अपने एनर्जी भंडार में जोड़ सकेगा. इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, नए उद्योग-धंधे व रोजगार बढ़ेंगे, विदेशी आयात पर निर्भरता घटेगी और एक विश्वस्तरीय एनर्जी इकोसिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी.

2. छह राज्याें में 1800km एलपीजी पाइपलाइन को मंजूरी

रसोई गैस(LPG) की सुरक्षित और तेज सप्लाई सुनिश्चत करने के लिए गैस अथाॅरिटी(Gail) 1800 किलोमीटर की नई पाइपलाइन बिछाने जा रहा है. तकरीबन 7000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड(PNGRB) से भी इसी माह की 21 तारीख को हरी झंडी मिल चुकी है.

दरअसल, बंदरगाहों व बडे़-बड़े डिपो से सड़क के रास्ते टैंकरों से एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन रिस्की और टाइम टेकिंग होता है. सप्लाई किल्लत के दौरान पाइपलाइन के माध्यम से किसी एक खास इलाके या शहर में अपेक्षाकृत कम समय में गैस मुहैया कराई जा सकेगी. सामरिक रूप से अहम तीन खंडों में गेल तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और कर्नाटक को मिलाकर छह राज्यों को कवर करेगा. LNG पाइपलाइन के जो तीन रूट फिलहाल फाइनल किए गए हैं, वो इस प्रकार से हैं.

