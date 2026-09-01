ETV Bharat / bharat

देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बना महाकाल की शान, शिप्रा से अद्भुत भक्त ने की मंत्रोच्चारण एंट्री

उज्जैन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबो मेहमान. इंसान बन रोबोट ने दिखाई भविष्य के उज्जैन की झलक. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

Ujjain humanoid robot
उज्जैन के रामघाट पहुंचते ही ह्यूमनॉइड रोबोट का दिखा नया रूप (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 5:45 PM IST

|

Updated : September 1, 2026 at 6:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन : बाबा महाकाल की सवारी का भक्तों के बीच खास क्रेज है. उज्जैन में श्रावण माह में 4 तो भादो में 2 सवारी निकलती हैं. वैसे तो हर सवारी महाकाल के भक्तों बीच जोश भरती है लेकिन इस साल सोमवार 31 अगस्त को भादो की पहली सवारी ने इतिहास रच दिया. सवारी का सबसे बड़ा आकर्षण बना बाबा महाकाल का अद्भुत भक्त. ये भक्त कोई इंसान नहीं बल्कि ह्यूमनॉइड रोबोट है.

ये रोबोट महाकाल की सवारी के साथ शहर में भ्रमण पर निकला. फिर नाव में सवार होकर रोबोट शिप्रा नदी के दत्त अखाड़ा घाट से रामघाट पहुंचा. एक तरफ शिप्रा के पवित्र जल पर नाव में सवार आधुनिक रोबोट, दूसरी तरफ घाटों पर बाबा महाकाल के जयकारे और श्रद्धालुओं की आस्था. इस दृश्य ने धर्म, परंपरा और विज्ञान के अनोखे संगम की तस्वीर पेश की.

देश का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बना महाकाल की शान (Etv Bharat)

रामघाट पहुंचते ही रोबोट का दिखा नया रूप

भादो महीने के पहले व साल 2026 में श्रावण-भादौ के पांचवें सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन करने देश-दुनिया से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे. इस बार पारंपरिक सवारी में भविष्य की तकनीक भी कदमताल करती नजर आई. महाकाल की सवारी में बिल्कुल इंसान जैसा ह्यूमनॉइड रोबोट शामिल हुआ. इस रोबोट को इंदौर की एक निजी कम्पनी द्वारा बनाया गया है. रोबोट जब शिप्रा के रामघाट पर पहुंचा तो पंडे-पुजारियों ने उसके हाथ मे कलावा बांधा. रुद्राक्ष की माला पहनाई, भगवा सोला पहनाकर रोबोट को तैयार किया गया.

Ujjain humanoid robot
ह्यूमनॉइड रोबोट बिल्कुल इंसान जैसा (Etv Bharat)

रोबोट की भक्ति व डांस देख लोग हैरान

रोबोट ने "आकाशे तारकं लिंगं पाताले हाटकेश्वरम्, भूलोके च महाकालो लिंड्गत्रय नमोस्तुते" का मंत्र उच्चारण भी किया. रोबोट ने महाकाल की सवारी में शामिल श्रद्धलुओं का अभिवादन भी स्वीकार किया. इस दौरान रोबोट का डांस देखकर महाकाल के भक्त हैरान रह गए. महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने बताया "दो पैर, दो हाथ, सिर, कमर में कैमरा, सेंसर्स कंप्यूटर सिस्टम से लैस ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानी शरीर की बनावट से प्रेरित है. इसका उद्देश्य इंसान की जगह लेना नहीं बल्कि ऐसी तकनीक को सामने लाना है, जो भविष्य में इंसानों के साथ मिलकर काम कर सके."

उज्जैन में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की झलक

महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार "महाकाल की सवारी में इसकी मौजूदगी इसलिए भी खास है, क्योंकि यहां आस्था के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की झलक दिखाई दी. रोबोट द्वारा भीड़ प्रबंधन का संदेश भी दिया गया. यह केवल रोबोट का प्रदर्शन नहीं बल्कि बदलते दौर में तकनीक के बढ़ते प्रभाव को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है. इस तरह के वर्तमान में H1, H1-2, G1, R1 मॉडल बनाये गए हैं."

