ETV Bharat / bharat

समुद्र मंथन, 1800Km एलपीजी पाइपलाइन और पेट्रोलियम स्टोरेज.... जानिए- ऊर्जा जरूरतों के लिए क्या कर रहा भारत

इजरायल-अमेरिका-ईरान वाॅर और होर्मुज संकट से लगे झटके के बाद एनर्जी सुरक्षा को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले

मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते सप्लाई चेन बाधित होने से भारत ने ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस बढ़ाया है.
मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते सप्लाई चेन बाधित होने से भारत ने ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस बढ़ाया है. (Photo- Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 5:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद. इजरायल-अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते पश्चिम एशिया में तनाव, होर्मुज स्ट्रेट जलमार्ग से सप्लाई बाधित होने से भारत के सामने जो सबसे बड़ी क्राइसिस खड़ी हुई, वो थी क्रूड और रसाेई गैस की. वजह साफ है कि तेल और गैस के मामले में हमारा देश दूसरे से इंपोर्ट पर निर्भर है. प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो(PIB) के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत को अपनी जरूरतों का 89 फीसदी कच्चा तेल, करीब 60% तक एलपीजी(रसोई गैस) और लगभग 55% नेचुरल गैस(LNG) आयात करना पड़ता है.

झटका खाने के बाद सरकारी मशीनरी ने एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में हाल-फिलहाल में कई कदम उठाए हैं ताकि देश और इसके नागरिकों को किसी बड़े संकट से बचाया जा सके. इस रिपोर्ट में आगे आप सिलसिलेवार तरीके से ऐसे ही कुछ मेगा प्रोजेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले दिनों में हालात बदलने नें मददगार कहे जा सकते हैं.

1. सबसे पहले पढ़िए- क्या है समुद्र मंथन?
तटीय इलाकों में तेल और गैस की खोज के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का अब तक का संभवत: सबसे बड़ा प्रोजेक्ट. केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने 31 जुलाई को अपनी मंजूरी दी और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 84,084 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है जो साल 2030-31 तक के लिए प्रभावी होगा. 'Samudra Manthan’– the National Offshore Exploration Scheme के तहत देश की ऊर्जा क्षमताओं-संभावनाओं को तलाशा जाएगा. समुद्र मंथन के जरिए उम्मीद है कि भारत करीब 600 मिलियन मिट्रिक टन ऑयल इक्यूवैलेंट(MMTOE) हाइड्रोकार्बन रिजर्व अपने एनर्जी भंडार में जोड़ सकेगा. इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, नए उद्योग-धंधे व रोजगार बढ़ेंगे, विदेशी आयात पर निर्भरता घटेगी और एक विश्वस्तरीय एनर्जी इकोसिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी.

2. छह राज्याें में 1800km एलपीजी पाइपलाइन को मंजूरी
रसोई गैस(LPG) की सुरक्षित और तेज सप्लाई सुनिश्चत करने के लिए गैस अथाॅरिटी(Gail) 1800 किलोमीटर की नई पाइपलाइन बिछाने जा रहा है. तकरीबन 7000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड(PNGRB) से भी इसी माह की 21 तारीख को हरी झंडी मिल चुकी है.

दरअसल, बंदरगाहों व बडे़-बड़े डिपो से सड़क के रास्ते टैंकरों से एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन रिस्की और टाइम टेकिंग होता है. सप्लाई किल्लत के दौरान पाइपलाइन के माध्यम से किसी एक खास इलाके या शहर में अपेक्षाकृत कम समय में गैस मुहैया कराई जा सकेगी. सामरिक रूप से अहम तीन खंडों में गेल तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और कर्नाटक को मिलाकर छह राज्यों को कवर करेगा. LNG पाइपलाइन के जो तीन रूट फिलहाल फाइनल किए गए हैं, वो इस प्रकार से हैं.