Ujjain Robot
उज्जैन के रामघाट पहुंचा मंत्रोच्चारण करता रोबोट (ETV BHARAT)

शिप्रा की लहरों पर पहली बार अद्भुत नजारा

महाकाल की सवारी के दौरान सबसे ज्यादा कौतूहल शिप्रा नदी पर देखने को मिला. दत्त अखाड़ा घाट से ह्यूमनॉइड रोबोट नाव में सवार होकर शिप्रा के श्रीराम घाट पहुंचा. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शिप्रा व एवं महाकाल की आरती में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने रोबोट से मुलाकात की. महाकाल की सवारी का भव्य स्वरूप इस बार और आकर्षक रोबोट की वजह से तो दिखाई दिया ही, साथ ही हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी की गई, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रही.

Ujjain Shipra River
महाकाल की सवारी में जनजातीय टीमों की प्रस्तुति (ETV BHARAT)

इस दौरान मध्य प्रदेश की लोक और जनजातीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिली. 8 जनजातीय टीमों के 500 से अधिक कलाकारों ने भव्य प्रस्तुतियां दी. सवारी के धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप को और भव्य बनाने के लिए 1100 बटुकों द्वारा वैदिक उद्घोष किया गया.

Ujjain AI Human like Robot
उज्जैन के रामघाट पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा (ETV BHARAT)

84 महादेव की झांकियां, श्री महाकालेश्वर बैंड की प्रस्तुति

महाकाल की सवारी में 84 महादेव की झांकियां और चलचित्र प्रस्तुति भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही. इन प्रस्तुतियों के जरिये श्रद्धालुओं को उज्जैन की धार्मिक परंपरा और महादेव से जुड़े 84 अलग-अलग स्वरूपों की झलक दिखाई दी. सवारी के रामघाट पहुंचते ही श्री महाकालेश्वर बैंड द्वारा विशेष प्रस्तुति दी गई.

उज्जैन में धर्म और विज्ञान का मिश्रण

उज्जैन की पहचान केवल मंदिरों और धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं है. यह शहर प्राचीन काल से कालगणना और खगोल विज्ञान से भी जुड़ा रहा है. ऐसे शहर में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की मौजूदगी एक अलग संदेश दे रही है. जिस शहर ने सदियों पहले समय और आकाश को समझने की कोशिश की, उसी शहर में आज आधुनिक तकनीक भविष्य की संभावनाएं दिखा रही है. धर्म मनुष्य को उसकी जड़ों से जोड़ता है और विज्ञान उसे भविष्य की ओर ले जाता है. महाकाल की सवारी में ह्यूमनॉइड रोबोट की मौजूदगी इसी विचार की आधुनिक तस्वीर है.

India first humanoid robot
श्री महाकालेश्वर बैंड की विशेष प्रस्तुति (ETV BHARAT)

आम आदमी के लिए भी बहुत काम का है रोबोट

अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यह रोबोट आम आदमी के लिए किस काम आएगा? जानकारों का कहना है कि अभी ह्यूमनॉइड रोबोट को घर का नौकर समझना जल्दबाजी होगी. वर्तमान में ऐसी तकनीक का इस्तमाल मुख्य रूप से रोबोटिक्स और AI रिसर्च एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेमोंस्ट्रेशन और कुछ उद्योगिक कार्यों में किया जा रहा है. भविष्य में तकनीक और विकसित होने पर ऐसे रोबोट सामान उठाने, कठिन या जोखिम वाले कार्यों में सहायता करने और बुजुर्गों या जरूरतमंद लोगों की मदद करने में उपयोगी हो सकते हैं.

Last Updated : September 1, 2026 at 6:12 PM IST

TAGGED:

MAHAKAL SAWARI
UJJAIN HUMANOID ROBOT
SHIPRA RIVER
INDIA FIRST HUMANOID ROBOT
UJJAIN MANTRA CHANTING ROBOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.