सेक्शनLPG पाइपलाइन(km में)
चेरलापल्ली-नागपुर556
झांसी-सितारगंज(उत्तराखंड)611
शिकरापुर(महाराष्ट्र)-गोवा-हुबली633

ओडिशा के पारादीप से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक एलपीजी पाइपलाइन का चौथा रुट भी प्रस्तावित है. ऊपर के तीनों रूट्स के कंप्लीट होने के बाद करीब 24 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ देश में एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क 7700 किलोमीटर से बढ़कर 9500 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा.

3. पहली बार सरकारी-निजी ऑयल कंपनियों के लिए टारगेट तय
केंद्र सरकार ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की तेल कंपनियों-रिफाइनरियों के लिए प्रोडक्शन टारगेट तय किए हैं. ताकि घरेलू आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके. मिडिल ईस्ट संकट को देखते हुए पहली बार यह कदम उठाया गया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से अगस्त में जारी आदेश के मुताबिक देश 21 रिफाइनरियों और तेल की खोज-उत्पादन में लगी कंपनियों के लिए रोजाना 63000 टन एलपीजी को प्रोडक्शन करना होगा. यह 2025-26 में हुए देश के घरेलू उत्पादन का लगभग दोगुना है और डेली डिमांड का करीब 70 फीसदी. देश में जब भी कभी गैस की किल्लत या किसी वजह से सप्लाई बाधित होने पर कंपनियों के लिए यह टारगेट लागू होगा. उत्पादन लक्ष्य की हर छह माह में समीक्षा की जाएगी.

4. ONGC बनाएगा 1.75 एमएमटी का स्ट्रेटिजिक ऑयल रिजर्व
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम(ओएनजीसी) 1.75 मिलियन मिट्रिक टन(एमएमटी) क्षमता का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करेगा. इसको भी जुलाई में मंजूरी मिल चुकी है और इसे कर्नाटक के मंगलुरू में डेवलप किया जाएगा. पीआईबी के मुताबिक भारत के पास पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल की लगभग 74 दिन की स्टोरेज क्षमता है. मंगलुरु देश के लिए ऑयल स्टोरेज का एक बड़ा हब बन चुका है. स्टोरेज फैसिलिटी और क्षमता इस तरह से है.

शहरऑयल भंडारण क्षमता
विशाखापट्टनम1.33 MMT
मंगलुरु 1.50 MMT
पडुर(चेन्नई)2.50 MMT

एमएमटी यानी मिलियन मिट्रिक टन को मोटा-मोटी एक अरब लीटर समझा जा सकता है. इसके अलावा केंद्र सरकार न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्युएअल एनर्जी की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है. प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो(PIB) के मुताबिक देश में अभी न्यूक्लियर एनर्जी की कुल उत्पादन क्षमता 8.78 गीगावाट्स की है, जो कुल बिजली प्रोडक्शन का महज 3 फीसदी है. सरकार पहले इसे 2031-32 तक 22 गीगावाट्स तक बढाना चाहती है फिर 2047 तक 100 गीगावाट्स. इसी तरह से नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है. कुल इलेक्ट्रिसिटी में इसकी हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है.

Etv Bharat प्रीमियम की ये खबरें भी पढ़िए-

1. भारत के स्टार्टअप्स का दुनिया में डंका... 100 सबसे भरोसेमंद कंपनियों में 19 हमारी
2. नाबालिग बच्चों पर 3 साल में 96.8 हजार आपराधिक केस, 11.7% बढ़ा माइनर क्राइम
3. अरब से अमेरिका तक भारतीय मखाने की धमक, ग्लोबल सप्लाई में 85 फीसदी हिस्सेदारी
4. सालभर में केवल 8.25% ग्रेज्युएट्स को मिली नौकरी, 80% स्टूडेंट्स की डिग्रियां रोजगार के लायक नहीं

TAGGED:

INDIA ENERGY SECURITY
GOVERNMENT FOCUS ON ENERGY
EB PREMIUM
BIG STEPS IN ENERGY SELF RELIANCE
ENERGY SECURITY OF INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.